Álvaro Cervera: «Cuando un equipo no gana fuera termina ganando alguna vez»

La vuelta a la disponibilidad de Jon Ander Garrido y el descarte de Eddy Silvestre se apuntan como dos de las novedades en el once inicial del Cádiz CF para el partido de la tarde-noche de mañana contra la UD Almería.

Un encuentro sobre el que Álvaro Cervera, entrenador del equipo amarillo, ha comentado que para ellos será muy importante conseguir la victoria, aunque advirtiendo de la calidad individual que hay en el conjunto almeriense. «Todos los jugadores del Almería son buenos y algunos podrían estar en Primera División».

Cautela amarilla

Álvaro Cervera se mostró satisfecho, según se desprende de las declaraciones previas al partido manifestadas ayer y reflejadas en la web del club, aunque resaltando que mañana comenzará una segunda vuelta del campeonato en la que se clarificarán muchas posiciones en la tabla. «Pensamos que la segunda vuelta será más dura porque hay equipos que apretarán y porque no están donde quieren estar».

Como añadido a esa opinión, comentó otro aspecto de las dificultades que les aguardan en el segundo tramo de la competición, basándose para ello en la excelente trayectoria del equipo que dirige. «Los equipos querrán complicarnos la vida antes de querer hacer su partido».

En otro apartado de las declaraciones, aludió a los objetivos clasificatorios de Cádiz CF, destacó la prioridad de la permanencia y no hacer 'cuentas de la lechera' en relación a metas clasificatorias más altas. «Para hacer el objetivo de la permanencia hay que hacer menos puntos, pero tenemos que hacerlos lo antes posible. No es el momento de ponerse nerviosos. Mientras no los hagamos, no podremos hablar de otras cosas», comentó.

Referente al encuentro, declaró no fiarse de que la UD Almería comparecerá ocupando uno de los puestos de descenso. «Para nosotros, ganar este partido es muy importante, ya que venimos de perder y porque dejaríamos más lejos en la clasificación al Almería. Todos los jugadores que tiene son de mucho nivel y alguno podría estar en Primera, va a ser complicado». También, sobre los rojiblancos, comentó que recela mucho de que aún no hayan ganado ningún partido lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Cuando el equipo está hecho de buenos jugadores, te tienes que poner en el peor escenario, que puede llegar el día en el que les salgan las cosas bien y jueguen bien. Cuando un equipo no gana fuera termina ganando algunas vez y esperemos que no sea aquí».

En relación al once inicial que opondrá a los de Fernando Soriano, resaltó que no habrá cambios en relación a partidos anteriores. «No cambiaremos de sistema, porque nos está yendo bien. Las posiciones de los jugadores, juegue quien juegue, serán las mismas porque no suelo cambiar ni cuando va bien ni cuando va mal».