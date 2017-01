«Reus debe ser un punto de inflexión»

Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que la UD Almería pretende con vistas al partido que el domingo, desde las cuatro de la tarde, disputa en Reus. Al menos, es lo que ayer dijo Quique González que se perseguía en esa cita que será la última de la primera vuelta del campeonato liguero. El máximo goleador rojiblanco, que no mira para nada en absoluto al calendario, desea que ese partido signifique «un punto de inflexión» que acabe con ese maleficio que supone la falta de conquistas fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde solamente ha sido capaz de sumar tres puntos.

Idéntico fue el que al de los goles encajados a balón parado, aunque no se refirió al mismo como un aspecto que esté produciéndose por mala suerte. «Tantos goles a balón parado es que algo estamos haciendo mal», alertó el pucelano, que no dudó en el que «el equipo, tanto jugadores como cuerpo técnico, intentamos corregir esos errores y que no vuelvan a suceder».

Reto

Está claro que cada jornada es un nuevo reto para los rojiblancos. «Una vez más, partido fuera de casa, la misma historia, pero es que tenemos que seguir. Nos toca ir a Reus a ganar y esperamos que esta vez ya sea la definitiva y sea un punto de inflexión. Ahora tenemos un calendario difícil, es verdad que todos los partidos son difíciles y el primero es Reus y a ver si podemos conseguir tres puntos y fuera de casa».

Además, presenta la 'novedad' de que la victoria casi es una obligación porque de no ser así serían ya tres derrotas consecutivas y meterse más si cabe en una situación peligrosa, teniendo en cuenta que la próxima jornada será también a domicilio y en Cádiz. «Antes en casa ganábamos y fuera perdíamos, pero el otro día hemos perdido con el Getafe en casa y la mentalidad nuestra es salir a ganar tanto en el Mediterráneo como fuera y nos queremos desquitar y conseguir los tres puntos que tanto necesitamos», expuso el pucelano.

Habrá que prestar atención al tema de los goles a balón parado. Los dos últimos partidos se han perdido de idéntica manera. «Está siendo desgraciadamente la misma tónica fuera de casa, perdemos por el balón parado y parece un tópico, pero queremos cortar ese maleficio, por así decirlo, pero está claro que no es mala suerte. Tantos goles a balón parado es que algo estamos haciendo mal, pero el equipo, tanto jugadores como cuerpo técnico, intentamos corregir esos errores y que no vuelvan a suceder», explicó, aportando la esperanzd de «que en Reus consigamos la victoria y que no nos metan ningún gol a balón parado. Al final son retos pequeños, pero que los asumimos con toda la naturalidad e intentaremos ganar y de la mejor manera posible».

De todas formas, no es ese el único mal que le aqueja al equipo. «Hay que mejorar en todos los aspectos, no sólo quedarse con el balón parado. Es verdad que fuera de casa estamos haciendo muy pocos goles y tenemos que ser más ambiciosos y la mentalidad tanto en casa como fuera tiene que ser la misma».

La ambición. Ese es el objetivo perseguido, que «siempre que sales a un terreno de juego es para dar lo máximo. Luego puedes ganar o perder, pero si el trabajo y la entrega están ahí porque arriesgas, porque eres ambicioso...».

El máximo goleador de la UD Almería considera que lo que sucede tiene que ver con la mente. «Es un factor mental, futbolístico, pero no te puedes volver loco, sólo hay que intentar trabajar, porque al final no te queda otra, y no te puedo decir más. El equipo quiere cortar esa racha, quiere ganar fuera de casa y quiere lograr los tres puntos», expuso el rojiblanco.

Dinámica

Lo cierto es que la situación se asemeja a la padecida el año pasado, en el que se jugó mucho tiempo en el 'filo de la navaja'. «No queremos pensar que va a pasar lo del año pasado. Es verdad que a nivel de resultados es parecido, pero no nos podemos quedar ahí. Es momento de tener mucha personalidad los jugadores y un poco los pesos pesados, por así decirlo, gente que lleva más años aquí, los capitanes, un momento de tirar del carro. Siempre tiene que haber gente que tire más que otros, pero aquí todos estamos para sumar y saber lo que nos estamos jugando».

La situación no es fácil de asimilar. «A nadie le gusta estar en esta situación, la realidad es esta y nosotros intentamos asimilarla de la mejor manera y queremos cuanto antes no sufrir y estar cuanto más arriba posible».

Tiene claro que es una labor conjunta que, por más que él quiera, no se soluciona con sus goles. «Somos los primeros que queremos ganar, tanto en casa como fuera, somos los primeros que queremos tirar para arriba en la clasificación y el fútbol es así, no depende de uno sólo, somos muchos futbolistas y es una cosa de grupo que es lo que hay y queremos zanjarlo ya».

De todas formas no sabe cómo será el partido frente al Reus. Lo que sí sabe es que «el partido va a ser muy difícil y no sé si será 1-0 o 0-1. Son cosas que no me importan, lo que quiero es ganar y hay que adaptarse cuanto antes al partido que nos toque e intentarlo ganar, que es lo único que tenemos que tener en la cabeza».

Consideró que puede haber opciones para ganar el partido, pese a que aventura que enfrente estará «un equipo difícil. Va a ser como todos, intenso. Allí, en su campo, nos va a costar mucho, como en cualquier otro campo, pero nosotros sabemos que haciendo las cosas bien nuestras ocasiones las vamos a tener. Partiendo de que siempre tienes que competir e igualar en el trabajo a tu rival, ahí sale la calidad y esperemos estar lúcidos arriba para meter las ocasiones que tengamos», concluyó.