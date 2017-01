"El orgullo nos escuece"

"Me debo a este club, haré todo lo que pueda por él hasta el día que esté. No sé cuando será, no sé si me estoy jugando mi puesto o no, pero lo que puedo decir o garantizar es que mi predisposición a ayudar en todo lo que me va aconteciendo día a día es máxima". Así de tajante se mostró Fernando Soriano ante una hipotética destitución.

Para él, lo más importante no es eso. «Mi situación personal es buena, mi familia tiene salud y a partir de ahí todo lo que te pueda pasar de más es algo secundario

Expuso el hecho de que vive en una realidad deportiva y que le gustaría vivir otra, "pero es la que tenemos" y lo hace tranquilo y sin tener que mirar a nadie para arriba. Asegura que lleva "la cabeza alta" y que trabaja con la única intención de "seguir trabajando igual, con la confianza y fe que tengo en mis jugadores y a partir de ahí si tú haces lo máximo en tu trabajo no tienes por qué venirte abajo".

Advirtió de que eso "es lo que intento inculcar a mis jugadores. El último partido eso nos faltó tal vez y no nos podíamos mirar a la cara entre nosotros. Por eso quiero que esa situación cambie esta semana cuanto antes e intentar volver por lo menos a esa sensación de un equipo que sabe lo que quiere y que tiene ganas de salir de ahí abajo".