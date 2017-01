José María Salmerón: «No veo mal que sigan apostando por Soriano»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería recibió la visita ayer, en el restaurante Lamarca situado en la calle Gregorio Marañón de la capital, a José María Salmerón, el que fuera entrenador del UCAM Murcia hasta hace unas jornadas, cuando fue destituido. Su puesto lo ocupa ahora otro almeriense, Francisco, que tratará de lograr la permanencia con el equipo al que Salmerón lograra ascender a Segunda División el pasado verano. Todo un hito para la entidad que, desgraciadamente, no se tiene en cuenta ante lo efímero de los logros en el mundo del fútbol.

«Ya sabemos que este deporte no tiene paciencia. Todo se olvida muy pronto. He vivido un año y medio magnífico en Murcia en todos los aspectos. En Segunda B hicimos una temporada espectacular, ascendiendo contra el Real Madrid Castilla. Es un club muy joven, con pocas infraestructuras y sin tanto presupuesto como el resto de equipos de Segunda División. Por tanto, no todo el mundo quiere ir a la UCAM en su primer año en Liga de Fútbol Profesional, porque no es un equipo conocido, pero aún así peleamos y tuvimos buenas dinámicas. Lo que pasa es que estuvimos siete partidos sin perder y el club se equivocó, porque pensó que se podía estar arriba», lamentó José María Salmerón.

«La casualidad ha querido que Francisco haya cogido mi puesto. No he hablado con él. Cuando un entrenador llega a un sitio quiere partir de cero y no tener ninguna referencia, y es lo que ha pasado», reconoció el preparador.

Optimista con el Almería

El ex futbolista reconoció que, como almeriense y como entrenador, sigue muy de cerca los movimientos de la UD Almería. «Me gusta analizar a nivel general. El equipo no está en un buen momento, es cierto, pero el domingo pasado perdió en un campo muy difícil, porque el Cádiz no juega bien, pero domina las dos áreas y, con un jugador menos, fue capaz de agarrar los tres puntos», explicó Salmerón, que recordó el encuentro que jugó en La Condomina con el UCAM Murcia ante los andaluces. «Tras ese 4-0 de la primera vuelta me llamó mucha gente. No obstante, para mí era un partido más. Es cierto que jugaba contra el equipo de mi ciudad, pero yo soy un profesional y quería los puntos por la UCAM, y así lo planteé. No quise dejarme llevar por nada más, y nos salió bien, ya que el equipo cuajó un gran partido», admitió.

Salmerón también se refirió a la situación de Soriano en el banquillo almeriense. El maño, muy cuestionado al frente del conjunto rojiblanco por sus malos resultados y la imagen que está dejando el equipo, se sentará ante el Oviedo. El invitado de la Tertulia del Minuto 92 afirmó que «no me parece mal que estén apostando por Soriano, porque así se transmite una estabilidad que hace mucho más probable salir de esta situación. Desde la tranquilidad el objetivo va a primar. El equipo compite, trabaja y está vivo en los partidos. Esta Segunda División está muy igualada y depende mucho de las dinámicas. Los pequeños detalles marcan los encuentros, aunque es cierto que el Almería viene de una temporada en la que sufrió muchísimo. No obstante, estoy seguro de que esto puede cambiar».

Salmerón, ahora, se ocupa de su escuela de fútbol TAE. «La escuela va muy bien porque desde el primer día teníamos una forma distinta de entender el fútbol, siempre desde la educación. Lo que queremos es enseñar a los jóvenes a jugar, claro, pero con los valores por delante. La gente esto lo ha entendido muy bien y nos faltan incluso campos por todos los niños que tenemos», reconoció el entrenador. Sobre su futuro, «quiero seguir en Segunda. En verano veré qué ofertas tengo».