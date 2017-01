Reus, un cruce de caminos

Dicen que el origen del nombre de Reus es una derivación de la palabra latina que designaba al cruce de caminos. Y hoy, la UD Almería se encuentra en un cruce de caminos con la obligación de coger la dirección oportuna para sumar puntos, porque si no lo hace sería la tercera derrota consecutiva, con otro partido a domicilio a la vista, y depararía un serio y grave problema para los rojiblancos. La dirección es la que es y señala hacia esa obligación de sumar puntos y dejar a un lado los problemas por los que atraviesa el equipo rojiblanco, que se comporta incómodo con su juego en sus desplazamientos y que no tiene más obligación que la de reaccionar para coger la dirección idónea. Por la senda por la que transita ahora mismo no es la mejor, ni mucho menos.

Lo que el Almería busca en el Camp Nou Municipal de Reus no es algo fácil de lograr. Los precedentes para los rivales del cuadro rojinegro señalan que no habrá facilidades. Los que persiguen a los rojiblancos tampoco. Y si eso fuese lo único, lo de las sinergias, podría mirarse con cierta tranquilidad, pero a Fernando Soriano le han 'crecido los enanos' en los últimos días. Nano, tal vez el jugador más en forma de los rojiblancos, no podrá estar en esta cita, lo que trastoca los planes del técnico maño, que podría modificar el once, no sólo en nombres, sino también en el fondo, para tratar de sacar un mejor rendimiento -entiéndase, resultado- en la complicada cita de es tarde.

Y es que lo que propone el Reus Deportiu es un partido que seguramente estará marcado por su solidez en el juego. El equipo rojinegro es de esos conjuntos que no te 'pasa por encima', pero que sí que te da pocas ocasiones de peligro, lo que supone un hándicap para una UD Almería que necesita de muchas para convertir en gol.

Problemas

Los rojiblancos tienen, para la cita de esta tarde en el Camp Nou Municipal, un problema importante, al margen del rendimiento fuera de casa, donde sólo ha sumado tres puntos en las diez primeras comparecencias a domicilio, que se unen al bagaje del año pasado, en el que sólo se ganó un partido a domicilio en toda la temporada. La ausencia del lateral zurdo Nano supone un hándicap para los almerienses, teniendo en cuenta que el malagueño es uno de los jugadores más en forma con los que cuenta Fernando Soriano.

Pero además, el cuadro rojiblanco concurre a su cita en Reus con el problema de efectivos. No en vano, ha tenido que trabajar durante la presente semana con 19 jugadores y algunos del filial ante las bajas del citado Nano o de Antonio Puertas, que finalmente acude al envite, pero también con la ausencia de Jonathan Zongo, que comenzó ayer la Copa África y que estará ausente varias jornadas más.

No será por esos motivos por los que se vislumbran cambios de fondo y de forma en el equipo con vistas a la cita de hoy. La necesidad de ser más compacto para tratar de sufrir menos obliga a pensar que el técnico rojiblanco podría colocar un centro del campo más poblado, que pueda ser el que mande en esa parcela, por lo que la vuelta de Fran Vélez, que no fue titular la pasada semana frente al Getafe, se antoja probable, como acompañante de José Ángel y con el senegalés Pape Diamanka, como punta del trivote.

En defensa todo parece destinado a ver a Ximo Navarro e Isidoro en los laterales, con el ex del Elche por el lado izquierdo, aunque también podría aparecer Morcillo por esa zona y que Trujillo fuese la pareja de Joaquín. De todas formas, Fernando Soriano ya dijo días pasados que con respecto al central valenciano y su utilización como lateral tenía otras preferencias.

Más dudas

También pueden producirse algunos cambios más en la zona de ataque. La poca participación de Antonio Puertas en los entrenamientos desarrollados a lo largo de la presente semana, por unas molestias, le sitúa en desventaja para el envite de hoy, por lo que incluso el onubense Chuli, que pidió minutos el pasado viernes en el encuentro celebrado frente al Getafe -estuvo cerca del gol en dos acciones casi seguidas-, podría tener sus posibilidades de ocupar plaza en el once titular rojiblanco.

De este modo, Quique González podrá aparecer desde banda, con Fidel en el otro costado o darse el caso de que fuese el sacrificado y sí contara con Antonio Puertas por el carril diestro de ataque.

En cualquier caso, está claro que existe la obligación de pelear por conseguir un resultado que tenga efecto reparador con respecto a la derrota sufrida la pasada semana ante el Getafe, donde, como en algunos de los últimos partidos disputados, el equipo hizo méritos para algo más, pero que perdió por no ser notable en el todo. Al equipo rojiblanco le faltó, otra vez, capacidad de lectura. Esta tuvo como consecuencia la derrota por una acción a balón parado, como ya sucedió en Miranda de Ebro, una semana antes.

Aunque el pasado viernes dijo Fernando Soriano que en un partido de fútbol no todo es el balón parado, y en cierto modo sí que es verdad, sí que esta es una fórmula que los equipos rivales suelen utilizar para sacar renta ante equipos que, como la UD Almería, suelen flaquear a la hora de defender este tipo de situaciones.

Dos derrotas seguidas

El equipo que dirige Natxo González suma dos derrotas consecutivas, pero sin embargo, la situación del Reus en la tabla es buena, pues ocupa la décima posición con 27 puntos. Un triunfo ante los almerienses, uno de los equipo grandes de la Liga 1|2|3 pero que no acaba de arrancar, le daría un plus de confianza para mirar más arriba en esta segunda mitad de temporada.

Serán dos las bajas, por lesión, que tendrá el técnico vasco. El lateral diestro Alberto Benito y el punta Chrisantus no entrarán en la convocatoria, aunque sí podría asomarse a la lista Vitor Silva, recuperado ya de sus eternas molestias, aunque no estaría de inicio.

La baja de Benito la cubrirá, como ya sucedió la pasada semana, Campins. El ex del Barcelona B cumplió con creces ante los vallisoletanos y quiere afianzarse en el puesto. En la punta de ataque, Máyor volverá a la titularidad para esta última cita de la primera vuelta del campeonato liguero.

Para volver a sumar de tres en tres, Natxo González ha pedido a sus futbolistas «recuperar el juego de ataque» que les resultó tan efectivo en el primer tercio del curso. «Esto hace que seas más fiable en casa y que puedas ganar partidos», manifestó.

De todas formas, para el optimismo, el conjunto reusense no es de los que destaque, en esta temporada de su debut en la División de Plata del fútbol español, por su capacidad goleadora, sobre todo en casa. No suele encajar mucho, pero tampoco marca. Lo que debe ser aceptado como un reto para que las cosas varíen mínimamente, en el segundo de los aspectos.