"Almería tiene historia"

Sin dudarlo. Así definieron Borja Fernández y Javi Álamo la capacidad de 'convocatoria' de la UD Almería para conquistarles y que, pese a lo que dice la actual clasificación, mostrarse convencidos de que al final de temporada le habrán dado la vuelta a la situación. Los dos llegan sorprendidos por ese puesto en la cola de la tabla, en posición de descenso, que ocupa el equipo que dirige Fernando Soriano y que ya les tuvo a ambos entrenando en la sesión de trabajado llevada a cabo ayer en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Ambos miran a Cádiz si el «míster lo estima oportuno» para debutar. Borja Fernández, con una larga trayectoria y considerando su edad como algo anecdótico, llega bien. «El año pasado jugué casi toda la segunda vuelta en Valladolid, el año anterior los mismos partidos en Eibar, en Primera División, con lo cual hasta el día de hoy físicamente estoy bien. Mi último partido fue el 18 de diciembre allí en India y es un torneo exigente, he jugado todos los minutos, con lo cual físicamente vengo bien». Además, apuntó que «me he estado manteniendo este casi mes de parón en el que no he tenido equipo haciendo mi trabajo, con lo cual las sensaciones mías de ayer -por el miércoles- y hoy -por ayer- son buenas».

No eran diferentes las de Javi Álamo, que llega de Osasuna. «Yo vengo de entrenar con Osasuna, no he perdido ningún entrenamiento y lo que sí es verdad es que he competido poco. Por eso he decidido salir de allí, porque he tenido pocas oportunidades, pero físicamente me encuentro bien», aseguró.

Con trayectoria

Andrés Fernández, uno de los miembros de la comisión deportiva de la entidad, fue el encargado de llevar a cabo la presentación de ambos jugadores, que «son de sobra conocidos, con una trayectoria importante en el fútbol español, sobre todo, y vienen un poco a reforzar posiciones que creemos tenemos que hacerlo».

Al respecto de Borja Fernández, no dudó en señalar que «está en un buen nivel físico y que puede competir en el momento que Fernando lo estime oportuno». Lo corroboró el propio jugador, el cual expuso los motivos por los que está en Almería y no en otro sitio. «Las razones son porque fueron los que vi más decididos, tenía algún interés de otros equipos y en cuanto que me llamaron para hacerlo fue ya y con una propuesta».

No duda del nombre de Almería. «Se qué Almería tiene una historia, vengo a un sitio serio y no me fue muy difícil decidirme», manifestó a la par que expuso otra razón. «Creo que está en una posición en la que no debería estar, creo que tiene equipo para salir de ahí y para no pasar problemas. Es un equipo que tiene jugadores competitivos y en el que podría disfrutar de seguir alargando mi carrera», reconoció.

El contrato es hasta final de esta temporada, casi como en India, donde son de tres meses. «El contrato siempre con el equipo indio es de tres meses y lo hemos ido renovando. He estado allí en tres etapas diferentes porque al acabar la Liga aquí en España decidí volver allí. Hemos hecho un contrato de seis meses y ojalá pueda ser más tiempo. Esa es mi idea y por eso vuelvo a España. He tenido ofertas de fuera, pero quería volver a España para poder reengacharme aquí».

Borja Fernández, que cumplió los 36 años el pasado sábado, habló del club al que llega y de la 'nómina' de jugadores existente para el centro del campo. «Es un equipo competitivo, con una buena plantilla y eso es lo mejor para todos. Luego ya está el míster para decidir y si se han decidido por mí será para completar ese número de mediocentros que todo equipo necesita».

Jugador que le gusta abarcar mucho campo, también actuó «otras veces más de referencia por delante de la defensa, pero esas han sido las que menos. Es ese el trabajo que he venido haciendo en India en esta última temporada. Son cosas que el míster tiene que decir».

A la hora de 'venderse', Borja no es demasiado partidario de eso. «No me gusta mucho definirme yo mismo, pero soy un jugador que le gusta mucho presionar, que tiene mucho recorrido dentro del campo y también tengo juego aéreo, soy alto. No voy mucho más allá. Suelo llegar a las dos áreas, sin mucho gol».

Experiencia necesaria

Andrés Fernández habló de Javi Álamo como un jugador con experiencia. «Es un extremo derecho principalmente, también un jugador que ha militado en varios equipos de Primera y sobre todo de Segunda División, en España. Procede de Club Atlético Osasuna, de la Primera División, y viene para aportar esa experiencia que también creemos que va a ser necesaria en esta segunda parte de la Liga».

Al igual que Borja, no dudó en aclarar los motivos de su vinculación con los rojiblancos. «Lo tenía claro. Cuando firmé en Primera iba con mucha ilusión. No ha sido lo que yo esperaba, no he tenido la oportunidad que yo deseaba y tenía claro que quería salir de allí. Vengo al Almería porque creo que es un club de Segunda de los mejores, a pesar de lo que dice la tabla. Tiene muy buenos jugadores y tengo confianza en este equipo. Vengo con ilusión y seguro que la segunda vuelta será mejor e iremos hacia arriba», dijo.

Lo de jugar el próximo domingo en el Ramón de Carranza frente al Cádiz podría ser posible, aunque si lo hiciera es consciente de que podría acusar la falta de ritmo competitivo, del que ha carecido en Osasuna. «Físicamente vengo bien, me encuentro bien. La pasada semana sí que disputé los 90 minutos en Copa, acabé un poco cansado, pero era lo normal por llevar tanto tiempo sin competir, pero me encuentro bien y con muchas ganas para, si el míster cuenta conmigo, jugar en Cádiz», manifestó.

Si lo hace, sabe lo que puede aportar. «Me considero un jugador de banda, me caracterizo por la velocidad, la zancada, tengo mucho recorrido. El último año y medio he jugado de carrilero, pues tenía más recorrido y me encontraba bien, pero donde más cómodo me encuentro es de interior derecho». Es ahí donde ha jugado los años anteriores «con el Zaragoza y con el Recre. Soy un extremo que juega en banda, que le gusta jugar abierto, centrar y aportar. Vengo a ayudar al equipo y aportar un poco la experiencia que tengo en Segunda y a ver si entre todos levantamos esto».

Son dos de las cuatro o cinco llegadas previstas. Andrés Fernández lo explicó ayer. «Lo normal es que hubiera unas dos incorporaciones más o tres, como máximo. Sumaría un total de entre 4 o 5 refuerzos en este mercado. Ahora mismo la prioridad es firmar un defensa central», pero también señaló que «valoramos otras posibilidades en función de alguna salida más que pueda haber y también reforzar la parcela izquierda de la defensa que desde la salida de Dubarbier nos hemos quedado sólo con un jugador, no es una de las prioridades, pero estamos viendo opciones porque entendemos de que nos vendría bien».

Lo que sí es cierto es que tanto Borja como Álamo vienen a dar el empaque del que ha adolecido el equipo en las últimas semanas. «Estas últimas diez o doce jornadas han evidenciado que hemos sufrido en acciones a balón parado, es una de las cuestiones que queremos mejorar. Por otro lado, en momentos creemos que el equipo necesita algo más de carácter compitiendo y por la situación en la que estamos necesitamos jugadores con experiencia que cuando hay curvas esa virtud y característica es importante».

No dudó en añadir que «tienen bastante experiencia y también consideramos que son jugadores con carácter y que pueden ayudar y tirar del equipo en momentos decisivos».