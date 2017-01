Otro tropiezo de la UD Almería

Dicen que el primer domingo de Carnaval nunca es bueno en Cádiz, salvo cuando tiene enfrente al Almería. El equipo rojiblanco naufragó en la ciudad más antigua de occidente por no saber manejar un partido que se le

MARCADOR 1 Cádiz CF Cifuentes; Carpio, Aridane, Sankaré, Brian; Garrido, Abdullah (José Mari, m. 86); Nico Hidalgo (Servando, m. 57), Rubén Cruz, Álvaro García, y Ortuño (Aitor, m. 71).

0 UD Almería Casto; Isidoro, Joaquín, Morcillo, Nano; Borja Fernández, Fran Vélez (Diamanka, m. 58), Miguel Ángel Corona (José Ángel Pozo, m. 73), Javi Álamo (Antonio Puertas, m. 68), Fidel y Chuli. Goles 1-0, m. 83: Aitor. Árbitro González Fuertes, asturiano. Amonestó a Abdullah (m. 62), del Cádiz CF, y a Jorge Morcillo (m. 30), Borja Rodríguez (m. 32), Fidel (m. 43), Fran Vélez (m. 47) y Chuli (m. 92), de la UD Almería. Expulsó al cadista Sankaré (m. 42 y m. 54). Incidencias Partido correspondiente a la jornada vigésimo segunda del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Ramón de Carranza, con unos 12.000 espectadores.

puso a favor con la expulsión de Sankaré y que había sido tan incómodo para el Cádiz que hasta se pudo pensar en hacer algo bueno. Sin embargo, las sensaciones no daban para otra cosa que no fuese el empate.

En la segunda parte, todo se puso a favor. Hasta un balón al palo de Corona nada más comenzar la misma y se puso mejor cuando Sankaré se fue antes de tiempo, dejando al Cádiz en inferioridad. El Almería no fue capaz de sacar partido de ello, tuvo llegada, pero no último pase y cuando este apareció brilló por su ausencia el remate. Visto lo visto, el empate no era malo. Pero un error de Diamanka, la subida de balón de Aridane, y la escasa intensidad defensiva para poner freno al ímpetu cadista que marcó por medio de Aitor -un ex de la UD Almería B- sacando a la luz la desconfianza y la incapacidad para revertir una situación cada vez más delicada.

La comodidad

Sorprendió Fernando Soriano con el once, en el que sólo cinco jugadores titulares en Reus aparecieron de inicio ante el Cádiz, con la presencia, entre otros, de los recientes fichajes Borja Rodríguez y Javi Álamo, además de la vuelta de Miguel Ángel Corona, que sólo había sido titular el día que se lesionó frente al Nàstic, o de Chuli, que llevaba sin jugar de inicio desde la derrota en La Condomina, frente al UCAM Murcia.

El partido lo comenzaron ambos equipos con una propuesta similar, la de combinar el balón para buscar la portería contraria, aunque la falta de movilidad del resto de actores impidió que esas intenciones quedaran plasmadas. Próximo al cuarto de hora, el cuadro rojiblanco comenzó a perder el balón en el pase, lo que pudo provocar más de un quebradero de cabeza para los de Fernando Soriano. Por ejemplo, una pérdida de Chuli, en mediocampo, ocasionó una contra que acabó con centro para Ortuño, que se encontraba solo, pero Casto se anticipó y evitó la ocasión de peligro que casi era medio gol.

Eran minutos de tanteo, de ver qué proponía cada uno. Empujaba más el Almería en Cádiz que como lo hizo en Reus durante los 90 minutos de juego. En el 19, la llegada acabó en saque de esquina, aprovechando el juego por banda izquierda de Chuli con Fidel y que hacían el choque incómodo a los amarillos.

Sin peligro

El partido, ofensivamente, carecía de brillantez -no había llegadas- y el juego se desarrollaba en el centro del campo, sin que ni cadistas ni unionistas conseguían imponer su criterio. Sin embargo, el fútbol a la contra del Cádiz es el alma de este equipo y, en el 35, estuvo cerca de plasmarla. La acción nació en los pies de Ortuño, que abrió para la izquierda, por donde apareció Álvaro García, que la puso al corazón del área para Nico Hidalgo, pero Nano se anticipó y mandó el balón a saque de esquina.

Durante los diez minutos restantes, no cambiaron el decorado. Ninguno de los dos equipos consiguió imponer su propuesta y se veía al Almería más cómodo que al Cádiz, obligado por aquello de jugar en casa, si bien es cierto que la obligación del equipo de Fernando Soriano no debe entender de lugares.

Si el Almería no le había perdido la cara al partido en la primera parte, en la segunda comenzó dando muestras de buscar el gol y Miguel Ángel Corona, que había estado impreciso en la primera parte, entró por el centro del área para rematar de cabeza un buen centro de Javi Álamo que se estrelló en el palo derecho de la meta de Cifuentes.

El Cádiz seguía sufriendo, no quería tener el balón en sus cercanías y Almería comenzaba a tener más balón, lo cual no era un impedimento para los de Álvaro Cervera, que se muestran peligrosos con y sin balón. Pero, en el 54, Sankaré volvió a sacar los codos a pasear, ante Chuli, y el Cádiz jugó entonces en inferioridad. El Almería trataba de presionar la salida de balón cadista, con esa superioridad. Fidel, en el 64, buscó una acción a la contra que acabó con despeje a córner de Carpio que sacado por el onubense fue rematado por Javi Álamo fuera, aprovechando un despiste de la zaga amarilla.

Soriano movió ficha. Corona dejó su sitio a Pozo, el Almería no dejó de tener el balón ante un Cádiz que lo intentaba a la contra, pero sin demasiada capacidad. El Almería lo buscó por banda izquierda. Nano se la puso a Fidel cuyo centro no encontró rematador, el balón se pasó un metro por delante de Chuli y de Pozo que no llegaron. El Almería era el dueño del partido, tenía más precisión en el pase, más velocidad y creaba amplitud sobre el terreno de juego ante un Cádiz que empezaba a desgastarse. Pero, en el 82, el Almería tiró el partido, con una acción a la contra de Diamanka que acabó en pérdida, cuando había otras opciones, y a la contra marcó el Cádiz por medio de Aitor, en una acción en la que también faltó intensidad defensiva.

Y aún pudo haber más porque en otra contra, el Cádiz estuvo a medio metro de sentenciar más el partido. Era el minuto 86, y Álvaro García, con velocidad, se metió casi bajo palos, superó a Casto y en la línea de gol salvaron entre Joaquín e Isidoro para terminar lamentando una derrota fraguada por 'ausencias' arriba, como la incapacidad para hacer gol y matar el partido y ausencia de confianza.