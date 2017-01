Casto Espinosa pone el futuro de la UDA en manos del más difícil todavía

Números en mano, el futuro más próximo de la UDA podría ser 'marrón oscuro casi negro'. En puestos de descenso y con dos desplazamientos de forma consecutiva. O, lo que es lo mismo, pasar por el calvario que está viviendo el club almeriense en las tres últimas campañas y hacerlo, además, de forma continuada. Y todo tras haber perdido dos encuentros seguidos. Alguno que otro podría pensar en 'tirar la toalla'. Otros, sin embargo, apuestan por sacar lo mejor de cada uno y, en el más difícil todavía, recuperar parte del terreno perdido para «no pasar los apuros del año pasado». Tal y como se expresó Casto Espinosa. El cancerbero extremeño pone en el horizonte más cercano la clave para saber (o intuir) lo que les ocurrirá a medio plazo. Un órdago encima de la mesa o ver, realmente, los que están en el mismo barco de cara a la segunda vuelta de la competición liguera.

Reus y Cádiz, dos equipos que están en la parte alta de la tabla. Dos conjuntos, eso sí, con trayectorias inversas. Los catalanes están perdiendo el fuelle de las primeras citas. Los gaditanos, por su parte, han ido creciendo en la competición y están rozando el ascenso directo. Aunque, mirando desde el prisma de la UDA, dos caminos que ya quisiera el equipo de Fernando Soriano haber tenido a lo largo de la primera vuelta que finaliza el próximo fin de semana.

Al decir el pacense que el futuro de la UDA depende de los dos próximos encuentros, podría parecer que, en caso de victoria en ambos choques, miraría al ascenso directo. Una situación que, a día de hoy, ni contempla. Quiso ser mucho más realista y poner los pies en el suelo. Pese a que los puestos de play off están a seis puntos, sí tiene claro que la realidad marca que están en descenso. Después de la experiencia de la pasada campaña, lo único que desea es «no pasar tantos apuros como el año pasado», apuntó.

No quiso dar ninguna cifra de puntos. Casi se refería más a que, además de la puntuación, el equipo recupere buenas sensaciones al jugar fuera de casa. «Los dos próximo partidos pueden marcar nuestro futuro en la Liga y son para nosotros unos retos muy grandes e importantes».

El último de la primera vuelta y el primero de la segunda parte de la competición. Con la mitad todavía por jugar. O, también se podría decir, por sufrir. «No quiero decir que sean determinantes porque queda mucho campeonato por delante, pero sí que nos pueden decir si vamos a estar abajo sufriendo o más arriba», apuntilló.

Una nueva dosis de realidad la puso en sus palabras cuando habló de los tres puntos logrados a domicilio en 10 partidos. Cambiarlo sería romper más de una racha negativa. «Ahora estamos en descenso, jugamos a domicilio tanto en Reus como en Cádiz, y está claro que fuera no lo estamos haciendo nada bien. Por ello decía que son un reto para nosotros».

Y todo tras dos derrotas seguidas y, en la última cita, habiendo perdido en casa tras cuatro victorias seguidas. «Estamos fastidiados y decepcionados por haber perdido frente al Getafe. Creo que hicimos un buen partido, en líneas generales, ante un gran rival y no merecimos caer derrotados, sobre todo de la forma cómo ocurrió, a balón parado, algo que habíamos trabajado y hablado». Una vez más, la dichosa estrategia en contra. No tuvo reparos en contar los entresijos de la acción que permitió el tanto del Getafe y la derrota rojiblanca. «Hasta estábamos agarrando a Jorge Molina y sin embargo nos marcó. Duele mucho perder así y de nada nos vale decir que jugamos bien si, al final, no sumamos los tres puntos porque lo que realmente necesitamos es ganar».

En este momento complicado, Casto espera que, de una vez, los jugadores de la UDA saquen la personalidad tanto en casa como a domicilio. Ahora, principalmente, necesaria la visitante por el calendario que se le presenta. «No cabe duda que estamos en un momento difícil, pero es ahora cuando debemos tener personalidad y confianza en nosotros mismos para así transmitírsela a la afición, al club y a todo su entorno. En esta plantilla todos estamos capacitados para soportar la presión. Ya tenemos la experiencia de la temporada pasada». Que sirva de algo.