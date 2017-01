El del Getafe será el primer partido del año 2017 y puede que el más duro de cuantos se han llevado a cabo durante la presente temporada. Fran Vélez, contento por la ampliación de su contrato como jugador rojiblanco, aseguró ayer que el que se disputa frente a los de Pepe Bordalás «es un partido para valientes». En ese sentido, no cabe duda que el polivalente jugador que esta temporada ocupa plaza en el centro del campo lo es. Ha llegado a jugar con un dedo fracturado, en una de sus muchas 'gestas' de entrega hacia el equipo rojiblanco. Tanto ese como otros llevados a cabo desde que llegar a la entidad le han servido para ampliar su contrato por una temporada más -hasta final de la 2018/19- para hacer lo que sabe, que es jugar al fútbol.

Puede que no sea un jugador brillante, pero sí un miembro de la plantilla que se deja todo lo que tiene para tratar de ayudar al equipo. «Yo simplemente salgo al campo a darlo todo y a jugar y me da lo mismo donde el equipo me necesite. Yo siempre estoy ahí para ayudarlo». En ese sentido, tiene claro que «el club lo ha sabido valorar y estamos los dos contentos».

Punto de encuentro

«Lo de la renovación lo veníamos hablando desde verano y yo creo que es buena noticia para los dos. Los dos estamos de acuerdo en todo y ampliar un año más era lo mejor». La negociación, que fue anunciada el pasado lunes por el club, da pie a otra noticia también importante, la de su disponibilidad. «Ya estoy bien, a disposición del míster y con ganas de participar».

El jugador rojiblanco no quiso hacer demasiadas alharacas al respecto de su renovación, una nueva tras su trayectoria en la UD Almería, que dura desde la temporada 2013/14. «Sí. Mi rendimiento está ahí, al final miras los partidos que he hecho, los partidos que he jugado y sí que es verdad que el año pasado no fue mi mejor año, creo que fue el peor año mío, pero logró empezar bien, acabé bien, incluso con muchas lesiones, que finalicé con un dedo roto. El club lo ha sabido valorar y estamos los dos contentos».

«El Getafe es un equipo muy compacto, muy parecido al Alavés del año pasado»

Su rendimiento puede que esté fuera de toda estética, pero lo cierto es que deja en el campo todo lo que tiene. «Yo siempre lo he dicho, soy un jugador de equipo, yo no pretendo agradar a nadie, yo simplemente salgo al campo a darlo todo y a jugar, que lo que me gusta es jugar y me da lo mismo donde el equipo me necesite. Yo siempre estoy ahí para ayudarlo».

Y es así, pese a las lesiones, cosa que no le ha impedido ser titular con todos los técnicos que ha tenido en su etapa rojiblanca. «Creo que con todos los que han venido he jugado, incluso con Gorosito, que tuve mis más y mis menos. Yo creo que acabé jugando con él, acabé jugando cinco o seis partidos seguidos. Creo que el rendimiento está ahí, yo siempre lo digo, que no vengo aquí a la sala de prensa y digo que tengo que jugar, yo simplemente vengo aquí y digo que trabajo para eso, para jugar, y no le hecho en cara nada a nadie».

Trayectorias distintas

Con todo eso al fondo, lo importante es lo del partido del viernes, que llega con la UD Almería en puestos de descenso y enfrente un equipo enrachado como el Getafe, que sólo ha perdido uno de los últimos doce partidos. «Viene muy equipo que está muy bien. Con Bordarlás llevan muchas victorias y están muy bien. Va a ser un partido difícil porque el Getafe, fuera de casa, no es un equipo que exponga mucho fútbol, sino que se encierra ahí atrás, espera el fallo del rival y eso nos puede hacer mucho daño. Creo que hay que afrontarlo como los últimos partidos en casa, que los estamos sacando adelante y estamos queriendo tener la iniciativa, creo que esa es la clave».

Es la vuelta al Juegos Mediterráneos, donde el equipo se muestra sólido, pero también es la vuelta tras un parón navideño al que se llegó con el amargo sabor de la derrota en Miranda. «Creo que va a ser el rival más fuerte que va a pasar por el Mediterráneo. Yo que le he visto jugar, es un equipo muy compacto, muy parecido al Alavés del año pasado y va a ser muy difícil meterle mano. Es un partido para valientes, en el que va a haber muchos errores porque es un equipo que te provoca muchos y los va a haber y necesitamos a la gente que más calidad tiene para ayudarnos».

En ese sentido, el jugador de la UD Almería hablaba de posibles claves el hecho de «sobre todo tener mucha paciencia. Es un equipo que se encierra bien, bastante duro, y hay que tener paciencia, tener el balón y cuando aparezcan los espacios aprovecharlos y cortar las contras, que son muy peligrosas».

Y todo, posiblemente, con un ambiente poco acogedor por la fecha y la hora. «Sí. Ya lo hemos hablado en el vestuario, que va a ser muy difícil, que es el Día de Reyes, la gente está con su familia, con los niños, disfrutando de los regalos y te quedas como que va a faltar ambiente, pero el que decide es el que decide y nosotros ahí no podemos hacer nada».

Casi para jugarlo como visitante, aunque difiere porque «eso también depende de cada jugador, del carácter de cada uno. Si uno tiene personalidad lo demás da igual, ya sea en fuera o en casa», sin pensar en dónde ni cuándo. «Mejor pensar en este partido y cuando vayamos fuera ya pasará. Lo mejor es centrarse, ganar en casa y luego ir fuera y sacar lo mejor posible».