Trabajo en el césped para complementar el de los despachos y perfilar la plantilla

Retorno al trabajo tras ocho días de vacaciones. Cada uno con la mente en el horizonte más cercano. El que dispondrá el primer partido oficial para el viernes 6 de enero. Podría parecer que es poco tiempo. Diez días para vestirse de nuevo de corto. Para disputar el último partido de la primera vuelta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pero, hasta que llegue esa cita, el mercado se abrirá el próximo lunes. Y todo puede pasar.

Tanto que no pase nada, para que Fernando Soriano tenga a toda la plantilla (con la excepción de Jonathan Zongo) a su disposición de cara a la primera convocatoria y, después, el primer once inicial de 2017. Como también puede ocurrir que se aligere ya el plantel rojiblanco. El técnico ya confirmó a IDEAL que, antes de la llegada de ningún fichaje, el club tiene la intención de dar salida a alguno de los que ayer pasaron por la báscula y, después, se pusieron de corto para hacer un primer e intenso entrenamiento en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

No faltó nadie. Los 22 citados estuvieron. A las órdenes del cuerpo técnico que ha tenido estos días para reflexionar. También para culminar el análisis de lo que puede ofrecer la plantilla en estos primeros seis meses del nuevo año. Para valorar lo que han hecho. Tanto a nivel grupal como de manera individual. Tal y como confirmó el maño, «a la espera de que alguien quiera a algún jugador nuestro». Será la manera más 'sencilla' de saber que debe ir al mercado de fichajes el club almeriense. Irá. De eso no hay ninguna duda. Falta saber el número.

Aligerar el plantel

La UDA quiere aligerar el plantel. Chuli, que estuvo ayer en la vuelta al trabajo, espera poder cerrar en los próximos días su nuevo destino. Pese a su sequía goleadora, el onubense tiene varias ofertas para irse cedido hasta el 30 de junio. De equipos que están situados por encima de los almerienses en la clasificación de la Liga 1|2|3. Tiene mucho mercado en la categoría de plata del fútbol español. Sus números en el Leganés están más en el recuerdo que la temporada y media que lleva como local en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Dependerá de lo que decida el propio Chuli. Si está como en pretemporada, hay hueco para él en los planes de Soriano. Si entiende, como así parece, que necesita un cambio de aires, Alfonso García no le pondrá ningún problema. Es más, desde hace semanas está mirando el mercado para traer a otro delantero que supla al '12'.

Ayer se retomó el trabajo en el césped. Pese a que, hasta la fecha, en estas vacaciones no se han culminado muchas operaciones, sí que los clubes están ya intentando tomar posiciones. Los fichajes que se hagan ahora son más caros que los que se realicen dentro de un mes. Eso sí, esperar al final del mercado dejará lo que no haya querido nadie. Y el Almería, pese a que dijera que quería dejar la plantilla en un número inferior al actual, no quiere dar salida hasta que tenga el recambio ya localizado y contratado. Tanto en el caso del delantero como en otras demarcaciones que la comisión deportiva está buscando para que, en la segunda vuelta, el nivel sea superior al mostrado y, por tanto, no sufrir tanto para lograr la permanencia como ocurrió la pasada campaña.

Que se queden

También se estará pendiente de las negociaciones para renovar algunos contratos. Dos de ellos, que podrían llegar con una oferta para romper la vinculación antes del 31 de enero. En el seno del club confían que este paso no se dará ni en Antonio Puertas ni en Ximo Navarro. Pese a que con ambos se comprende que será difícil igualar algunas ofertas que tengan, sí que el cuerpo técnico espera que estén en la plantilla hasta el 30 de junio. Ayer estuvieron con la idea de recuperar el sitio en el once inicial perdido, en los dos, en Miranda de Ebro en el choque que cerró el año.

Mientras que en los despachos del club se vivirán días de ida y vuelta, la plantilla tendrá, hasta el viernes, dobles sesiones de trabajo en cada jornada. Perder lo que se ha 'cogido' en estos días de vacaciones y de copiosas comidas. Para afrontar con la mayor de las garantías la cita contra el Getafe.