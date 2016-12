Respeto y motivación en la UDA a la hora de afrontar el estreno en 2017 ante el Getafe

Jorge Morcillo es de los que suele hablar más claro. Por tanto, sus reflexiones reflejan bien a las claras el estado del plantel entrenado por Fernando Soriano. Para lo bueno o para lo malo, no suele poner medias tintas. Más bien, todo lo contrario. Que se sepa de forma rotunda la sensación que hay. Ya sea después de un partido o en la previa de un choque. O, como en esta semana, teniendo siete días por delante hasta la siguiente cita y tras haber pasado dos semanas desde que los rojblancos jugaron su último encuentro. De ahí que sea un buen termómetro para analizar lo sucedido en este año. También lo que les espera desde el 6 de enero. Cuando reciban al equipo más en forma, según sus propias palabras, de la competición. Un Getafe que, desde la llegada al banquillo de Pepe Bordalás, ha encadenado una excelente racha de resultados y se ha encaramado a los primeros puestos de la tabla clasificatoria.

Con estos datos, podría parecer que el choque ante los madrileños tuviera claro color azulón. Para Jorge Morcillo este aspecto debe hacer más fuerte, al menos en la manera de afrontar el choque, a la propia UDA. Imponerse al Getafe, en el estreno de 2017, para relanzar las opciones de los almerienses y salir de los puestos de descenso. Así lo entiende el central valenciano. «Si medimos al Getafe por estado de forma, sin duda es el mejor equipo de la categoría. No tengo duda. Desde que llegó Pepe Bordalás sus números le harían ser el líder de la categoría», dijo a los medios oficiales del club rojiblanco.

Como una final

Por ello, el conjunto almeriense debe afrontar el encuentro «como siempre, como una final, porque los resultados de fuera nos obligan a no perdonar en casa. Todos los partidos son importantes, pero este del 6 de enero es sin duda una final», destacó pensando en el déficit que arrastran de los partidos jugados fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos y que deben corregir dejando los puntos en casa cuando ejercen de anfitrión en la Liga.

La última sensación que dejó la UDA fue la derrota en Anduva. Un choque en el que se pusieron por delante en el marcador y, cuando lo tenían todo en su mano, no supieron controlar y lograr el primer triunfo de la temporada a domicilio. Han pasado dos semanas y resta otra más hasta recibir al Getafe. Demasiado tiempo para pensar en lo que no se pudo lograr en Miranda de Ebro. «Es un partido especial porque es el primero del año y desde Miranda habrá habido prácticamente tres semanas sin competir. Es el día de Reyes y es, sin duda, un partido diferente. Pero al fin y al cabo lo que hay en juego son tres puntos para salir del descenso antes de afrontar nuestra asignatura pendiente, la de ganar fuera. Que son dos seguidos». Pasado más reciente que no ha sido positivo, futuro más cercano de gran dificultad y, sobre todo, lo que viene después que es, números en mano, para 'temblar'.

Una sensación que ya ha experimentado en demasiadas ocasiones desde que fichó por los rojiblancos en el verano de 2015. Aterrizó para liderar la zaga a las órdenes de Sergi Barjuan. Y, desde entonces, el equipo no ha sido todo lo fiable que cabría esperar y no ha sido nada contundente lejos de Almería. «Desgraciadamente se repite la misma historia en la temporada y media que llevo aquí. Somos fiables en casa, pero muy flojos a domicilio. Tenemos que mejorar ese handicap para evitar sufrir como lo hicimos el año pasado». La receta ya la saben. Ahora falta que sepan encontrar los ingredientes apropiados para que la teoría se lleve a la práctica.

De cara al nuevo año, Morcillo no tiene pensamientos grandilocuentes. Podría parecer, incluso, que se conforma con poco. Pero lo cierto es que, tras el año y medio que lleva en la UDA, además de un pensamiento lógico es mucho más de lo que el equipo ha ofrecido en todo este tiempo. Es más, desde el año del ascenso con Javi Gracia (2013), el primer conjunto rojiblanco no ha tenido ninguna campaña de forma tranquila. En tres años no han salido con solvencia de los puestos de descenso. Dos salvaciones sobre la hora y una pérdida de categoría. «Ojalá veamos a un Almería que se instale en una zona cómoda. Para ello depende únicamente de los resultados a domicilio. Si mostramos la misma cara fuera que la versión que estamos teniendo en casa, lo conseguiremos», recalcó el defensa que 'heredó' el '23' de Fernando Soriano para esta campaña.

Pero antes de pensar en Reus y Cádiz, las dos siguientes citas lejos de Almería, antes llega la visita del Getafe. Un choque para el que se busca el mayor número de aficionados en las gradas. Precios especiales y regalo de bufandas para los que compren entradas. La fecha no es buena y en la plantilla agradecen esta decisión. «La iniciativa del club, de poner precios baratos con el regalo de una bufanda, es una medida que considero muy positiva. Es un día y una hora complicada y nosotros agradecemos que se haga todo lo posible para que haya buen ambiente y nos animen desde la grada para sacar los puntos». Porque muchos puntos como local se han logrado en parte a los seguidores. «La afición para nosotros es muy importante», resaltó Morcillo.