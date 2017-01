Del negro al blanco en 15 días

El próximo día 31 de enero se cierra el mercado de fichajes y todo lo que no se haya hecho hasta entonces ya no será posible llevarlo a cabo en condiciones normales. Pero es el tiempo que queda, quince días para ser más exactos, para reforzar la plantilla con jugadores que sean capaces de dar un cambio obligado en el rendimiento colectivo que es, al fin y al cabo, lo importante, de no querer decir adiós a tres lustros como integrante de la Liga de Fútbol Profesional.

Ayer el equipo entrenó con las secuelas de la derrota sufrida el domingo en el Nou Camp Municipal de Reus. Por eso lo hizo una hora más tarde del horario habitual y con la cara que llegaba al suelo. El cansancio, de una parte y el 'recuerdo' de una imagen bochornosa, de sonrojo, de otra fueron palpables por culpa de la derrota, justificada por las palabras del técnico en sale de prensa y por los dos jugadores que pasaron por zona mixta, Fran Vélez y Chuli, que dieron la cara para advertir de lo que pasó durante los 90 minutos que duró el partido, no el duelo, porque 'pelea' no hubo.

Reestructuración

El caso es que, tal y como se explicó la pasada semana, es tiempo de hacer 'reestructuración', que puede no apuntar obligatoriamente al banquillo que ocupa Fernando Soriano. El maño, que hace lo que buenamente puede y, sinceramente, parece que lo que pasa es más por achaques de una plantilla deficitaria, trabajó ayer y estuvo al mando del equipo, en esa jornada de recuperación -si había algo que recuperar que no se refiere a la moral- y habrá que esperar al miércoles, que es cuando vuelve al trabajo la plantilla, para saber si hay novedades, ya que no es la primera vez que en plena jornada de descanso se comunican actuaciones que tienen que ver con el organigrama de la plantilla.

En cualquier caso, las citadas actuaciones deberán de realizarse 'deprisa', pero sin precipitación. En cualquier caso, lo segundo es más importante si cabe que lo primero, pero ciertamente no hay tiempo. Ya se sabe lo que ocurre con los fichajes del mercado de invierno, que la inmensa mayoría no llegan a cuajar por la falta de adaptación, que sólo se consigue con tiempo, de ahí la celeridad y la obligación de no equivocarse.

Por lo visto

Atendiendo a lo sucedido el domingo, pero sin hacer una estudio exhaustivo sólo y exclusivo del rendimiento en Reus porque podría llevar a equívoco, sí que es cierto que el Almería necesita refuerzos. La marcha de Álex Quintanilla, que cerró su desvinculación la pasada semana para recalar en el Mirandés, abre huecos en el centro de la zaga por donde juega Joaquín Fernández, que subió al primer equipo del filial, para hacerse dueño de esa parcela, y teniendo como acompañantes a Trujillo o Morcillo, siendo el madrileño el más usado últimamente, por lo que la búsqueda puede tener relación con la de un central zurdo.

Marco Torsiglieri está a un paso de convertirse en nuevo central de la UD Almería

En la ciudad argentina de Rosario se habla de la posibilidad de que sea Marco Torsiglieri, que ya estuvo en la UD Almería en la etapa de Francisco como técnico y que formó pareja con Trujillo, precisamente. El de Castelar, que pertenece a Rosario Central, ha estado en la órbita del Real Oviedo, al que la llegada del gallego David Costas le ha cerrado las puertas, así como en la del Barcelona de Guayaquil, sin que tampoco se haya tomado una determinación al respecto, por lo que su llegada a Almería estaría a punto de cerrarse. Soriano le conoce pues compartió vestuario con él.

Un lateral zurdo también es necesario, toda vez que, como se pudo ver en Reus, Fernando Soriano tuvo que tirar de un lateral diestro, como Ximo Navarro, para tapar la ausencia del lesionado Nano, que ayer entrenó con la primera plantilla. Javi Noblejas, que se desvinculó hace semanas del Elche, podría ser el ocupante de dicha plaza.

Y un delantero. Pero el nombre del mismo parece ser el secreto mejor guardado. De todas formas, está pendiente de las salidas. El actual sistema de competición, con los topes salariales, impide que se gaste más de lo que se pueda recaudar y la balanza presupuestaria en referencia a los gastos en cuanto a plantilla siempre debe estar equilibrada. Por ese motivo, las entradas deben ser por una cantidad similar a la de la o las salidas.

Desde hace semanas se viene dando por hecho que Chuli iba a ser el 'elegido' para su salida, con opciones incluso para haber ido a UCAM Murcia, Tenerife y, últimamente, Real Zaragoza, pero la situación se encuentra en 'stand by'. Juan Muñoz puede volver a Sevilla, no se sabe si como paso para luego recalar en la UD Almería, o para refozar al filial sevillista.