«No creo recordar que haya un partido tan trascendental e importante como este»

Las circunstancias mandan. La comparecencia de Miguel Ángel Corona estaba prevista más para hablar de su vuelta a la titularidad o a su lesión -de hecho anunció que lo más probable es que no llegue para jugar frente al Real Oviedo- que al hecho de salir 'al estrado' para hablar como capitán de la UD Almería de la actual situación, de todo lo que rodea a la cita del domingo, de la importancia de la misma, de las sensaciones. Y, como siempre, fue claro en sus respuestas. El centrocampista talaverano habló de actitud, no de aptitud, y que la primera puede dar de pie a ver otro equipo sobre el terreno de juego; del posicionamiento de la plantilla en favor del técnico, «el vestuario tiene que estar con su escudo y con su empresa, que es quien le paga», por encima de todo; de la importancia del aspecto emocional, «si consigues manejar esos aspectos emocionales entra en juego lo técnico-táctico en el mediocampo, asociarse, irte arriba con confianza, de que una posible pérdida estará solventada».

Todo en torno a un envite que considera no creer recordar «que haya habido un partido tan importante y trascendente, por la situación presente y por lo que puede decantar hacia el futuro, como al que nos enfrentamos» y que influye también en su estado. Sus lesiones puede que tengan «mucho más que ver un estado emocional que físico».

El pasado

Miguel Ángel Corona tiene muy claro lo de la trascendencia del encuentro que el domingo, a las seis de la tarde, disputará la UD Almería frente al Real Oviedo. «Venimos de mucho tiempo hablando de partidos muy importantes, de la urgencia que hemos tenido prácticamente durante todo el año, incluso en los partidos de casa, debido a nuestro escasísimo bagaje fuera, pero no creo recordar que haya habido un partido tan importante y trascendente, por la situación presente y por lo que puede decantar hacia el futuro, como al que nos enfrentamos».

Para el capitán rojiblanco, no hay dudas sobre la capacidad del equipo para afrontar el duelo y sacarlo adelante. «Anímicamente es un partido difícil, el más difícil de afrontarlo desde el aspecto mental o emocional porque es un partido que pesará, que la trascendencia hace que las piernas puedan decir que no andan. En ese sentido, es un partido complicadísimo». Sin embargo sí estaba seguro de la respuesta porque «capacidad tenemos. Lo hemos hecho en otros partidos».

En ese aspecto echó la vista atrás para recordar citas tan cargadas de importancia como la del domingo. «Recuerdo dos partidos en una situación muy delicada, que fueron recibir al Lugo y al levante. El equipo reaccionó y a los quince días vino el Levante, líder, superdestacado y grandísimo equipo y la UD Almería demostró capacidad y se levantó y plantó cara al Levante y no ganó porque faltaron diez minutos. Capacitados estamos».

Dar más que pedir

El manchego no dudó en explicar que a la afición no hay que pedirle nada. ««Tengo clarísimo que el que tiene que dar el primer paso es el equipo. Estamos en situación de agradecer mucho y pedir poco a nuestros aficionados», apuntó el rojiblanco, que dijo asumir «nuestra mala temporada, nuestro escaso bagaje de puntos, nuestras pocas victorias», aunque también se fue al bagaje del equipo en casa. «Nuestros cinco últimos partidos de casa han sido cuatro victorias y una derrota contra quizás el mejor equipo al que podíamos enfrentarnos en ese momento, un equipo como el Getafe, con posibilidades de haberle ganado. Nuestro rendimiento en casa de los últimos cinco partidos es muy bueno».

En ese mismo aspecto, el jugador más veterano de la plantilla de la UD Almería como rojiblanco, tiene clarísimo que «si la afición está del lado de su equipo e intenta, siendo nosotros los que contagiemos ese ambiente, si se vuelca con su equipo, le va a dar alas y le va a quitar muchas opciones de ganar al Oviedo, que es lo que queremos todos. Si nos preguntamos qué queremos el domingo, es ganar».

En cuanto al camino, también sabe lo que se precisa para llegar a la meta perseguida. «La mejor manera es que el Oviedo se sienta visitante, que sienta que en este campo no va a sacar ningún punto. Que el equipo tiene que ser el que dé el primer paso, lo reconozco, pero que si el equipo tiene un tropezón y la afición se vuelca el equipo se levanta. Estamos en posición de pedir poco, de agradecer mucho, pero un esfuerzo, en ese sentido, por parte de nuestra afición pondrá más de cara conseguir la victoria».

Es más, no cree ni que la forma de actuar del rival influya, porque se está hablando de que podría jugar con tres centrales y dos carrileros. Miguel Ángel se va más al aspecto anímico que a otra cosa. «Para este tipo de partidos, este en especial, creo que la menor preocupación son aspectos tácticos y aspectos de nuestro rival. Me preocupa muchísimo más cómo afrontemos nosotros el partido, cómo soportemos emocionalmente la importancia de partido, cómo seamos capaces de jugar esos cinco primeros minutos, que suelen ser muy decisivo, cómo seamos capaces de enganchar a nuestro público, que el ambiente sea favorable, que el equipo se sienta rápidamente, que se le quite esa losa de la trascendencia del partido y le venga una frescura en la que se sienta rápido y creativo».

Está seguro que «no va a determinar mucho si el Oviedo juega con cinco o con cuatro. Lo vamos a estudiar, lo hemos hecho hoy -por ayer- en el vídeo, hemos visto las dos opciones, qué jugadores pueden jugar en las dos opciones, pero es más importante lo otro».

El escudo

Por su personalidad, por el puesto que ocupa en la plantilla, no habló de si el vestuario está o no con Fernando Soriano. Con sus palabras dejó claro que sí, pero también que «hay una cosa que es mucho más importante, que siempre la he dicho, el vestuario tiene que estar con su escudo y con su empresa, que es quien le paga. Necesitamos una victoria imperiosamente y no hay evidencia científica de que con otro entrenador vaya mejor. Hay veces que pasa y veces que no».

En ese aspecto, sus palabras sacan a la luz lo que hay. «No veo un jugador en este momento que diga yo lo quiero hacer mal para que al entrenador no le vaya bien. No lo veo. No sé si no es capaz, no puede, no le sale, no tiene confianza y eso es algo que no lo sé ni puedo responder y probablemente nos pasarán muchas cosas de esas. Espero que se demuestre el domingo y si no que lo diga, que nos deje a los demás porque necesitamos los tres puntos».

Esa forma de comportarse, lo de las emociones, lo de deberse al escudo, todo tiene su influencia prioritaria, más allá de otros aspectos que se necesitan para ganar como por ejemplo tener más presencia y personalidad en la zona ancha. «Sí, pero para mi gusto será una consecuencia de lo emocional, en el sentido que te sientas con confianza, de que no te pesen las piernas, de que dejes de lado el miedo a perder una pelota, el miedo a errar un pase. Eso es lo primero».

Para él, lo segundo es consecuencia de eso. «Si consigues manejar esos aspectos emocionales entra juego lo técnico-táctico en el mediocampo, asociarse, irte arriba con confianza de que una posible pérdida estará solventada. Si tienes el peso del partido, la posesión y el dominio tienes más posibilidades de ganar, pero conseguiremos tener eso después de haber solventado los primeros aspectos emocionales que engloba el partido».