La mitad de los equipos 'mueven ficha'

La apertura del mercado invernal, plazo que estará en activo hasta la medianoche del próximo 31 de enero, ha deparado ya movimientos en algunos de los equipos que compiten en el campeonato de Liga de Segunda División A, en el que la UD Almería es uno de los once equipos que todavía no ha movido ficha. Hay un 50% de conjuntos de la categoría que sí han hecho debutar a algunas de las incorporaciones realizadas durante esta 'segunda ventana' de fichajes que permite la Liga de Fútbol Profesional para la citada competición. De esos equipos, el Gimnàstic de Tarragona, último clasificado, es el que más jugadores alineó en su primer partido de 2017, con tres jugadores que han debutado.

El equipo rojiblanco está a expensas de que se 'desatasque' el mercado, en concreto que se produzca la salida del delantero Manuel Jesús Vázquez Florido 'Chuli' que, por su alta ficha, puede permitir la llegada de un jugador para su misma posición, un delantero que pueda aportar el gol que, de momento, no parece tener la entidad rojiblanca, si bien es cierto que ese preciado 'objeto de deseo' por el que luchan todos los clubes de cualquier categoría -el gol- no lo asegura nadie.

En la entidad que preside Alfonso García Gabarrón puede tener mucho que ver la ausencia de un jugador de un corte diferente a los que ocupan plaza en el centro del campo, un 'pelotero' del estilo Miguel Ángel Corona, que en su nueva etapa como rojiblanco solamente ha jugado un partido como titular y, por desgracia, acabó con doce minutos por la lesión de rodilla sufrida. Además de ese, sólo ha jugado siete de los 19 partidos restantes, con cinco semanas ausente como consecuencia de la citada dolencia.

La mitad

Once equipos han hecho debutar a algunos de sus fichajes de invierno en la primera jornada disputada en 2017, la vigésima del campeonato de Liga de Segunda División A. En concreto han sido 16 los jugadores que ya 'besan el escudo' de la entidad que les paga ahora, después de no haber visto cumplidos sus objetivos en las 19 jornadas celebradas con anterioridad en sus clubes de procedencia.

De ellos, el que más ficha ha movido ha sido el Nàstic de Tarragona que, situado en la última posición de la competición, busca mimbres para cambiar la delicada situación que atraviesa. Así, frente al Tenerife, Juan Merino hizo debutar a Achile Emaná, que volvió a pisar el césped del Nou Estadi después de su aventura en tierras japonesas, donde se comprometió con el Tokushima Vortis, equipo en el que no llegó a disputar ni un solo minuto.

Junto al camerunés, que disputó 52 minutos en el partido del pasado domingo, también jugaron sus primeros minutos el central ítalo-brasileño Bruno Perone y el delantero Manu Barreiro. El defensa estuvo a prueba desde el 12 de diciembre y es un viejo conocido de la afición española, ya que destacó su paso por el Xerez CD, en la campaña 2010-2011, y la temporada siguiente en el Queens Park Rangers, donde jugó en la Premier League. Mientras tanto, el veterano delantero gallego llegaba a la entidad tarraconense con la carta de libertad, una vez se desvinculó del Deportivo Alavés y, curiosamente, fue expulsado por hacer caso omiso a las indicaciones del árbitro por jugar sin espinilleras, algo que está prohibido.

El Getafe se presentó en Almería con dos novedades, las del lateral Carlos Peña, que había militado en el Real Oviedo, y la del centrocampista Sergio Mora, que en pretemporada se comprometió con el UCAM Murcia, donde no ha disputado partidos, para recalar en el equipo azulón, que le hizo debutar en el partido disputado el pasado viernes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y al que conocía José Bordalás de su etapa en el Alcorcón.

En el Mallorca también se produjeron novedades, pero en este caso con la incorporación de dos jugadores que estaban compitiendo con el filial bermellón en Segunda División B. Son los casos del centrocampista James, jugador con doble nacionalidad hispano-guineana y fijo en el filial, y del delantero Ángel Sánchez, también fijo en el filial, con quince partidos disputados. La de tirar del filial fue una apuesta que también ha utilizado el Córdoba, dándole minutos al delantero maliense Traoré, que fue titular en 18 partidos de Liga con el segundo equipo cordobesista, que milita en el grupo IV de Segunda División B.

El resto de equipos son el Girona, que alineó en Zaragoza al defensa español Pablo Maffeo, que ha llegado cedido por el Manchester City, en un partido en el que con los zaragocistas debutó el central tinerfeño Jesús Valentín, que había estado jugando con la SD Huesca hasta antes de abrirse el mercado invernal. El centrocampista franco-argelino Kadir, que había estado en el Getafe, disputó 79 minutos con su nuevo equipo, el Alcorcón. Fernando Usero, excentrocampista del Poli Ejido, entre otros, recaló en el Mirandés, donde Claudio le hizo debutar esta jornada, disputando los 90 minutos, en el partido frente al Mallorca. Saúl Berjón, que había militado la primera parte del curso 2016/17 en el Pumas mexicano, jugó 44 minutos en el Real Oviedo.

Testimoniales son los debuts de Cedric, ex de Betis, Numancia y Osasuna, que llegó para jugar sus primeros diez minutos en el UCAM Murcia del almeriense Francisco, al que llega después de jugar en el Columbus de la Major League Soccer. Lo mismo que ocurre con Fabián Ruiz, centrocampista incorporado a las filas del Elche, cedido por el Real Betis, que jugó sólo un minuto frente al Cádiz.

A la espera

El Almería es uno de la 'otra mitad'. Otros diez equipos, como el cuadro rojiblanco, no han hecho debutar a ningún jugador en este primer partido de 2017, con el nuevo mercado invernal abierto. Unos porque no han fichado, otros porque aún no han visto la oportunidad de utilizarles. El equipo rojiblanco tal vez sea uno de los más necesitados, a tenor de los resultados que ha cosechado hasta ahora. La falta de gol apunta a la incorporación de un delantero que los garantice, si bien es sabido que el gol no lo asegura nadie. Lo que sí es cierto que cuanto más dinero se invierta en esa llegadas más posibilidades hay de acertar.

La operación que 'desatasque' el vestuario rojiblanco está pendiente de la posible salida de Chuli, que el pasado viernes jugó en la segunda parte y fue de lo poco salvable del equipo de Fernando Soriano. Tenerife, Girona y Zaragoza parece que siguen insistiendo por hacerse con los servicios del jugador onubense. El Almería pide, como mínimo, que el equipo que se lo lleve se haga cargo del 50% de la ficha, que está en los 350.000 euros. Eso supone un freno para el conjunto maño, pero para el cuadro gerundense, que está también detrás de incorporar a Sobrino, jugador que el Manchester City tiene cedido al Deportivo Alavés, donde sólo ha disfrutado de once minutos y fue el pasado mes de octubre frente al Málaga, último día que entró en una convocatoria para los de Pellegrino.

Además, se aventura próxima la salida de otros jugadores rojiblancos como son los casos de Iago Díaz y de Iván Sánchez, con 380 y 164 minutos de juego respectivamente, pero sobre todo con necesidad de jugar, que finalizan contrato a finales de la próxima temporada.