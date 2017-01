La cuesta de enero y... la de febrero

Hoy 'comienza' el año para una UD Almería que tiene la obligación de no mirar con quién, pero sí hacia donde. Los rojiblancos inician el viernes un periodo que, en los dos primeros meses de 2017, presenta un panorama en el que, con certeza, conocerá el camino para los posteriores retos que ofrecerá el calendario hasta que el 11 de junio finalice la fase regular en el campeonato liguero, aunque si hay que seguir jugando no sería mala señal para la entidad que preside Alfonso García Gabarrón y que tiene en Fernando Soriano al técnico que debe conducir al equipo hacia la 'tierra prometida'.

Entre el día 6 de enero, en el que los rojiblancos deben recibir, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a un Getafe que, desde la llegada de Pepe Bordalás, raya la excelencia, hasta el día 26 de febrero, día arriba, día abajo, en el que, también en casa, deberá recibir la visita del UCAM Murcia del almeriense Francisco, son ocho los compromisos a dilucidar, con tres de ellos ante equipos que ocupan plaza de play off, otros tres están a sólo unos goles o un punto de ese último tramo competitivo y los otros dos son, actualmente, rivales directos en esa pelea en la que está inmerso el equipo en la actualidad y que no es otra que mirar hacia la salvación.

Serán, por tanto, ocho partidos en los que el equipo unionista deberá mirar con firmeza a un horizonte en el que los triunfos pueden ofrecer un panorama ciertamente tranquilo, incluso mirando a otros retos, o verse amarrado a una fase de sufrimiento que podría 'perpetuarse', como ya ha pasado con el rendimiento del equipo en las últimas temporadas, siempre bordando las plazas de descenso, con uno de esos años -la segunda temporada en Primera División- cayendo a la categoría de plata.

Los malos tragos al comienzo

2017 comienza con los, presumiblemente, malos tragos a las primeras de cambio, puede que la fase de estos dos primeros meses del año con la cuesta más pronunciada. El conjunto rojiblanco deberá jugar en tres semanas frente a los dos equipos que pisan zona de privilegio y uno que está fuera por la diferencia de goles. El próximo viernes, a las cuatro de la tarde, el reto de recibir en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al que tal vez sea el equipo más en forma de la Liga 1|2|3, un Getafe que ha cambiado su 'rostro' desde la llegada de Pepe Bordalás al banquillo azulón. El equipo del sur de Madrid solamente ha perdido un partido desde que el alicantino llegara al banquillo del Coliseo Alfonso Pérez. De este modo, con siete victorias y cuatro empates en doce partidos, ha permitido que la afición getafense sueñe con el rápido retorno de su equipo a la máxima categoría, tras un inicio de temporada en el que, de la mano de Juan Eduardo Esnáider, casi vivía 'con respiración asistida'.

El siguiente reto, el domingo día 15 a las cuarto de la tarde, será frente a la segunda revelación de la temporada en la escala de valores, un 'modesto' Reus al que el mejor balance del Huesca le deja fuera del play off, en el que ha estado durante la gran mayoría de las 19 jornadas que se llevan celebradas, que incluso fue segundo, en la undécima jornada, y que ahora ocupa una posición en zona noble, impensable cuando comenzó la temporada, pero que demuestra que en este deporte no se pueden ni se deben hacer planes. Lo cierto es que es el nuevo en la categoría que, al margen del Getafe, mejor se ha adaptado a la misma. El cuadro dirigido por Nacho González ha estado esa jornada en puesto de ascenso directo y trece más en puestos de promoción, que dicen mucho del equipo reusense.

El tercer partido le hará tener que desplazarse hasta Cádiz ante la revelación, por lo que supone el hecho de ser un recién ascendido, aunque no así por la plantilla confeccionada, que tiene el claro objetivo de estar arriba. El choque, programado para el domingo 22 a las ocho de la tarde, enfrentará a los rojiblancos con un rival que ha ido en clara línea ascendente en la competición. Llegó incluso a ser décimo noveno, entre las jornadas novena y undécima -las únicas en las que estuvo en descenso-, pero ahora lleva tres en zona de play off -las tres únicas en lo que va de campeonato-.

Otras citas complicadas

El segundo tramo de la competición empezará en casa frente al Real Oviedo, en partido que se celebrará el día 29, domingo, a las seis de la tarde. Un rival, el que dirige Fernando Hierro, que está a un punto del play off, plazas en las que ha estado en seis jornadas y una en la que fue segundo, que da derecho al ascenso directo. Por tanto, el duodécimo puesto que ocupa es 'ficticio' porque es uno de los equipos que aspira, no sólo a jugar después del 11 de junio, sino que puede estar en el ascenso directo a poco que se den los resultados.

'Febrerillo el loco' comenzará para el cuadro unionista rindiendo visita a un rival necesitado de triunfos y que está en la pelea por escapar de los puestos de abajo. El Rayo, con un punto más que la UD Almería, ha tenido problemas de adaptación a la categoría. El descenso supuso un problema del que no salió fácil. Sandoval dejó paso a un Baraja que ve al equipo fuera del descenso, donde sólo ha estado, en cualquiera de las dos etapas, sólo en tres jornadas. La última, en la decimosexta.

La segunda cita del mes de febrero será ante un rival muy regular en su rendimiento como el Girona de Pablo Machín, que llegó a estar en puestos de descenso en la quinta jornada de la competición -era vigésimo después de perder en Mallorca y de un inicio liguero muy irregular-, aunque no es significativa esa posición. Luego fue con el 'viento a favor'. De hecho, desde aquella derrota en el Iberostar Estadio sólo perdió en Vallecas (1-0) y en Santo Domingo, frente al Alcorcón (2-1), pero que lleva seis victorias en los últimos ocho partidos jugados.

Los dos últimos compromisos de febrero serán ante un rival que en Almería firmó un 'baño' a los rojiblancos, el Tenerife, y un UCAM Murcia que hizo sonar las alarmas con aquel 4-0 en La Condomina. En tierras chicharreras los de Soriano se van a encontrar un equipo que, no se sabe entonces, pero que ahora tiene un punto de desventaja con respecto a los puestos de play off de ascenso, en los que nunca ha estado, y que ha pisado en tres jornadas los puestos de descenso. Sin embargo, los de Josep Lluis Martí sólo han perdido, frente al Levante, el único de los últimos ocho partidos disputados y, encima, en su campo siempre suelen ser un equipo complicado. No ha perdido aún en el Heliodoro Rodríguez López, donde sí que es cierto que seis equipos firmaron tablas, siendo victorias las otras cuatro comparecencias ante su afición.

Un cierre con interrogantes

El cierre a los dos primeros meses de este recién iniciado año será recibiendo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al UCAM Murcia, primero de José María Salmerón y ahora dirigido por Francisco, que como su antecesor ocupó el cargo de primer entrenador en el equipo rojiblanco. Un envite que, ahora mismo, enfrentará a dos equipos que ocupan puestos de descenso y que comparecerían con las prisas de sumar de tres en tres como único objetivo propuesto y el que se pondría fin a una larga cuesta de enero, que tampoco es suave en el mes más corto del año.