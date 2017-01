Un rendimiento inapelable

Pese a que el Getafe llega con unos números para respetar y mucho -cosa que se hace desde la entidad rojiblanca-, Miguel Ángel Corona tiene claro que será el rendimiento de la UD Almería en esa cita de mañana el que marque el destino final del partido. El talaverano, que considera al rival como el que mejor en forma está llegados a este momento de la competición, se agarra con firmeza al rendimiento de los suyos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde no ha perdido nada más que un partido -el disputado frente al Tenerife allá por el mes de septiembre- y que ha ganado en sus últimas cuatro actuaciones como local.

El capitán del conjunto rojiblanco explicó ayer miércoles sobre el Getafe que «su rendimiento, en cuanto a puntos, desde el cambio de entrenador es inapelable», apuntalando su aseveración en el hecho del análisis más inmediato. «Si nos ponemos a analizar los que acaban de pasar y los más inminentes, el Getafe es un rival durísimo, de mucha exigencia, dificilísimo de ganar. Es un equipo que, aunque no gane, casi no pierde o te da muy pocas opciones de que le ganes».

De todas formas, la clave para el partido de mañana viernes puede que no esté en lo que ofrezca el cuadro de Pepe Bordalás y sí en el rendimiento propio. «Es evidente que es un grandísimo equipo, que tiene muy buenos jugadores que recalan de equipos de Primera División, que su entrenador tiene una trayectoria remarcable», pero el rojiblanco consideró que «las claves son que el equipo esté como viene siendo habitual en nuestro estadio, un equipo que concede muy pocas ocasiones, que ha concedido goles o en balón parado o desafortunadamente en propia puerta, que genera muchísimas ocasiones de gol, que tiene un juego muy fluido, muy intenso, con mucho ritmo. Por ahí pasará, por hacer nosotros el mismo partido que venimos haciendo en casa».

Las urgencias

El partido, de todas formas, está sometido a las urgencias del equipo, aspecto este que no pasó desapercibido para el capitán. «Estamos en una situación de necesidad, nuestra marcha, sobre todo fuera de casa, nos está haciendo que cada partido de casa lo encaremos con mucha necesidad para no desengancharte y para no estar peor de lo que estamos», apuntó el talaverano. Este no se olvidó que «no estamos en situación cómoda y agradable y es cierto que llevamos una dinámica en casa buenísima, como hacía años que no teníamos, pero el inicio y nuestro rendimiento fuera no nos permite estar tranquilos».

El rojiblanco habló de esas urgencias del mismo modo que lo hizo del momento que atraviesa el rival de turno y de su calificación como el mejor equipo de la categoría a estas alturas. «Hoy por hoy sí, sin suda. A lo mejor de aquí a varias semanas, cuando venga por poner un ejemplo el Valladolid, resulta que es el más difícil porque la trayectoria del Valladolid en ese momento es de aquella manera», expuso.

Pero anteponiendo el hecho de lo «difícil» que resulta pronunciarse «en un espacio de tiempo tan grande», también explicó que «sí que es cierto que si nos ponemos a analizar los que acaban de pasar y los más inminentes, el Getafe es un rival durísimo, de mucha exigencia, dificilísimo de ganar. Es un equipo que, aunque no gane, casi no pierde o te da muy pocas opciones de que le ganes. Es un partido de muchísima exigencia».

Un equipo del que habló sobre su trayectoria desde la llegada de Pepe Bordalás al banquillo azulón. «Su rendimiento, en cuanto a puntos, desde el cambio de entrenador es inapelable». De todas formas no es invencible, para lo que tiene el secreto. «Si nosotros hacemos los partidos que estamos haciendo en casa», de los que destacó que «ha habido ratos mejores que peores», sí señaló que «en los últimos cuatro partido de casa, haciendo un partido de esas características nosotros tenemos mucho potencial».

Tiró de muestrario, ahondando en las virtudes desarrolladas. «Hemos demostrado mucho juego, muchas alternativas, muchas ocasiones, una defensa también muy buena, encajando poquísimo, con dos en propia puerta y uno a balón parado, con lo que estamos en disposición, haciendo las cosas como venimos haciéndolas en nuestro estadio, de solventar todas esas trampas que están», apuntó el rojiblanco.

Este no tiene dudas tampoco en cuanto a los valores que atesora el rival. «Lo valoramos, sabemos la dificultad que tiene el partido, pero somos optimistas siempre y cuando hagamos las cosas como venimos haciéndolas».

En primera persona

Miguel Ángel Corona habló sobre su actual situación y sobre otros temas que, como capitán, pueden obligarle a expresar su opinión. De un lado su actual momento, tras la lesión sufrida frente al Nàstic. «Después de la lesión de rodilla, seis o siete semanas sin estar en la línea que marca el grupo se notan, poco a poco fui cogiendo e incluso jugué minutos en Soria, con el segundo tiempo entero, que te da ritmo de competición», relató aseverando que «este parón te ayuda de que, aunque sea en muy corto espacio de tiempo, pero hay cuatro días en los que se hacen casi ocho sesiones, similar a un trabajo de pretemporada, y ese tiempo me ha venido fenomenal y dispuesto y preparado para lo que pueda venir».

Sin embargo, no dijo qué pasará cuando acabe la temporada. «Nunca lo he hecho, desde hace mil años, porque soy muy viejo, que no me preocupa en absoluto en el mes de enero mi situación ni mi fin de contrato», manifestó.

Si le gustaría seguir ligado al Almería, en caso de una retirada. «Yo soy jugador de momento, que no me planteo ni siquiera qué va a pasar, si voy a seguir jugando o no, pero cuando volví este verano lo hice con esa ilusión de que vuelves a casa y que siempre te gustaría trabajar en esta casa. Seguro que encontramos una manera si a las dos partes nos apetece, como digo siempre».

También habló del horario, 'canallesco' para el espectáculo. «Son las que son y son para todos. El Getafe, en el sentido de lo de los Reyes, será peor porque han venido el jueves, han dormido aquí, no han estado en sus casas, tendrán como nosotros rumorología a su alrededor y lo único que les puede beneficiar a ellos es que el ambiente sea frío», manifestó con la obligación de «hacer un llamamiento a nuestra afición para que no sea un ambiente frío, para que el Getafe se sienta incómodo, se sienta visitante, que eso es muy importante, y nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de abstraernos de cualquier circunstancia ajena al juego».

Una situación parecida a la que debe afrontar un compañero, como Antonio Puertas, con esos rumores que se ciernen sobre su destino. «Como compañero, lo único que le pedimos, y lo está haciendo, es que él entrene con ilusión, con intensidad, con entrega, que se disponga a afrontar los partidos con profesionalidad, que lo está haciendo, y poco más», afirmó el capitán rojiblanco. Este apuntó que la que vive el delantero rojiblanco «es una situación muy natural en el fútbol, jugadores que acaban contrato, negociaciones, ofertas. Es una situación muy natural. A lo mejor a él, dentro del mundo profesional, es su primera experiencia en este sentido, pero no hay nada reseñable al respecto».