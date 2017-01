Por méritos propios

Lo de ser novato en la categoría ya no supone una bicoca para los equipos que, en teoría, deberían ser expertos en ella. El Almería purga en la clasificación su incapacidad para sacar rendimiento a sus compromisos fuera de casa, el Reus, que es el rival al que debe enfrentarse mañana domingo, 'expone' sus bondades en la cabeza de la clasificación, en la que ha estado desde el comienzo de la temporada de su debut en la categoría de plata del fútbol español. Sus números no son como los del Almería, si bien sí que es irregular. Los es «tal vez en resultados, pero no en fútbol», dijo ayer Fernando Soriano.

El técnico rojiblanco, consciente de lo mucho que hay en juego, también lo es de lo que exige el rival. «Vamos a necesitar la máxima de las concentraciones». Curiosa petición para un equipo que por adolecer precisamente de ese aspecto ocupa posición de descenso. Pero confía y, sobre todo, desea en cortar de una vez esa racha que, influye también a la hora de hacer refuerzos. «La clasificación ahora mismo no la podemos esconder, estamos donde estamos y eso es evidente. A lo mejor hay jugadores con más pretensiones y es complicado convencerles de otra manera, luego está el equipo, el club, la ciudad, nuestro entorno y todo eso, que lo tienen, pero la clasificación no se puede vender ahora mismo».

Un equipo irregular

A tenor de lo observado, el cuadro reusense da la sensación de ser un equipo irregular. «Puede ser irregular tal vez en resultados, pero no en fútbol», dijo el técnico, que apuntó más tarde que «es un equipo que se le ve muy bien trabajado, muy cohesionado entre ellos, que se conocen perfectamente, se les ve que tienen detalles ya muy bien adquiridos y que los hacen a la perfección».

Esa irregularidad se refiere más a la suma de puntos en el Nou Municipal. «En casa no han conseguido más puntos porque a veces la fortuna, la falta de acierto de cara a puerta, les ha penalizado mucho, pero muchos de los últimos partidos que han perdido, por merecimiento y por ocasiones, merecerían otro resultado». De todas formas, considera que el Reus «está donde está por méritos propios, porque ha hecho las cosas muy bien, porque tiene una ilusión y un saber sufrir, eso es muy importante, y se le ve que donde está se lo tiene bien ganado».

La palabra sufrir no aparece sólo para el Reus. Precisamente por esa forma de actuar de los de Natxo González, al Almería le tocará tener que trabajar y mucho. A los rojiblancos les está pasando factura los fallos. «Últimamente el equipo está dando nivel, pero pequeños fallos de concentración, pequeños momentos de los partidos, nos los están quitando. Es triste, pero es así». Y la situación llega para una cita que «es ante un rival que te va a exigir muchísimo porque tiene muchos aspectos a tener en cuenta y vamos a necesitar la máxima de las concentraciones. Es una prueba importante para nosotros, el campo es más estrecho que el nuestro, te exige más atención y vamos a intentar dar ese plus para poder traernos los tres puntos».

Está claro que el Reus es un grupo bien trabajado. Así, el maño destacó que «defiende bien, que lo hace porque ataca bien, que sabe perfectamente lo que busca, lo que quiere y en ese sentido eso de recibir tan pocos goles está siendo una de sus bases fuertes en su rendimiento. Está claro que nuestro objetivo es salir a ganar, a intentar hacer más goles que ellos, intentar ir a Reus con la mayor de las opciones de conseguir los tres puntos, que los necesitamos».

Saliendo del golpe

La semana no ha sido fácil para los rojiblancos, afectados por la derrota del pasado viernes frente al Getafe. «Al principio de la semana, todo fue un poco de tristeza, el resultado del Getafe nos dolió a todos, creo que fue duro de la forma en la que se perdió, pero el equipo ha ido recuperando sensaciones, hemos ido hablando de nuestros errores, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, viendo al Reus también, un poco hemos ido cogiendo esas sensaciones». Ahora queda la última sesión de trabajo, que tendrá lugar esta mañana. «Somos conscientes de lo importante que es este duelo y de todos los matices que tiene».

Para afrontar esos matices y que estos salgan bien o mismo hay variaciones. «Está claro que son ellos -los jugadores-, por su rendimiento en los partidos y dependiendo del rendimiento en los entrenamientos, me decido para alinear a unos y otros». Podría tener que ver con el último partido en Miranda. «Si se analiza el último partido fuera de casa, que fue en Miranda, creo que haces un partido aceptable, pero te ganan por los errores que estamos cometiendo asiduamente, que es el balón parado, en casa el equipo la última semana jugamos contra un rival, no te digo que el mejor, pero sí entre los dos o tres mejores de la categoría y el equipo plantó cara».

El objetivo que se persigue con vistas a la inminente cita ante el Reus no es otro que buscar un rendimiento «intermedio para intentar sacar el máximo provecho a la plantilla, luego hay gente que todavía no ha entrenado y vamos a ver cómo se sucede esta noche -por ayer-, mañana -por hoy-, y decidiremos».

En ese estado se encuentran Nano y Antonio Puertas, que con dolencias durante lo que va de semana no han intervenido. «Mañana -por hoy- van a entrenar con normalidad, vamos a ver cómo responden y si responden bien estarán disponibles para el equipo».

A lo que sí habrá que prestar especial atención es al déficit del equipo a balón parado. «Es complicado porque lo analizas, vemos con ellos cómo se puede mejorar, modificas cosas, pero ves los números y en los últimos once partidos hemos recibido diez goles, ocho en balón parado, uno en propia puerta y uno en transición con el Numancia. Está claro que tenemos un hándicap muy importante a mejorar y es un aspecto que es difícil porque las opciones que puedes cambiar, defendiendo en zona o al hombre, son cosas consensuadas entre todos».

Tiene claro que «a día de hoy no le hemos cogido el truco, pero luego si analizamos los goles que hemos recibido en las nueve primeras jornadas ninguno ha sido balón parado. ¿Qué ha cambiado de las primeras nueve a las últimas once? Es fútbol. Parece que tenemos ese hándicap que nos ha entrado lo que sea y a lo mejor lo estás trabajando igual que a principio de temporada». No queda otra situación que intentar analizar esos errores, «mejorar nuestras virtudes e igual que analizas intentar mejorarlo. No lo hemos conseguido. El partido no es sólo eso, pero vamos a intentar no cometer los mismos errores que hemos cometido anteriormente».

Concienciados

Los jugadores sí que expresan esa concienciación necesaria para sacar adelante la actual situación. «No he leído las declaraciones que han podido hacer, les veo entrenando y, quitando algún detalle que puede cabrear más, veo que su actitud es buena, que su predisposición es buena, que su nivel de atención es bueno, que su nivel de exigencia es bueno. Nos falta saber aumentarlo durante los 90 minutos del partido y sacarle provecho a todo el trabajo que hacemos, tanto ellos como la gente que estamos por detrás, trabajando para ello».

Por último siguió manteniendo su discurso sobre la importancia o no de poder sentarse en el banquillo. «Cuando estás fuera, ves que no lo ves igual, pero sufrir es prácticamente parecido».

«Yo soy el menos importante en eso, que los importantes son los jugadores», expuso. «Está Juan desarrollando su labor, igual que lo hago yo. Estás antes, en el descanso, al final del partido, son esos momentos que los tienes que vivir desde fuera, que te encuentras más extraño, pero sin más».