Fernando Soriano: «Lo que me preocupa más es que hagamos bien las cosas»

Por encima del comportamiento del rival, de si juega con tres centrales o con dos, a Fernando Soriano lo que más le preocupa de cara a mañana es el comportamiento de sus jugadores, en los que dijo confiar para conseguir un triunfo necesario porque, como dijo el propio técnico, «es evidente que los resultados no están llegando».

Estarán cerca de llegar si se hace lo que el técnico aconseja. «Lo que me preocupa más es que hagamos bien las cosas. Si las hacemos bien, hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. Confío en los jugadores y que van a hacer el máximo para ganar el partido», apuntó el técnico, que advirtió de algunas mejoras por realizar que tienen que ver con el rendimiento del equipo con balón. «El último partido con el Cádiz a nivel táctico-defensivo se hizo bastante bien, es cierto que te meten un gol, pero apenas se concede gran cosa al Cádiz y fue ahí -en referencia al juego con pelota- donde tuvimos más problemas. Estuvimos imprecisos, más inseguros, con menos claridad». La intención, ante tal aseveración, es recuperar esa versión, sobre todo en casa, «cuando vamos como siempre a llevar la iniciativa y es importante saber hacerlo con orden, con criterio, con la intención de crear peligro y de marcar más goles que ellos», expuso.

El problema puede estar en el aspecto mental, el de creer que se puede, y en el futbolístico, donde podría haber cambio de sistema, por las bajas, y presencia en la convocatoria de algún jugador del filial, también por el mismo motivo.

Enorme calidad

Fernando Soriano valoró inicialmente la capacidad de juego de un Real Oviedo que, como la UD Almería, es distinto fuera de cuando juega en casa. «Es un equipo que está haciendo las cosas bien en su campo. Las diferencias de todos los equipos de su campo a fuera son sustanciales, pero es un equipo con enorme calidad, tal vez de los equipos que más calidad tiene en su plantilla, con grandísimos jugadores y un entrenador que qué te voy a decir de él y un equipo a tener en cuenta, que viene de ganar dos partidos seguidos, serio con jugadores determinantes». De todas formas, apuntó que su preocupación en grado máximo llega por cómo hacer las cosas. «Si las hacemos bien, hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera, confío en los jugadores y que van a hacer el máximo para ganar el partido», apuntó el rojiblanco.

En cuanto a presentación, habrá que estar atento a lo que pueda ofrecer el equipo de Fernando Hierro, que podría jugar con tres centrales y dos carrileros. «Hemos leído, es cierto que no ha jugado nunca así, será algo novedoso para ellos y para nosotros si nos enfrentamos a ello, pero vamos a intentar estar preparados para cualquier cosa que nos encontremos».

El técnico rojiblanco confía en la capacidad que ha mostrado tener el equipo. «Hemos jugado contra equipos con ese sistema, contra equipos de otro sistema, hemos ganado al Nàstic jugando de esa forma, hemos empatado en Girona jugando de esa forma y perdido contra otros jugando de esa forma». La solución la encuentra en el hecho de «estar un poco sabiendo lo que tenemos que hacer y si juegan de la otra manera también tener claro cuáles son nuestros movimientos y cómo vamos a intentar hacerles peligro».

De todas formas, dando importancia a lo propio, no dudó en argumentar que es importante creer en lo que se persigue. «Se debe seguir creyendo en el trabajo que estamos haciendo. Es evidente que los resultados no están llegando, pero estamos viendo que la igualdad es máxima, que todo se decide por pequeños detalles y hay que seguir puntualizando cosas que hacemos mal, reforzando cosas que hacemos bien y saber que nos podemos enfrentar a cualquier circunstancia». En esa tesitura, aseguró que ve al equipo «intenso, metido, con ganas y deseoso de que llegue el domingo».

El sistema

Ante los problemas con los que se presentan los rojiblancos en cuanto a disponibilidad de efectivos y la, tal vez, obligación de tener mayor presencia en el centro del campo, lo mismo podría haber un cambio de sistema. «Lo he planteado y he barajado opciones, pero a día de hoy no lo he creído conveniente. Ya veremos mañana -por hoy- cómo está la gente y decidiremos, pero puede ser, es una opción. Ese tipo de opciones siempre existen y no nos cerramos a nada. No es que el jugador sea el que se tenga que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a las características que tenemos y sabiendo los jugadores que disponemos o no optas por una opción o por otra».

Sea como fuera, lo que sí tiene claro Fernando Soriano es que la predisposición debe ser plena para afrontar el partido. Cosa que ya pasó en su debut en el banquillo, precisamente frente al conjunto carbayón, donde le emocionó el esfuerzo hecho por todos. «Se vivió un partido complicado, porque se empezó perdiendo. Cuando estás delante de diez mil y hay esa presión, esta tensión, es mucho más complicado saber dar lo máximo de ti. Fue una muestra de coraje, de raza, que es lo que siempre se intenta buscar. Hay momentos en los que no se encuentra y este tal vez sea un momento en el que recordar aquello no viene mal».

De todas formas, no es una situación que sólo le plantee ahora. «Hay días que, quitando alguna excepción como el día del Reus que no me gustó el tono del equipo, el resto de días en el tema de actitud, de ganas, de querer, casi nunca he tenido objeción», explicó el rojiblanco.

Falta de gol y los goleadores

Lo que sí supone un problema, de un tiempo a esta parte, es el tema del gol. El Almería lo ha perdido en este comienzo de año, en el que no ha conseguido ver puerta en ninguno de los tres partidos. En Cádiz, además, la alineación dejó fuera a los dos máximos goleadores del equipo, aunque no por nada que no se refiera al rendimiento y una decisión adoptada por quien mejor conoce a la plantilla. Quique y Puertas no jugaron «porque pensaba que había otros que lo podían hacer mejor. Encarrilo los partidos para marcar más goles que el rival y tampoco es que uno lleve 50 y otro 1. Las diferencias son dos o tres goles con los otros».

Lo del gol viene motivado por las rachas y las decisiones se adoptan porque toma nota de los entrenamientos, donde los que hay lo hacen «con actitud, con ganas, con ilusión», luego que «estén metidos con los otros al cien por cien. Ahora mismo, en esta situación, necesitamos jugadores al 200% y elijo a unos u otros dependiendo de los últimos partidos, de las sensaciones que veo en los entrenamientos».