José Ortiz: «Lo que la afición quiere, sobre todo, es ver actitud»

La Tertulia del Minuto 92 que Radio Marca Almería lleva a cabo cada día de 14 a 15 horas llegó ayer, como cada martes, hasta el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón para analizar la delicada situación que está viviendo la UD Almería y hacerlo junto al mayor mito de los 16 años de vida de la entidad andaluza, José Ortiz Bernal, que actuó como invitado de lujo para recordar tiempos mejores, repasar la mala dinámica del equipo y dejar claro que, pese a que lleva desde 2012 alejado de los terrenos de juego, sigue muy ligado al deporte gracias a su faceta de triatleta y a su reciente condición del equipo infantil del Polideportivo Aguadulce.

«No he visto ningún partido del Almería esta temporada, porque la plataforma que tengo en la televisión no me lo permite. Tampoco he podido ir a ningún encuentro al estadio por falta de tiempo, así que lo que sé es lo que me cuenta la gente y lo que leo en redes, así como lo que me dicen los compañeros que tengo ahí como Corona, Jonathan, Trujillo, Azeez o los técnicos Soriano y Juanito», reconoció el ex jugador.

No obstante, Ortiz afirmó que «la situación es preocupante. Yo no puedo analizar el juego, pero sí las sensaciones que tiene la gente, y el discurso que llevamos escuchando durante todas las semanas no se corresponde con lo que se ve en el campo. La afición quiere que el equipo lo dé todo en el terreno de juego, ver que los jugadores se han dejado el alma sobre el césped. Yo pido que esas declaraciones se conviertan en hechos y se hable dentro del campo, y no fuera de él».

Pasado y futuro

Una figura como José Ortiz, segundo máximo goleador de la historia de la UD Almería con 46 tantos, ha vivido toda clase de situaciones en el club, pero nunca ninguna tan crítica como la actual. «En mi época hacía muchos años que no había fútbol de élite en la provincia. Ahora todo es distinto. La afición sabe lo que ha vivido y es normal que exija, pero lo que quiere, sobre todo, es ver actitud. La UD Almería lleva desde 2002 en la Liga de Fútbol Profesional, y la gente no quiere abandonarla. Es lógico, porque de Segunda B o Tercera es muy difícil salir».

Por eso, el eterno 10 rojiblanco desveló que «temo por el futuro del club. La historia de Almería está ahí. Yo soy de los que piensa que, si se baja, habrá que seguir trabajando, sea en Segunda, en Segunda B o en Tercera. Yo apoyaré al Almería esté donde esté, pero sí que es cierto que es preocupante la dinámica actual. La afición no se merece este sufrimiento, sobre todo porque hay más de 10.000 personas que se han abonado este año».

Como no podía ser de otra manera, Ortiz Bernal tuvo que responder a la pregunta de por qué no forma parte del organigrama de la UD Almería. «La pregunta debe hacérsele a otra persona. Cuando no renové, quería seguir jugando porque tenía 34 años y me encontraba muy bien. Las circunstancias eran de crisis en España e intenté buscar algo fuera a través de las sesiones que hace la Asociación de Futbolistas Españoles, probando fortuna en el mercado asiático y estadounidense, pero no encontré nada. A partir de ahí, tanto UD Almería y yo seguimos nuestro camino. A mí me encantaría volver».

Si algo le apasiona al ex capitán rojiblanco es la cantera. «Lo básico para crecer en este sentido es tener una ciudad deportiva. Creo que el 80% de los futbolistas del filial tendrían que ser almerienses, completando eso con algún refuerzo de fuera, y que el primer equipo pudiera echar mano de jugadores de la tierra. En la provincia siempre han salido buenos jugadores, y tenemos potencial para que esto siga siendo como hasta ahora».