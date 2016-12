La cesión de Chuli depende de aceptar una opción de compra al final de la campaña

Que Chuli, pese a que sigue entrenando a las órdenes de Fernando Soriano, está en la rampa de salida en la UDA no lo puede esconder nadie. El delantero onubense, con la ficha más alta de todo el plantel, está buscando una nueva ubicación para lo que resta de la temporada. Incluso, para más tiempo. Porque la duda principal ahora mismo en si su salida es cerrada hasta el 30 de junio o se deja una puerta más que abierta para que lo sea de una manera definitiva. Es uno de los puntos más importantes en la negociación, a varias bandas, que está teniendo la entidad rojiblanca con el mayor pretendiente del '12'. El Tenerife no ha escondido que no lo quiere. El director deportivo del club insular estuvo en Almería en fechas pasadas. Para comprobar la disponibilidad del club almeriense y la del propio jugador. Una vez que todo fue afirmativo, comenzó la sucesión de cuentas y números para ver que pudiera ser factible. Pero no es el único que lo quiere.

Real Zaragoza o Mallorca son algunos de los que han preguntado por lo que supondría, a nivel económico, la salida de Chuli del Almería. Y la respuesta ha sido la misma para todos. Una pequeña compensación económica y hacerse cargo de la ficha. Lo primero no es problema para ninguno. En lo segundo hay ya quienes se han caído de la puja. Hay que recordar que fue el traspaso más caro en el verano de 2015 en la categoría de plata del fútbol español.

Tras esta primera 'criba', el aspecto fundamental es en si habrá opción de compra para el que logre la cesión. El Almería no lo vería con malos ojos. Eso sí, siempre que sea superior a los 500.000 euros que pagó hace un año y medio por el onubense. Pese a que sus números no son nada buenos (seis goles el pasado ejercicio y sin estrenarse en el actual), el caché de Chuli en la Liga 1|2|3 no ha bajado. Son tantos los que desean incorporarlo que la 'subasta' está en su punto más caliente.

Que al Almería no le importe que se incluya esta cláusula no implica que sea una obligación. Por el 'fair play' financiero, los clubes están atados. No pueden gastar más de lo que la Liga les permite por presupuesto. Esto deja para el siguiente ejercicio económico operaciones que se cierren en el actual. Más o menos, lo que el Valencia tuvo que hacer cuando fichó a Negredo. El Manchester City lo 'cedió', pero con la obligación de que al final de la temporada lo tuviera que comprar. Una situación que se está estudiando con el caso de Chuli. El Tenerife lo quiere. Confía en su renacer goleador en el Heliodoro Rodríguez López, pero no puede realizar un gran desembolso en este mercado de invierno. De ahí que se pudiera dejar todo 'cerrado' para que el 1 de julio, ocurra lo que ocurra en estos próximos meses, el delantero sea jugador insular con un contrato hasta 2021.

Ninguna de las partes quiere confirmar nada. Tampoco lo desmienten. Mientras, el Zaragoza sigue insistiendo en que también le haría hueco para que jugase en La Romareda. Aunque existe el mismo problema de no poder gastar más de lo que la Liga permite al conjunto maño. El Almería no tiene preferencia en el destino. Solamente desea que la nómina de Chuli la pague otro y, con ese dinero ahorrado, buscar otro delantero en el mercado que ayude más en forma de goles. Juan Muñoz, cedido en el Zaragoza por el Sevilla, ya fue una vieja aspiración.