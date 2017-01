«El que no dé su mejor versión no gana»

Durante toda la semana se han vertido una serie de claves en torno al partido que esta tarde se disputa, desde temprana hora, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos entre dos equipos con trayectorias dispares, pero con momentos del camino muy parecidos. El Almería está intratable en casa, donde ha ganado los últimos cuatro compromisos con solvencia, a la par que el juego exhibido es de nota; el Getafe es otro desde la llegada de Bordalás a su banquillo, «inapelable» dijo el miércoles Miguel Ángel Corona al respecto. Ayer, Soriano habló sobre las versiones, que serán claves para el desarrollo del partido. Asintió que «siempre y cuando el Getafe dé la mejor versión de él». Es más, apuntó que «el que no dé su mejor versión no va a ganar aquí».

Tiene claro, por otra parte, que si ambos equipos dan la mejor versión «se verá un partido muy igualado y muy disputado, porque estamos viendo que las diferencias entre unos y otros son detalles y ellos sí que esos pequeños detalles los tratan y lo trabajan muy bien».

De todas formas, no da nada por zanjado. «Respeto mucho al Getafe, pero confío mucho en lo que tenemos aquí, en la forma de trabajar, en lo que se esfuerzan los jugadores y estoy convencido, antes de empezar el partido, que tenemos nuestras opciones, como las tienen ellos».

Sin miedo

Vélez habló de valentía el martes y Soriano corroboró que no hay miedo. «No. No he notado en ningún momento ni he sentido que haya ningún complejo. Hemos visto al Levante venir, empatas a dos, está bien que en el noventa, pero en el cómputo global creo que fuimos superiores al líder».

El maño advirtió de que ni la clasificación, ni la calidad o el prestigio «marcan el devenir de un partido», y sí la propuesta. «Sabemos que tenemos nuestras características, nuestro fútbol, nuestra calidad y lo importante es saber demostrar en el campo que somos capaces de hacer muchas cosas bien y pocas mal y a partir de ahí intentaremos conseguir los tres puntos».

Con todo, llega un Getafe con buenas prestaciones. «Es un rival muy intenso, muy agresivo, muy disciplinado, que en muchos momentos espera el error del rival». Por eso tiene claro que «no puedes equivocarte. Si le concedes cualquier mínimo fallo sabe usarlo con la calidad que tiene. Exige el máximo de ti aprovecharlo muy bien, sobre todo con pelota. Como no sepas llevar el ritmo y esa tranquilidad y esas circulaciones no sepas hacerlo bien, en transiciones es muy peligroso con jugadores muy determinantes como Jorge Molina, Pacheco, Álvaro Jiménez, Portillo...».

Teniendo claro que su ausencia -está sancionado- no será determinante, explicó que el parón lo será igual para todos, incluido para el Getafe. «Influyen a todos, no sólo a nosotros. La necesidad es diferente y es un equipo en el que la clasificación lo dice todo, es un equipo a tener muy en cuenta, que tiene aspiraciones para conseguir el ascenso directo y que viene a nuestro campo». Ante eso, su propuesta no es otra que la de «intentar plantear el partido de la mejor manera, siempre enfocándolo para intentar conseguir la victoria, pero sabiendo la calidad y potencial que tiene ese club y que lo está demostrando en el campo».

En cuanto al posible once, no dudó en anunciar que todos tienen opciones de jugar. «Tengo claro el once y ellos -en referencia a Ximo y Puertas- tienen sus opciones. Tienen todos opciones, aquí el que entrene bien y compita bien sabe que tiene opciones de jugar. No porque la semana anterior..., si no siempre repetiríamos el mismo equipo».

Justificó el once de Anduva en «motivos deportivos de cómo estábamos haciéndolo fuera del campo, de cómo estaba rindiendo el equipo, del rival, del campo, de las peculiaridades de aquella jornada», y anunció que «esta semana puede ser que coloque el mismo y puede ser que sea diferente».

Lo que sí tiene claro es que a la hora de decidir influyen muchos factores, «fundamental el comportamiento de los jugadores en los partidos anteriores y el rendimiento que tienen en el entrenamiento. Eso es el 95% de la decisión. El otro cinco puede ser el aspecto de convicción, una lesión, molestia, el rival, que pueda afectar, pero esos dos aspectos son los parámetros en los que me guío para decidir una alineación u otra».

Situaciones contractuales

Por tanto, las situaciones contractuales que se han argumentado no se acogen a la verdad. «El que piense eso está muy equivocado y si lo comenta está mintiendo. Lo contractual para nada lo miro. El jugador que acaba contrato y no entrene bien no va a jugar, pero el jugador que acabe y entrene bien jugará igual que otro. No vamos a debilitarnos por un jugador. Si no habría equipos que no podrían sacar jugadores al campo. Ahora mismo no tendríamos portero para jugar mañana -por hoy- o según qué posiciones en banda derecha tampoco tendríamos. Lo veo totalmente ilógico y si se comenta creo que es completamente falso e irreal».

Una demostración puede ser la presencia de Chuli en la convocatoria. «Lo estoy viendo muy bien entrenando. No sé qué pasará mañana o pasado, ni con él, ni con los demás, ni conmigo. Contractualmente, mientras tenga contrato con este equipo y yo no reciba ninguna orden de mis superiores para decirme que este jugador está traspasado, y no me refiero a Chuli, yo dispongo ahora mismo de 22 jugadores, todos ellos después que se dé la convocatoria sólo está enfocada a ganar el partido. No hay nada pensando en suposiciones, en aventuras. Sólo pienso en ganar el partido de mañana -por hoy-, que sería nuestro mejor regalo de Reyes, y no hay más».