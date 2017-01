Reus marcará si se sigue la hoja de ruta o habrá una revolución más profunda

En el seno de la UDA se prefiere mantener la calma. Seguir con el plan establecido desde hace alguna semana. Primero hay que aligerar la plantilla. Luego llegarán los fichajes. Fernando Soriano no quiere más de 22 jugadores. El número que tiene en la actualidad. Pero no serán todos los que están ahora los que figuren como rojiblancos el 1 de febrero. Hasta ahí los rectores lo tienen meridianamente claro. En lo que puede haber cambios es si en Reus el equipo cosecha una derrota. Más si cabe si la imagen no es del todo positiva. Entonces la 'hoja de ruta' cambiará y se dará paso a una 'revolución' todavía mayor de la que hay sobre el papel.

Cuando Casto dijo el martes que el Almería se jugaba mucho en los dos próximos partidos, más uno pensó que se refería a nivel clasificatorio. Así era. Pero en esa letra pequeña estaba también lo que puede pasar con la plantilla rojiblanca. Alfonso García, presidente de la entidad, no se veía hace unos meses en esta tesitura. En el pasado ejercicio tuvo que hacer hasta cinco incorporaciones y dar otras tantas salidas. Pensaba que en esta ocasión el mes de enero sería mucho más tranquilo. Tanto a nivel personal como en el seno de la UDA. Sin haber podido ejecutar una operación en la que lleva trabajando desde hace meses, el mandatario se ha visto que debe hacer frente a un mercado con el que no contaba. Y, según lo que suceda en tierras tarraconenses, casi rozar las diez operaciones (entre salidas y entradas) de hace un año.

Como si fuese una reválida, algunos jugadores se están jugando el puesto esta semana. Iago Díaz e Iván Sánchez saben que contarán poco en la segunda vuelta. Se espera que puedan salir en este mercado de invierno. No estaban jugando casi nada en las últimas jornadas de 2016 y el mercado le abre la puerta de salida. Sobre todo para que puedan llegar más refuerzos.

Más candidatos

Pero no son los únicos. Si la revolución es mayor, alguno de los que han disfrutado de más minutos se podrían encontrar, a la vuelta de Tarragona, con la misma comunicación que han recibido tanto el gallego como el jiennense. Nadie en el seno de la entidad quiere ni pensar en esta posibilidad. Que no es lo mismo que decir que no se está trabajando ya en ella. Los contactos son cada vez mayores. Aumentarán la próxima semanas si el resultado es igual al que se ha ido trayendo la UDA en siete de los diez desplazamientos de esta campaña.

La hoja de ruta marcada indica que llegará a la entidad rojiblanca un delantero centro, un central y un jugador que pueda actuar en la parcela ancha. El tercero que pueda jugar tanto por dentro como por fuera en una de las tres posiciones de mediapunta. Todavía, al menos así era al cierre de nuestra edición, no había llegado ninguno de manera oficial.

Aunque el objetivo prioritario es la llegada de un delantero centro, el puesto de central podría correr más prisa si ante el Reus uno de los apercibidos ve una amarilla. Morcillo, Nano y Ximo Navarro están a una tarjeta de la suspensión. Cierto es que central solamente es el primero, pero, tras la marcha de Álex Quintanilla, Soriano cuenta con el valenciano, Joaquín Fernández y Trujillo como únicos centrales. Sin olvidar que los otros dos son los laterales habitualmente titulares en la pizarra del maño. Un problema que se podría encontrar el técnico para visitar Cádiz si la comisión deportiva no ha acelerado las negociaciones para los 'cambios de cromo' en el plantel.

Con prisas o no, lo único cierto es que ya ha pasado un tercio del mercado de invierno y el Almería no ha cerrado ninguna incorporación. El cuerpo técnico no quiere que haya llegadas antes de las salidas. Lo dijo ya antes de que se acabara 2016. Se marchó Sebastián Dubarbier y Joaquín Fernández asumió su puesto como jugador de la primera plantilla. Hasta que Álex Quintanilla rescindió su contrato con la UDA para que el plantel se quedase en 22 componentes.

El presidente sabe de la petición de Fernando Soriano. El mandatario indicó que en esta semana debería dejar su puesto Chuli para la llegada de un '9' de distintas características a las del onubense. Pero el exLeganés jugó unos minutos ante el Getafe. Ayer se le veía en el entrenamiento muy motivado y participando en todos los ejercicios del grupo con un semblante mucho más positivo que en semanas pasadas. ¿Cambio en su particular hoja de ruta? Nadie en el Almería dice que haya cambiado el planteamiento. Como tampoco ha cambiado que ningún club en la Liga 1|2|3 puede (o quiere) asumir las exigencias del Almería para hacerse con su cesión.

Unas exigencias que pueden modificarse la próxima semana, si antes no sale, cuando se regrese de Reus. Cuando el cuerpo técnico diga si prefiere que se siga el plan establecido y que solamente esperan a que se ejecute. O, por el contrario, que Alfonso García determine que la revolución será mayor de la deseada y este enero se parezca mucho al vivido hace un año. A todos los niveles.