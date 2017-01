Pape Diamanka centra toda la responsabilidad de la actual situación en la plantilla

Pape Diamanka estaba llamado para ser uno de los jugadores estrella de esta temporada en la UDA. Aterrizó procedente del Real Zaragoza como una petición expresa de Fernando Soriano. Los informes que tenía el entrenador maño eran bastante positivos. Sobre él pivotaría el engranaje en el centro del campo del juego rojiblanco. Su despliegue físico y su llegada debían darle puntos a un equipo que no quería pasar los apuros del pasado curso. Pero, todavía, no se ha visto la mejor versión. Ni tan siquiera una que se le pareciera. Dos expulsiones, otro par de lesiones y falta de confianza han minado al senegalés. Desde hace unas jornadas está en el equipo inicial, aunque frente al Getafe tuvo que dejar su puesto en la segunda parte a Fran Vélez. Tampoco estaba siendo su partido.

Su nivel de juego lo tiene asumido. Ayer lo reconoció. Sin querer poner excusas, sí que intentó cambiar la acción y apuntó que, con continuidad, espera dar su mejor versión. «No estoy contento con lo que estoy dando. Sé que puedo dar más. Me está costando rendir a mi nivel. Poco a poco, mientras voy jugando más en los partidos, llegaré a ese nivel. No he tenido la continuidad que esperaba cuando llegué. Estoy trabajando día a día para lograrlo», manifestó el centrocampista africano ante los medios de comunicación después del primer entrenamiento del año en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Individual y colectivo

No es solamente algo individual que el nivel no esté siendo el esperado. Porque a nivel colectivo también se está notando. Sobre todo fuera de casa. Ni una victoria en una decena de desplazamientos. «Nos está costando mantener el mismo nivel fuera de casa. Aquí hemos hecho partidos bastante buenos. Pese a la última derrota, llevábamos cuatro victorias seguidas. Hay que dar ese nivel o más para poder ganar los partidos. Es más complicado fuera. Así que debemos esforzarnos más todos», dijo.

Ahora llegan dos desplazamientos de forma consecutiva. Un auténtico quebradero de cabeza viendo los números que está presentando el conjunto entrenado por Fernando Soriano. Momento para demostrar que en 2017 las tornas pueden cambiar. Para ello, miraba a sus propios compañeros y dejaba a un lado al entrenador y al entorno del equipo. Ninguno que no sea futbolista podrá revertir la situación. Así lo entiende el exZaragoza. «Nosotros estamos a lo nuestro. Está difícil, pero podemos hacerlo. Solamente depende de nosotros, no de nadie. Los jugadores podemos hacer que cambien las cosas». Como evitar los goles a balón parado. Ocho goles encajados de esta manera en las últimas 11 jornadas. Errores que han evitado sumar puntos. «Tenemos fallos que nos penalizan mucho. Hay que trabajar para corregirlo. Cada uno debemos dar un poco más».