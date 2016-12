«Veo al equipo con fuerza y ganas»

Joaquín Fernández es, junto a Antonio Puertas, el único de la plantilla rojiblanca que para pasar las fechas navideñas con su familia no ha tenido que irse de Almería. Un aspecto positivo. Pero, a su vez, también negativo. Mientras que otros compañeros han podido 'desconectar' con los suyos, en el caso del central de Huércal de Almería ha tenido que dejar su tierra para no tener el fútbol en la mente las 24 horas del día. Para que pudiera 'despejarse', el joven jugador tuvo que irse con su pareja. «He tenido unos días que me he ido con mi chica de vacaciones. Nos fuimos de Almería para desconectar un poco del fútbol. Para reflexionar en el plano grupal y en el personal». Porque, en la provincia, «era prácticamente imposible. No solamente mi familia. Con los que me cruzaba en la calle siempre me decían que podíamos dar un poco más», señaló.

Ahora, en la vuelta al trabajo, esa reflexión de la que hablaba debe reflejarse en el terreno de juego. Tras un par de entrenamientos con el grupo, Joaquín cree que les ha venido bien este parón. «Este parón ha servido al grupo para reflexionar. Espero que tengamos una buena vuelta». Así lo considera por lo que ha podido palpar. «Ha venido bien y creo que nos será positivo este parón. Vamos a volver con más fuerza». A su juicio, «la gente ha venido contenta y feliz». Eso sí, siendo conscientes que el estar en posiciones de descenso es porque hay que mejorar mucho en las próximas semanas. «Siempre pensando que no lo hemos hecho del todo bien. Los resultados están ahí y si estás en descenso es que no han salido bien las cosas. Veo al equipo con fuerza y con ganas de salir de ahí abajo», repitió en varias ocasiones durante la entrevista que le realizaron los medios oficiales del club.

Tuvo tiempo de hablar en general y, sobre todo, de lo particular. De su nueva situación en el equipo. Con la confianza de Fernando Soriano desde el primer momento, ha estado estos meses siendo 'el del filial'. Ahora esa coletilla desaparece. Es uno más del equipo hasta en el contrato. No ha ocultado desde hace años que quería jugar en la primera plantilla de la UDA. Ante el Getafe lo podrá hacer a todos los efectos. «Estoy muy contento. Ha sido el sueño de mi vida el formar parte de la primera plantilla de la UDA. Creo que he trabajado bien todos estos años y los frutos, junto a la confianza del club y de (Fernando) Soriano, los puedo recoger».

Siempre rojiblanco

Pocos hay que hayan pensado tanto en el club como Joaquín, casi, desde que nació. Los sentimientos, ahora, mezclados con lo profesional. Tras esos días de desconexión, el polivalente zaguero se muestra «muy feliz por estar en mi tierra y por haber vuelto. Trabajar más duro para salir de abajo». Es su premisa para recibir al Getafe de la mejor forma posible. Dentro de ocho días será la cita contra un equipo que está en puesto de play off. Que estuvo por debajo de los rojiblancos en las primeras jornadas del actual campeonato liguero. Tiempo para recuperar la forma, aunque en su caso no se le nota que haya tomado ni un kilo. «Dentro de que me cuido, el problema de coger peso no lo tengo», señaló. En esta semana toca dejar la báscula en su sitio y que no haya sorpresas. «Bajar un poco todo lo que comes en Navidad. Hay que ponerse bien físicamente de cara al partido del Getafe. Es un hueso duro de roer y espero que, aquí en el Mediterráneo y con nuestra gente, nos podamos quedar con los tres puntos».

Así que está deseando que vuelva la competición. «Si hay algo que te hace pasar más rápido los días es la competición. Este fin de semana no hay y puede que se haga la semana más pesada. Debemos pensar en el viernes 6 de enero. Tenemos un partido muy importante en casa. Seguro que el Estadio estará bonito, al ser el Día de Reyes, y la gente vendrá para apoyarnos», afirmó pensando en el apoyo de los seguidores rojiblancos. Sabe que es muy importante que el apoyo del público se note en la grada. Y más si los que acuden son niños y jóvenes ruidosos y con sus bufandas. Ya se imagina la estampa que se podrá visualizar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Animaría a la gente que viniera. Creo que es un día bonito para venir toda la familia. Es un buen horario para los críos. Necesitamos su ayuda y su apoyo. Si puede ser con las bufandas y con su ánimo. Lo han hecho en todos los partidos en casa. Es mucho mejor porque el equipo lo agradecerá».

Como así ha sucedido en las cuatro últimas citas que el plantel ha actuado como local. Cuatro triunfos consecutivos que han permitido a los de Soriano mostrar su mejor cara del campeonato. Todo lo contrario a lo que sucede cuando viajan fuera de Almería. Después del Getafe toca jugar dos partidos a domicilio de forma consecutiva. De ahí que aumente la importancia del primer partido en 2017 para la UDA. «En casa estamos haciendo las cosas bien. Sumamos de tres en tres. El Getafe es un equipo que si está arriba no es por casualidad. Espero que saquemos los tres puntos porque, después, nos vienen dos salidas. Es nuestro punto a mejorar», recordó una vez más.

Será su primer partido con nuevo dorsal. No es algo que le preocupe. «Tengo que cambiar el número y debo escoger del 1 al 25. Supongo que tendré que hablar con Bernardo (utillero), pero todavía no lo he decidido. Para la semana que viene debo tener ya el número nuevo. No será ningún problema porque me da igual jugar con el 26 o el 28», se reafirmó en su idea de que lo que diga en la espalda es lo de menos. «Lo importante es poder ayudar al equipo».

En estos días ha querido desconectar tanto que ni ha pensado en el dorsal que le gustaría llevar. Sea el que sea, lo único que desea es estar disponible para Fernando Soriano. Desde que asumió su primera titularidad, tan solo ha dejado de jugar por acumulación de amonestaciones. Primero como pivote y, luego, como central. Siempre cumpliendo. Y teniendo tiempo para negociar su ampliación de contrato y poder firmarla. Sin ningún atisbo de que se le notase nervioso por esa negociación entre sus representantes y el club presidido por Alfonso García. En su mente solamente está lo mismo que en la de cualquier aficionado. «La gente quiere ver que el Almería gane y vaya para arriba. Toca trabajar», concluyó.