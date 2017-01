Demasiado quietos a balón parado

Jugada a balón parado: Se refiere, en un partido de fútbol, a una situación cuando se reanuda el juego comenzando con el balón en posición fija, en sentido de ataque a la portería del equipo contrario y hace alusión a los saques de centro, banda, esquina, puerta, tiro libre o penalti. El Almería, que no ha recibido goles como consecuencia de los dos primeros supuestos, no parece haber aprendido a defender los otros y, en los últimos partidos disputados, desde el jugado en La Romareda de Zaragoza, el cuadro rojiblanco ha encajado diez goles de los que ocho fueron en acciones a balón parado -uno en propia puerta marcado por Ximo Navarro para el Elche a la salida de un córner que no reparó consecuencias al final-, otro en propia puerta frente al Córdoba -lo marcó Trujillo y tampoco tuvo reflejo en contra para sumar los tres puntos- y sólo el de Marc Mateu en Los Pajaritos llegó como consecuencia de una jugada para suponer una derrota.

En el primer tramo de la competición, sólo el UCAM Murcia, entonces dirigido por el almeriense José María Salmerón y como consecuencia de un penalti, consiguió hacer un gol a balón parado a los rojiblancos, que encajaron lo demás tres de aquel día en acciones en jugada. Quince goles en las once primeras jornadas del campeonato liguero, fase en la que los rojiblancos consiguieron puntos como respuesta a ese tipo de acciones, en concreto el del empate frente al Cádiz, el más notorio, porque ha habido goles en acciones a balón parado que sólo significaron un 50 o un 33% en el global de lo obtenido aquella jornada, unos para conseguir empatar y otros para conseguir la victoria.

El caso es que el conjunto rojiblanco tiene un grave problema que muchas veces puede llegar como consecuencia del acierto del rival, pero también por desacierto propio, falta de concentración y desajustes defensivos que provocan que en ese tipo de acciones se remate sin oposición y que están lastrando al equipo de Fernando Soriano en ese intento por dejar atrás la zona de descenso en la que está metido 'hasta las trancas', sobre todo a raíz de la derrota encajada el viernes, frente al Getafe. Es cierto que sólo está a un punto de la salvación, pero cada vez más 'arraigado' en la zona complicada de la tabla clasificatoria cuando se han celebrado 20 jornadas para los rojiblancos. Ese plazo de competición han estado doce -con la presente- en esa zona que marca el adiós a la Liga de Fútbol Profesional y que es continuidad de las treinta en las que ya estuvo el pasado campeonato.

Detalles

Habló Fernando Soriano el pasado jueves de los detalles que suelen ser los que al final deciden los partidos en una competición tan igualada como la que disputa la UD Almería. Esta Segunda División separa la zona de play off por ascender a Primera División del descenso a Segunda B con apenas seis o siete puntos. Llegados a este término, el balón parado debe dar y no quitarte, tal y como decía Unai Emery -tal vez uno de los mejores estrategas que hay en el fútbol actual- cuando era técnico rojiblanco, que advertía que este servía para acortar las diferencias entre los equipos de mucha calidad y aquellos que, desgraciadamente, por temas presupuestarios, sólo pueden aspirar a tener jugadores con capacidad de lucha, pero capaces de interpretar una jugada en ataque. Esa concentración de la que hacía gala permitió ganar hasta siete partidos por 1-0 en el último tramo del partido.

De aquel Almería que ganaba partidos como consecuencia de acciones a balón parado a este hay un abismo, no por el hecho de no encontrar el acierto buscado cuando se está con la posesión y la posibilidad de utilizar la estrategia para desnivelar o igualar una disputa, sino por la 'osadía' con la que se defienden esas acciones y que provocan un golpe inesperado que es, a veces, de dobles consecuencias. El viernes, por ejemplo, el tanto conseguido por Jorge Molina echa por tierra el trabajo realizado hasta ese momento, que puede que no diera nada más que para un empate pero que impidió sumar un punto que le podría haber sacado del descenso.

Lo mismo el empate hubiese sido contraproducente porque hubiese tapado las carencias de las que hace gala un equipo que ha perpetrado ya pasos en falso como consecuencia de errores que no son achacables al técnico y sí a una falta de concentración impropia de futbolistas profesionales.

