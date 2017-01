Iago Díaz puede salir en breve de la entidad rojiblanca

El extremo Iago Díaz, que también ha competido en la UD Almería en la posición de lateral diestro, podría salir en breve, a tenor de las palabras de Andrés Fernández. El miembro de la comisión deportiva de la UD Almería explicó ayer, en la rueda de prensa de presentación de Borja Fernández y Javi Álamo, que su situación no es igual que la de Ramón Azeez, del que no explicó nada más. «No, la situación de Ramón no es igual que la de Iago. Con Iago ha habido conversaciones para su salida con su representante e incluso con él, ha habido incluso alguna posibilidad cercana de que se llegara a concretar, no ha sido así, pero creemos que se pueda dar en los próximos días», destacó.

El 'gallego' sería el tercero en salir en este mercado de invierno. Hasta ahora, el central vizcaíno Álex Quintanilla y el extremo jiennense son los únicos que han dejado la entidad. El primero tras desvincularse -tenía un año más de contrato- para firmar en el Mirandés y el segundo, con contrato en vigor, para ir cedido al Albacete Balompié, que lidera el grupo II de Segunba B.

Anteriormente se desvinculó el argentino Sebastián Dubarbier.