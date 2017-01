La UDA apremia a los 'descartados' para que dejen el hueco necesario a los candidatos

Pasan los días y, pese a que la UDA ya ha oficializado dos fichajes (Borja Fernández y Javi Álamo), los miembros de la comisión deportiva, más el presidente y el entrenador, saben que les queda mucho trabajo por hacer. Pero están casi atados de pies y manos hasta que no concreten (también es su trabajo) las salidas necesarias para que sigan llegando los refuerzos al plantel rojiblanco. Porque todos tienen claro que debe haber más incorporaciones. Tres más para seguir la hoja de ruta modificada tras la debacle de Reus. No todos podrán llegar si antes no hay, prácticamente, las mismas salidas. Ayer se produjo la de Iván Sánchez, pero es insuficiente para todo el mercado que queda por cerrar antes del final de este mes de enero. Aunque Alfonso García suele 'pescar' en el último día, el producto suele ser el que ya no quiere nadie que ha podido hacer su labor de la mejor forma posible.

Por ello, el club ya está metiendo prisa para que los 'descartados' acepten alguna de las ofertas que han llegado a sus representantes. De esta manera podrán salir del Almería (cedidos, traspasados o con la carta de libertad en la mano) para poder seguir un rumbo distinto, como mínimo, hasta el 30 de junio y, luego, ya se verá.

La llegada de Javi Álamo es una muestra más de que la puerta de Iago Díaz está más que abierta. Solamente la lesión de Jonathan Zongo (aunque también se le tenía en el mercado) puede hacer que el cuerpo técnico no quiera perder a otro efectivo más para la parte derecha del ataque. Eso sí, Antonio Puertas y, si llega otro delantero, Quique podría ocupar dicha demarcación, así que la salida del gallego debe producirse sí o sí. No se contempla, a día de hoy, ninguna otra opción 'provocada' desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos en forma de traspaso de alguno con los que sí se cuenta, al menos, a día de hoy.

Si la llegada de Javi Álamo marca el camino a Iago Díaz, la de Borja Fernández hace lo propio con el puesto de pivote. Nadie duda de la calidad de Azeez. El nigeriano ha demostrado sus condiciones cuando ha jugado, pero lleva semanas 'desaparecido' y sin ganarse el puesto ni en la convocatoria. Sí jugó el último partido del año en Miranda de Ebro. Desde la vuelta de las vacaciones no está siendo el mismo de antes. Se quedó fuera de la convocatoria ante el Reus. En tierras catalanas el doble pivote fue el formado por Fran Vélez y José Ángel. Luego entró Corona. Diamanka se quedó en el banquillo sin jugar. Azeez se quedó en Almería. El gallego llega para hacerse con el puesto de titular. Si todos bajan un 'escalón', Azeez debería ser el que saliera. Pero nadie quiere descartar que el 'elegido' finalmente sea otro compañero. El mercado en estos doce días dictará sentencia.

Chuli y el Getafe

Pero la auténtica 'batalla' es la protagonizada por Chuli. Ha jugado en los dos últimos partidos. Ante Getafe y Reus. Y el primero puede ser el que se haga con sus servicios. Pocos equipos hay en la Liga 1|2|3 que puedan acceder a las exigencias del Almería para la salida del onubense. Y uno de ellos es el plantel entrenado por Bordalás. Contactos ha habido entre las tres partes y se espera que se decida, tanto de manera afirmativa como negativa, antes del fin de semana.

No se quiere dilatar más la opción de conocer el futuro. La llegada del delantero depende, en gran medida, de lo que ocurra. Si Chuli se queda, el hueco que se debe dejar en el vestuario (porque un '9' llegará salvo bajada de brazos del presidente) deben protagonizarlo entre 2 y 3 jugadores. Así que los movimientos serán mayores. Tras las últimas modificaciones, el plantel rojiblanco lo conforman 23 futbolistas. Todavía tiene dos fichas libres. Pero ya se dijo por parte de Fernando Soriano y de Alfonso García que la idea era dejar la plantilla en 22 componentes. Si deben llegar, todavía algunos refuerzos, las cuentas son claras.

Los jugadores 'señalados' no se quieren ir perdiendo. Cierto es que si siguen en la misma categoría se irían a un equipo (salvo UCAM y Nástic) que está por encima de los rojiblancos en la clasificación. Algo muy distinto a que esos equipos puedan asumir la ficha que tienen en Almería y que, al irse, es porque no han dado un buen rendimiento en el Mediterráneo. Una mezcla que está dificultando el poder hacer la 'limpieza' que tenía en mente la comisión deportiva y que, en un mercado cerrado, están teniendo dificultades para realizar y que, como era el objetivo, se comenzase la segunda vuelta con los que vayan a estar el resto del campeonato.