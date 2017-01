Isidoro: «Quizás somos demasiado precavidos y deberíamos ir más al ataque»

El Almería ha encajado tres goles (uno por partido) desde que comenzó 2017. Podría ser una cifra 'normal'. Sin que fuese una hecatombe. Incluso algunos equipos de la parte más alta de la clasificación han encajado más. Tampoco le han llegado mucho a la portería defendida por Casto en este tiempo. Números y sensaciones, a nivel defensivo, que podrían permitir que la UDA escalara posiciones en la clasificación. En este año se ha medido a tres conjuntos que están peleando por meterse en la zona más noble de la Liga 1|2|3. Es decir, equipos que están aprovechando muy bien sus recursos y el balance que tienen entre ataque y defensa. Justo lo que no está pudiendo hacer el plantel entrenado por Fernando Soriano. Sobre todo en los dos últimos choques, la portería rojiblanca no se ha visto asediada ni en Reus ni en Cádiz. Ni falta que ha hecho para que los puntos en juego se quedasen en el Municipal de la localidad tarraconense ni en el Ramón de Carranza. Porque la apuesta ofensiva (o el desarrollo atacante) del Almería ha sido nulo. Un remate flojo de Quique González en tierras catalanas y un cabezazo al palo de Corona en la Tacita de Plata. Pare de contar. De ahí que, como reconociera ayer Isidoro, «cualquier fallo que tengamos atrás lo paguemos caro».

El lateral derecho se puso el mono de atacante en la comparecencia de prensa que dio tras el entrenamiento. Más bien, exculpó a sus compañeros de ataque de que solamente la culpa de no marcar sea suya. Pero, además, también fue un modo de que si encajan un tanto por encuentro no se queden sin premio alguno. La falta de equilibrio que está condenando al conjunto rojiblanco y lo ha mandado al penúltimo puesto, tras cuatro derrotas seguidas y sin marcar durante más de 300 minutos. «Si en ataque hubiéramos estado bien en Cádiz, a lo mejor en lugar de perder por 1-0 hubiéramos ganado por 1-2 y nadie hablaría del gol encajado», ni de la pérdida de Diamanka, ni que Aridane pudo recorrer casi 40 metros con el balón sin oposición alguna, ni que, precisamente, Aitor García remató desde la frontal del área con la única oposición de Isidoro.

Ataque y defensa

El polivalente zaguero, que podría cambiar su posición a la izquierda por la ausencia de Nano (sanción), no quiso decir que la ausencia de caudal ofensivo sea algo definido en el vestuario ni en la charla técnica antes de los partidos. Lo dejó caer más sobre el hecho del miedo que hay a perder. De querer conservar y, por tanto, no ser directos al ataque en los partidos. Sobre todo los jugados a domicilio. «Quizás estamos siendo demasiado precavidos. No te puedo decir la solución, evidentemente. Es verdad que no tenemos esa claridad en ataque. La situación es la que es. Todos debemos aportar mucho más», dijo. Para lo que ponía sobre la mesa un aspecto que no se está dando. «Los defensas en ataque y los que atacan más en defensa. No quiere decir que la defensa no esté bien. Porque hemos encajado un gol por partido y no nos hacen ocasiones. Igual es que los defensas debemos ayudar más a la gente de arriba», declaró el '2' rojiblanco dando un 'capotazo' a los atacantes y asumiendo que la zaga se mete muy atrás y hay demasiada distancia entre líneas.

De cara al choque del domingo, Isidoro cree que no deben hablar tanto del Oviedo y sí de ellos mismos. «Los importantes somos nosotros. Ellos fuera de casa no están bien, como nosotros tampoco lo estamos», insistió el lateral que podría vivir sus primeros minutos en el Mediterráneo como local en la Liga. En un choque en el que espera «el apoyo de la afición. Si tienen que criticar algo, que lo hagan al final del partido». Aunque «A la afición no le podemos pedir más, pero en estos momentos le rogaría que el domingo esté con nosotros».