Gregorio Mollejo: «Voy poco a ver al Almería porque lo paso muy mal»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería se empapó ayer de historia. Este espacio radiofónico que se lleva a cabo cada martes en el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón recibió la visita de Gregorio Mollejo, atacante de la extinta Agrupación Deportiva Almería que logró el primer ascenso de un equipo almeriense a la máxima categoría del fútbol español. Un hito que aún hoy se recuerda, aunque no por todos.

« Llegué a la AD Almería estando en Tercera División. Éramos un grupo de jugadores que cobrábamos muy poco, pero logramos, ascenso a ascenso, llegar a Primera División. Todo es cuestión de trabajar y de que la gente joven muestre ilusión. Lo malo es que no he visto aún que la UD Almería saque a un jugador de la cantera y le dé continuidad en el primer equipo. Ahora están jugando dos, como son Joaquín y Antonio Puertas, pero llevamos mucho tiempo sin ver almerienses en nuestro equipo», afirmó el ex futbolista madrileño. La continuidad del de Benahadux volvió a centrar algunos minutos de la Tertulia de Radio Marca Almería, aunque no fue el tema principal. Sí ocupó parte del tiempo la indiferencia que desde la UD Almería se muestra hacia algunos iconos del fútbol provincial.

«Esta ciudad es diferente para todo. Yo no conozco al presidente del Almería y desde el club nunca me han llamado para que vaya al campo. En la ciudad aún seguimos cuatro o cinco jugadores de mi época, y yo soy el que más va a ver al Almería, pero nunca por invitación del club. No cuesta trabajo reunirnos a aquellos que llegamos a Primera, pero aquí no hay ese sentimiento», lamentó Gregorio.

Un almeriense más

El que compartiese equipo con Juan Rojas, Maxi, Paniagua o Rolón, entre otros, añadió que «a Alfonso García creo que le importamos poco los futbolistas que defendimos en el pasado los colores del equipo de la provincia. Yo no soy de Almería, pero siempre he estado para ayudar a nuestro club. Que en 15 años de historia no haya salido casi ningún almeriense del filial es una demostración de lo que le importa a la directiva la gente de la tierra. El año pasado el equipo se salvó por poco, y este va por mal camino».

Gregorio Mollejo explicó que «actualmente estoy yendo muy poco al fútbol, porque lo paso muy mal y sufro, y no tengo por qué pasar por ese trago. Me da mucha pena decirlo, pero sólo he ido a dos partidos esta temporada. Últimamente estoy bastante decepcionado con el equipo por su transcurso de las últimas temporadas».

Eso sí, este almeriense de adopción está al día de todo lo que sucede alrededor de la UD Almería. Su opinión acerca de la posible salida de Chuli en este mercado invernal así lo acredita. «El mano a mano que falló el otro día demuestra que no está teniendo suerte de cara a gol. Un delantero vive de los tantos que marca, y en el caso de Chuli se nota que está preocupado porque no está teniendo suerte, y la presión que tiene es cada vez mayor», explicó el ex futbolista rojiblanco que, por su propia experiencia, sabe perfectamente lo que es tener que depender del gol.

«Es normal que en el mercado de invierno se le busque salida a los jugadores que no están cuajando, pero no hay que creerse todo lo que se dice en la prensa. Se está comentando que Chuli tiene ofertas de muchos equipos de Segunda, pero en el mundo del fútbol se suele decir esto para generar interés hacia los jugadores que se quieren vender. Creo que Chuli es un buen jugador, pero tiene que tener la suerte de cara, algo que no está sucediendo por el momento», subrayó Gregorio Mollejo.