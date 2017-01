A Borja Fernández y Javi Álamo les sorprende la posición de la UD Almería

Tanto Borja Fernández como Javi Álamo, que han sido presentado hoy como nuevos jugadores de la UD Almería, han explicado que la decisión por venir al equipo rojiblanco no ha sido difícil, a la misma vez que apuestan decididamente por ayudar a un equipo al que sorprende «ver en descenso con el equipo que tiene».

Borja Fernández, de que cumplió 36 años el pasado 14 de enero, tiene una dilatada trayectoria en Primera y Segunda División. Se formó en el Real Madrid, llegó al primer equipo y posteriormente ha defendido los colores del Mallorca, Getafe, Deportivo, Eibar y Valladolid. Durante las últimas tres temporadas, además, ha estado jugando tres meses en la liga de India, una vez terminada la competición en España, en el At. Kolkata. «No fue difícil decidirme por el Almería», señaló el gallego, quien seguidamente añadía que «tenía otras ofertas, pero quería jugar en mi país y cuando surgió esta opción no la dudé. Es un club con historia y serio».

Javi Álamo, que juega como extremo derecho, llega con 28 años y se decidió por el Almería porque «es un club importante y al no tener oportunidades en Osasuna quería buscar otra cosa. Me lo propusieron y no lo dudé».

Los dos jugadores hablaron del Almería y de su plantilla. Así, el centrocampista gallego indicaba que «hay una buena plantilla, que es competitiva, y estoy seguro que pronto saldrá de la zona donde se encuentra. Yo vengo a ayudar. Sorprende ver al Almería en descenso con el equipo que tiene». Mientras, Álamo dijo estar sorprendido de la situación del Almería y su intención es la de «venir a aportar lo máximo y a ayudar para que en esta segunda vuelta que va a comenzar nos vayamos hacia arriba en la clasificación».

Los dos están en disposición de jugar. Borja Fernádnez asegura «tener buenas sensaciones. Me encuentro bien y si el entrenador decide que juegue ya, no tendré problema». El ya exrojillo dijo estar bien físicamente, ya que «no me he perdido ningún entrenamiento en Osasuna y la pasada semana jugué los noventa minutos en la Copa del Rey».

Borja Fernández, aunque no le gusta definirse, dijo caracterizarse como un jugador «con recorrido en el campo; no sólo soy un referente por delante de la defensa, llego a ambas áreas y voy bien en el juego aéreo…». Javi Álamo dijo adaptarse a jugar como carrilero, como lo hizo en el Girona, pero está más cómodo como extremo, posición en la que actuaba en el Real Zaragoza. Al respecto explicaba que «me gusta jugar abierto, dar centros a los compañeros, me considero rápido y con una buena zancada».