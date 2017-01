'Queridos Reyes Magos'...

Quizá sea el sentir de cualquier aficionado de la UD Almería, la carta que todo seguidor rojiblanco querría escribir para que a medianoche se convirtiera en real. Sólo que en fútbol los intempestivos horarios en los que los nervios dan rienda suelta a las ilusiones no son los de la medianoche, sino los de primera hora de una tarde en la que el destino sitúa a dos equipos buscando su particular 'regalo', en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, horas más tarde de que los niños hayan abierto ya los suyos y estén tan ensimismados en ellos que lo mismo no tienen ganas de fútbol, pero donde manda 'Don dinero' no se puede hacer otra cosa que la de acatar órdenes.

Otro orden debe dar pie a la búsqueda de una victoria que no será absolutamente fácil. Es cierto que la UD Almería está intratable en casa de un tiempo a esta parte. En los cuatro últimos partidos celebrados como local, nadie ha sido capaz de 'toserle' y el fútbol expuesto por los de Fernando Soriano en su hábitat ha dado pie a triunfos inapelables. Esa fue la palabra que el miércoles utilizó Miguel Ángel Corona para hablar de la racha de resultados que acompaña al Getafe desde la llegada de José Bordalás a su banquillo. Sólo que, a diferencia de como se expone ahora, ampliando la propiedad conmutativa para alterar el orden de los factores, lo que da pie a pensar en la fortaleza que los rojiblancos tienen para afrontar la cita.

Pendientes del pasado

De lo que no cabe duda es de que esta tarde, la UD Almería tiene muchas posibilidades de ganar si hace lo que, por ejemplo, cuajó en el que puede ser el mejor partido de los rojiblancos esta temporada, el disputado frente al Elche, en el que se pudo ver juego de combinación, desbordes, cambios de juego. en definitiva, fútbol de verdad, continuidad de lo hecho frente a Nàstic y Córdoba o, después, frente al Mallorca. Enfrente, un rival agresivo, con el sello 'Bordalás' impregnado a fuego, por encima del espectáculo, que no casa con el estilo. Ni luz, ni color, se podría decir, pero 'dame pan y dime tonto'.

El fútbol del equipo azulón pide potenciar las virtudes y aminorar los errores, porque el Getafe es un equipo que responde a aquellos que saben sacar rendimiento a esas dádivas. De este modo, los trabajos llevados a cabo por los rojiblancos a lo largo de la semana, y que concluyeron ayer con una sesión de trabajo a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, han ido dirigidos a trabajar esas posibles propuestas que exhibe el Getafe y que le han hecho modificar su negro 'panorama' inicial en la competición y que coincide con la llegada del técnico alicantino, en sustitución del destituido Juan Eduardo Esnáider. Doce partidos con sólo una derrota son el aval suficiente para considerar la afrenta como 'complicada'.

El parón navideño puede haber provocado cambios. Fran Vélez dijo el pasado martes que el partido requería de la aportación de jugadores valientes y de un fútbol controlado por los que más calidad tienen. Se antoja que en esa parcela están los Pozo, Antonio Puertas, Ximo Navarro o, incluso, Miguel Ángel Corona, pero no parece que todos los nombrados vayan a estar de salida en el once que el maño sitúe sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos a partir de las cuatro de la tarde.

Sin pistas

Lo cierto es que pistas no ha habido, pero sí es cierto que la disponibilidad de todos los jugadores, salvo la del internacional burkinés Jonathan Zongo que está en la Copa de África, puede provocar alguna vuelta a la titularidad de algún habitual hasta antes del 'suceso'. En ese sentido, no sería extraña la vuelta de Fran Vélez. El recientemente renovado, que no pudo estar en los dos últimos partidos por lesión, apunta a volver para formar pareja en el centro del campo con José Ángel, que sólo se ha perdido la titularidad en dos de los últimos nueve partidos jugados, si bien en uno, el disputado frente al Nàstic, casi lo jugó al completo, entrando en sustitución del lesionado Miguel Ángel Corona. También podría verse un centro del campo más poblado, con un trivote, que 'descartaría' del once a Pozo para dar entrada al senegalés Pape Diamanka.

Pero, si se ha destacado que la victoria estará más cercana jugando como en las anteriores citas en casa, está más que claro que la segunda opción no tiene visos de concretarse y que el malagueño ocupará plaza por detrás de Quique González, con las 'escoltas' en banda de Antonio Puertas, por la derecha, y de Fidel Chaves, en banda izquierda.

La defensa es la que puede ofrecer más quebraderos, aunque no para el técnico rojiblanco, que dijo ayer tener el equipo 'cerrado'. Esa mezcla que el técnico aragonés suele llevar a cabo durante las sesiones de trabajo previas puede dar pie a pensar en una línea de cuatro formada por Joaquín y Morcillo, como centrales, con Nano por la izquierda y la duda de si será Ximo Navarro el que vuelva al once o el cumplidor en Anduva Isidoro repita en el lateral derecho, con Casto bajo palos.

Excelente rendimiento

Enfrente, un Getafe que viene dando un excelente rendimiento para ser el rival más complicado de la categoría, a día de hoy, como lo demuestran sus siete triunfos, cuatro empates y la solitaria derrota encajada en el Municipal de Tarragona hace ya casi dos meses -el día 12 se cumplirán-, pero que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos disputados, con sólo un empate en ese periodo.

El problema que tiene Bordalás para la cita de hoy es el de las bajas. El ilicitano deberá hacer cambios en una zona clave del esquema, el de los centrales, por donde actuaban Molinero y Juan Cala, a los que se unen Van der Bergh y el venezolano Rolf Feltscher. Los dos centrales deberán ser sustituidos por haber visto ambos, en el último partido jugado en 2016 frente al Real Valladolid, la quinta tarjeta amarilla. Y no es que sus posibles sustitutos, el 'Cata' Díaz o el recién incorporado Carlos Peña no vaya a dar el nivel, pero sí que es cierto que en el caso del argentino llega a la cita tras más de mes y medio de baja, que puede ser un problema para adquirir el ritmo competitivo que exige esta igualada Segunda División A, ausente desde que cayera lesionado el pasado 6 de noviembre, en el partido disputado frente al Alcorcón.

El citado Carlos Peña ha sido convocado por el técnico alicantino, que también ha citado al centrocampista Sergio Mora, los dos refuerzos invernales, que apuntan a ocupar plaza en el once.

La mejoría en cuanto a juego, resultados y rendimiento se ha cimentado sobre la solidez defensiva que le ha hecho encajar solamente siete goles en doce partidos y dejar su puerta a cero en la mitad de esos encuentros.

Números interesantes que contrastan con los que lleva una UD Almería que, olvidado lo que hace o 'deja de hacer' en sus desplazamientos, en casa exhibe pegada y buen fútbol, con esas cuatro victorias consecutivas en las que concedió poco y creó mucho. Seguir así es una buena carta para los Reyes Magos.