UDA, ponte la careta

Cádiz es al carnaval lo que el gol al fútbol. Sin más. Y no estaría mal que el Almería, inmerso, como el carnaval, en un periodo de permisividad -si no es el que más, sí puede ser el equipo más 'permisivo' a balón parado de la Liga- y descontrol -la ausencia de dominio de la situación es un aspecto característico-, necesita ponerse la careta y desfilar con sus mejores galas cuando aseguran que es más difícil sumar puntos, en una segunda vuelta que comienza precisamente hoy frente a un rival que ha cumplido ya con un gran porcentaje del camino prioritario para pensar en el de los 'festejos' que pueden llegar.

Borja Fernández y Javi Álamo se estrenan en la convocatoria

Lo cierto es que no es día para recordar otra cosa que una imagen irrepetible, por más que la del pasado domingo fuese la tercera entrega -la peor entrega de las tres-. Como en las dos anteriores fechas, no queda otra que reaccionar. Dijo Fernando Soriano, el pasado viernes, que la obligación es cambiar la imagen, pero también ganar. Aunque para ello debería ponerse una careta con la que no está familiarizado.

La cita llega tras tres derrotas consecutivas, lo que alimenta las urgencias para un equipo que está obligado a hacer las cosas bastante mejor de como lo hace fuera. Porque frente al Cádiz sólo existe esa tesitura. Los números en casa no son malos, a pesar de que su última comparecencia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos acabase con derrota. El grave problema está por sus guarismos lejos de casa y, como queda dicho, por la imagen. Indolente, sin intensidad, perdió ante un Reus que dejó la imagen de hacer lo suficiente, nada más que eso, para sumar los tres puntos y que el Almería, a poco que hubiese jugado al nivel de sus citas en casa debería haber ganado el partido.

Mejor como víctima

En condiciones normales, el Almería no es favorito al triunfo en el Ramón de Carranza, pero en fútbol no hay nada escrito y si fuese así las quinielas no tendrían razón de ser. Sí puede que las posibilidades de ganar sean pocas a tenor de lo que se ha visto en cuanto a la forma de jugar a domicilio por los rojiblancos. Pero siempre hay un antes y un después o debería haberlo. Y el tiempo ha demostrado que a los rojiblancos parece que les va el refrán que dice que 'la letra con sangre entra'. El del domingo pasado es un partido parecido al celebrado en Huesca que dio pie después a ver a un Almería diferente frente al Levante, con el que consiguió empatar, pero ante el que mereció un mejor resultado, si cabe.

Fernando Soriano recupera hombres para la cita de esta tarde-noche en el Ramón de Carranza porque jugadores como Joaquín o Morcillo, que no han trabajado con normalidad durante esta semana, están recuperados para esta importante cita. Además, se añade la disponibilidad de otros jugadores como Borja Fernández o Javi Álamo, incorporados en este mercado invernal y con opciones incluso para jugar. Puede que no de inicio, pero sí preparados para tener algunos minutos.

Lo cierto es que, por contra, tiene la ausencia de Ximo Navarro y puede que las dudas en cuanto a los que ocuparán el centro de la zaga, ya que sí parece probado que Joaquín será titular, pero existen dudas en torno a su acompañante, si será Trujillo, que ha sido titular en los últimos partidos pero que, ante el Reus, Máyor le ganó la partida en el gol, o es Morcillo el que recupera esa plaza. Los costados son obligados para Isidoro, por la derecha, y Nano, que no pudo estar en la cita de la pasada semana por lesión, por la banda izquierda.

El centro del campo

El centro del campo tiene las dudas generadas por cómo jugarle al Cádiz y la necesidad de no hacer lo que en anteriores partidos, en los que el Almería comenzó a perder la batalla por no conquistar el centro del campo. Es cierto que el Cádiz no necesita de esa autoridad en la parcela ancha para ganar el partido, pero lo mismo es un primer paso para tratar de conquistar los tres puntos. Estos tienen pinta de que pasarán por la velocidad, el control, para ser más concretos. Hasta Borja Fernández podría tener sitio en el once, por la experiencia y saber comportarse en este tipo de situaciones, aunque la entrada de Pozo podría ser otra solución. Lo que es seguro es que después del partido en Reus se rompe el doble pivote que forman Fran Vélez y José Ángel. La entrada de Ramón Azeez postula a este como titular. Sí que el 'cuerpo' que tome el equipo en esa zona derivará en una u otra cosa de ahí en adelante, con las bandas para Antonio Puertas y Fidel, con Quique González como hombre en punta.

Enfrente un Cádiz que no da tregua, que está en la cuarta posición de la tabla clasificatoria y que tiene armamento suficiente como para concretar que su lucha por el ascenso no es vana. Lo cierto es que es un equipo marcado por su solidez, tanto en defensa como en ataque, y que acude a la cita de hoy con la urgencia de una de sus dos únicas derrotas en casa, la encajada la pasada semana frente a un Valladolid que supo cómo jugarle para hacer bueno el gol que hizo Joan Jordán, en el minuto 17. Y es que el propio Cervera dijo, tras el partido frente al conjunto pucelano, que al actual Cádiz le falta fuerza, acusando el excesivo parón navideño.

Endeblez en defensa

El Cádiz, a lo largo de la temporada, ha mostrado cierta endeblez cuando el marcador se pone en contra y que 'casa' con las facilidades que suele dar el equipo en defensa, con cierta falta de contundencia, que puede ser un hándicap a favor de los rojiblancos, que deberían saber utilizarlo.

Sin embargo, el técnico cadista, Álvaro Cervera, recupera a dos jugadores claves en el esquema como Garrido, ausencia notable por sanción frente al Valladolid, y a José Mari, aquejado de una hernia inguinal de la que ya parece repuesto, aunque no para jugar de inicio.