La primera parte

El actual Almería contrasta del de la primera parte de la competición por tener problemas en defensa -que no sólo y exclusivamente de la zona de retaguardia-, pero que defendía bien el balón parado. El primer gol encajado en La Romareda y marcado por Javi Ros fue el segundo que la UD Almería recibía a balón parado. El primero y único, en las once jornadas previas, lo hizo el UCAM Murcia en aquella desastrosa noche en La Condomina, cuando Góngora transformó un penalti cometido por Pape Diamanka sobre Natalio.

Hasta ese día a la ribera del Ebro, sólo ese gol en el lado del debe de la balanza de los 15 encajados. En el haber, el que se refiere a los goles hechos, el Almería rescató un punto frente al Cádiz, en la primera jornada, gracias a un gol de Ramón Azeez a la salida de un córner, que permitió enjugar la ventaja tras el tanto conseguido por Alfredo Ortuño ocho minutos antes. En Girona, en la cuarta jornada, Quique aprovechó una gran jugada que nació en un falta botada por Fidel para Pozo que, desde la línea de fondo, se la puso a Quique para que el pucelano lograra adelantar a los rojiblancos. Luego, pasó lo que pasó, y al final tablas de las que ese gol es el 33%. Como otro logrado frente al Levante, que fue el primero de los dos que se le hicieron al líder, este de penalti y que puso el 1-0. Puertas, tras una falta lanzada por Joaquín frente al Nàstic, hizo el 33% de los goles que necesitó el equipo para ganar aquel partido.

La segunda

En la jornada duodécima empiezan de verdad los quebraderos de cabeza para defender las acciones a balón parado. Casi se podría decir que Casto trabaja más por los desajustes propios que por las virtudes del rival, que también las hay. El gol de Jorge Molina del viernes lo consigue un jugador que lleva ya siete goles esta temporada, pero que es el primero que hace de cabeza. Este, de todas formas, no es el primero que los rojiblancos encajan de esa forma en esta última parte del campeonato. El que le dio los tres puntos al Sevilla Atlético lo hizo Cristian González con la testa, como también el de Maikel Mesa el día del Mirandés y que sirvió para firmar el definitivo 2-1.

En este tramo final de la competición, el Zaragoza sacó provecho a dos acciones a balón parado para sumar la victoria. Javi Ros, tras falta lanzada por Juan Muñoz, y Ángel, tras otro libre directo ejecutado por Lanzarote, sumaron los goles necesarios para que el gol de penalti de Quique no tuviera repercusión.

Luego llegó la retahíla de acciones a balón parado que ponen en jaque a esta UD Almería. Primero, el gol del Sevilla Atlético, obra de Cristian González a la salida de un córner que llegó como consecuencia de una falta que había botado Ivi y que cabeceó Carrillo para que Casto la mandara a saque de esquina. Después el encajado frente al Elche, en una acción desgraciada en la que Ximo Navarro marcó en propia puerta un córner lanzado por Edu Albacar, sin consecuencias por la victoria final conseguida por la UDA.

En los tres últimos partidos, siempre encajó gol a balón parado, con los dos últimos partidos perdidos como consecuencia de la estrategia, si bien también el partido del Mallorca tuvo acciones referidas al balón parado. Fidel, por ejemplo, hizo el segundo gol de la UD Almería frente al Mallorca en un penalti, mientras que el gol del honor del equipo bermellón lo consiguió Lekic a la salida de saque de esquina.

Hirientes los resultados encajados en Miranda de Ebro para cerrar el año y el del viernes pasado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En Anduva, Álex Ortiz marcó con el pie derecho para poner el empate y quitarle valor al gol conseguido por Quique, que sirvió para poner el 0-1 y permitir que se avivara el sueño de la primera victoria fuera. Sin embargo, el tanto del jugador sevillano dejó las cosas en tablas hasta que Maikel Mesa, este sí de cabeza, rematara franco, sin oposición, la falta puesta en juego por Gorja Kijera.

Lo de Jorge Molina es tan reciente que lo mismo no hace falta recordarlo, pero que apunta a un equipo 'demasiado quieto' a balón parado.