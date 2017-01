Una vida juntos

Recuerdo perfectamente ese día de enero de 2001 en el que mi padre me propuso acudir a un Almería-Cádiz. Mi respuesta fue clara: sólo iría si mi vecino, de mi misma edad, accedía a venir con nosotros. La negativa de mi amigo hizo que, sin darle mayor importancia, me perdiera el primer partido de la historia de la UD Almería. Como cualquier aficionado de la época, mi padre veía con ciertas dudas la creación de un nuevo club en la capital. Yo, a mis apenas ocho años de vida, no daba importancia a esas cosas. Era más feliz que ahora.

No tardó en llamarme la atención aquel equipo que, en poco más de un año, se coló en la fase de ascenso a Segunda. Viví íntegra esa liguilla de ensueño. Con la UD Almería en la división de plata, acudíamos mi padre y yo al Juan Rojas, de vez en cuando, sorteando los asientos que tenían la pegatina de abonado. Con suerte, con el partido ya iniciado nos cambiábamos de sitio y nos colocábamos en el de algún socio que se ausentaba, en esos privilegiados sectores centrales. Recuerdo la orquesta, a Casuco dando indicaciones o a Jorge Pérez corriendo la banda. También guardo como oro en paño la primera vez que vi a un equipo de Primera División en directo. Fue el Real Valladolid, en 2003, quien llegó en octavos de Copa del Rey para vencernos por 1-3.

Luego, nos mudamos a un frío Mediterráneo. Con el estreno del estadio llegó mi primer abono, y desde ahí hasta hoy. Ascensos, salvaciones, años de ensueño en Primera, descensos, jugadores que jamás imaginaríamos ver aquí y más de 10.000 personas compartiendo un mismo sentimiento. La UD Almería cumplió 16 años ayer en el momento más triste de su vida. Que no nos digan que, por denunciarlo, perjudicamos al club que vimos crecer. Que no nos hagan creer que somos unos desagradecidos. Que no nos callen, sobre todo. Nuestra historia habla por sí sola. Que la respeten.