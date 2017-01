«Tenemos un gran margen de mejora; a ver qué es lo que pasa»

Abierto hace poco más de una semana el mercado de invierno, el Almería no ha hecho movimientos, pero sí que espera hacerlos. «Está claro, es evidente». Sin embargo, los rojiblancos tienen el hándicap de la mala clasificación que ostentan. «La clasificación ahora mismo no la podemos esconder, estamos donde estamos y eso es evidente. A lo mejor hay jugadores con más pretensión y es complicado convencerles de otra manera, luego está el equipo, el club, la ciudad, nuestro entorno y todo eso lo tienen, pero la clasificación no se puede vender ahora mismo. Tenemos un gran margen de mejora, somos conscientes y vamos a ver lo que pasa en estos días».

De todas formas, consideró que tampoco son muchos los movimientos que ha habido desde la apertura de la última ventaja de la temporada 2016/17. Y es que el entrenador de la UD Almería considera que «este mercado es complicado. Lo que buscas es mejorar el equipo, si quieres mejorar más, lo normal es que te vayas a jugadores de mayor nivel y en muchos momentos no puedes llegar o esos jugadores no quieren bajar».

La situación en la tabla

Es importante el hecho de estar ubicado en puestos de descenso. «También es un hándicap en la situación en la que nos encontramos. No te ayuda a la hora de poder convencer o de tomar decisiones. Tenemos claro que todo lo que sea mejorar lo aceptamos, todo lo que sea intentar ayudar en otras facetas también, pero lo que no vamos a hacer es debilitarnos ni hacer algo por hacer». Algo que explicaba teniendo en cuenta todos los rumores que surgen al respecto de la posible salida de Chuli, que el pasado viernes, ante el Getafe, se reivindicaba con buenos minutos.

Lo que sí es verdad es que el tiempo pasa y el final de mes está a la vuelta de la esquina. «Van pasando los días y en un momento determinado puedes decir que no se hace nada, pero tanto la comisión deportiva como el presidente están mirando cosas, analizamos un poco nuestro rendimiento, vemos dónde podemos mejorar y a partir de ahí se buscan o se intentan buscar soluciones, pero no es fácil».

En ese aspecto, el maño explicaba ayer que «estábamos hablando de las incorporaciones que ha habido y han sido 22, más o menos, en toda la categoría, de las cuales del mercado extranjero parece que no ha sido ninguno, de Primera División parece que ha habido dos o tres». Sí explicaba que «a medida que vayan pasando los días a lo mejor hay más jugadores que pueden salir y pueden ayudar a equipos que están en inferior categoría». Continuando con el análisis apuntó que «el resto de incorporaciones han sido intercambios de jugadores, unos con otros, jugadores españoles que han venido y estaban fuera, en otras Ligas. No hay gran movimiento porque es complicado mejorar y en muchos momentos mejorarías si tuvieras una capacidad económica importante, pero tampoco es el caso», advirtió.