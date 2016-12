«Lo que ha pasado con el Pavía es síntoma del rechazo hacia el Almería»

Dos fueron ayer los asuntos sobre los que giró el grueso de la Tertulia Minuto 92 de Radio Marca Almería, en Restaurante Lamarca Gregorio Marañón: el regreso a los entrenamientos de la UD Almería sin que el club rojiblanco hubiera movido antes pieza en el mercado de fichajes y la ruptura del acuerdo del Pavía con la UDA y el nuevo acuerdo de vinculación del club canterano con el Málaga CF. Sentados a la mesa, el presidente de la Peña Sotanillo Ortiz Bernal, Juan José López; el presidente de la Peña Círculo Mercantil y entrenador de fútbol, Elías Paredes; el entrenador y gestor y dirigente deportivo, Paco Díaz Casimiro; y el miembro de la peña Los Monsis, Alejandro Asensio, amén del director de Radio Marca Almería, Víctor J. Hernández Bru. Las primeras sensaciones en la tertulia fueron de sorpresa relativa ante la noticia de que el equipo volvía esa misma tarde al trabajo sin que se hubiera movido pieza en el capítulo de salidas y entradas en la plantilla. Para Paco Díaz Casimiro, «la realidad es que el Almería tiene la costumbre de hacer este tipo de cosas despacio, paso a paso, pero la verdad es que si ese paso lento redunda en algo positivo diremos que vale, pero a la vista de los resultados, no se está acertando mucho ni cuando se trabaja lento ni cuando se hace rápido. Esperamos que pronto se anuncie alguna incorporación y que a Soriano le dé tiempo de conocerlo lo antes posible».

Por su parte, Elías Paredes indicaba que «me han llegado unas declaraciones de Soriano en las que dice que ahora lo que menos le importa son las incorporaciones que pueda hacer el equipo y que hay otras cosas más importantes. Yo creo que debería estar pensando en qué se va a hacer en el Almería, porque debe pensar que el Almería está en descenso y que si viene el Getafe y nos gana aquí y luego vamos a Reus y no ganamos, nos quedamos lejos de la zona de permanencia. No me explico cómo a estas alturas no hay nombres concretos, porque corremos peligro de irnos a Segunda B».

Finalmente, Alejandro Asensio también profundizaba en el tema, pero con un matiz, al afirmar que «yo no esperaba nada a estas alturas. El Almería suele hacer las cosas a última hora y con mucho secretismo. Vengo diciendo desde principio de temporada que hay equipo suficiente para estar arriba y no voy a pedir ahora más fichajes. Lo que me preocupa es que el equipo está en descenso, que no funciona fuera de casa y sí sabe hacerlo en casa. Si el Almería pretende hacer alguna incorporación, debería hacerla lo antes posible, pero si a estas alturas no hay nada, es posible que no se vaya a hacer nada».

Ruptura con el Pavía

Como jugador de cantera del Pavía, fue Alejandro Asensio el que más agudo se mostró ante la noticia de la ruptura de relaciones y del convenio entre la UDA y el Pavía y la nueva vinculación de éste con el Málaga CF. En sus propias palabras, «tengo una preocupación enorme con el hecho de que un club con la solera del Pavía se vaya a Málaga para hacerse socio de un club que es rival del nuestro. Es una señal inequívoca de cómo está calando en esta ciudad el rechazo a nuestro club representativo. No se puede permitir que el Almería siga con la ventana cerrada y actuando de espalda a los clubes y a la realidad que le rodea».

Elías Paredes, por su parte, manifestaba que «es un dato muy negativo lo que ha ocurrido con el Pavía, pero no es el único caso, puesto que hay otros muchos clubes que están muy descontentos con la manera de relacionarse con ellos que tiene la UD Almería. Y seguramente, al presidente no le ha importado nada que el Pavía rompa la vinculación y la formalice con el Málaga».