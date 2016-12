Cara y cruz del mercado de invierno

Alfonso García, presidente de la UDA, nunca ha sido partidario de ir al mercado de invierno para reforzar a la plantilla rojiblanco. El dueño de la entidad siempre ha entendido que en verano ha hecho el esfuerzo necesario para que el equipo cumpla con sus objetivos marcados. Y, por tanto, fichar en enero implica que los objetivos no se están cumpliendo y que deben arreglar aspectos que, en su mente, no tenían que haberse torcido. Incluso cuando el pasado año el equipo estaba como colista de la llamada Liga Adelante (ahora Liga 1|2|3), García creía que la plantilla era de gran calidad y a la que no se había sacado todo el rendimiento que cabría esperar. Por algo era el plantel más caro de la categoría. Fue de las temporadas en las que más tuvo que 'meterse' en negociaciones para reflotar la mala dinámica del equipo. Cinco fichajes y otras tantas salidas. De los años en el que más ha tenido que mover el equipo.

Recordó lo ocurrido hace 11 meses cuando el equipo estaba en la primera época de Alfonso García como máximo responsable del club. La impaciencia (y el no conocer ni ser conocido en el mercado) le hacía fichar mucho. Lo que no significaba que fuera lo correcto. Jugadores que llegaban a Almería como última y, casi siempre, única opción. Ocurría en verano y, sobre todo, también en enero. Nombres como los de Miguel Ángel Benítez o Valois son del primer invierno de Alfonso García en la UDA. No fueron los únicos. En ese enero ocurrieron muchas cosas en el seno del club.

Quizás de los primeros años llegó el cambio de mentalidad. O de tener un mayor poder económico para que en verano se pudiera hacer, casi, la plantilla que quería y podía el club rojiblanco. Sin necesidad de esperar a los descartes de equipos de Primera o de fichar a jugadores que destaquen en otras competiciones de inferior categoría. Que de todo ha habido en este tiempo.

Cara y cruz

Tanto los detractores de esta ventana de contratación como los que ven una posibilidad positiva tienen argumentos para defender su postura. Sin irse muy lejos. Mirando lo que ha sucedido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (también en los últimos años del Juan Rojas como escenario de la UDA). En este tiempo ha habido de todo. De jugadores que han dado un gran rendimiento a otros que, directamente, hay que nombrarlos para que vuelvan a la memoria de los seguidores almerienses. También unos que llegaban con una gran vitola y se demostraba que del pasado no se puede vivir en el fútbol profesional.

En todos se buscaba el efecto revulsivo. Que sirviese para mejorar lo que había o para afianzar el fondo de armario y que el equipo fuese más competitivo en la segunda parte de la Liga en juego. Dependía, en gran parte, del puesto que ocupaba el plantel llegando al final de la primera vuelta. De si se tenía que pelear por evitar el descenso o por intentar el ascenso. En la segunda opción siempre se estaba en la categoría de plata. De la primera, ha sido lo más habitual en los 13 años que Alfonso García lleva al mando del club inquilino del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Salvo en cuatro campañas en las que ha estado luchando por la parte más noble en Segunda, en el resto siempre ha llegado a Navidad más cerca de la parte de peligro que de la gloria.

Enero también ha sido tiempo para la vuelta de algún 'hijo pródigo'. Luna (justo antes de que llegase Alfonso García a la UDA) Juanma Ortiz, Kalu Uche o Mané han sido claros ejemplos. Excepto el jerezano, no se puede decir que los demás tuvieran un largo y extenso recorrido tras su regreso. El alicantino lo hizo para jugar seis meses. Primero con Lucas Alcaraz y, los últimos partidos, con Esteban Vigo como entrenador. Marcó en los primeros choques. Luego acabó su periodo y se marchó. Más o menos lo vivido hace un año con el nigeriano. Ayudó a su forma para que la UDA mantuviera la categoría y fin de su segunda etapa. Dos años antes había regresado el gaditano desde Israel. 18 meses como rojiblanco, pero sin llegar en ningún momento a tomar el pulso al equipo ni a la competición. Fichó en Primera y se marchó tras el descenso. Lo mismo que otro de los fichajes de invierno con un recuerdo negativo. Casado aterrizó del Málaga tras estar casi dos años sin jugar. Su aportación para el lateral izquierdo fue bastante pobre. Terminó jugando de central por la falta de efectivos que tenía ya el equipo con Sergi en el tramo final de una competición que dio con la UDA, de nuevo en la categoría de plata.

Con estos datos, se podría pensar que el mercado de invierno no ha sido positivo para la UDA. Hasta podría ser cierto. Porque otros jugadores también han incrementado esta teoría. Toni Velamazán fichó por la UDA después de estar un tiempo sin jugar. Petición de Paco Flores, jugó muy pocos minutos. En verano, cuando tenía un año más de contrato y se había visto bien en la pretemporada con Emery, carta de libertad y fuera del equipo. Caso contrario a Jonathan Soriano. El delantero catalán eligió Almería cuando toda la categoría había pedido su cesión al Espanyol. Marcó algunos goles, pero tampoco logró hacerse con una titularidad indiscutible. El cuadro perico pidió una cantidad que Alfonso García no quiso pagar de traspaso y regresó a Barcelona.

En Primera, también para la parte atacante, fichó por la UDA Veljko Paunovic. El serbio, que había jugado hasta en el Atlético de Madrid, estaba llamado para dar ese plus de experiencia a un equipo novato en la categoría. Era el primer año en la elite. Tuvo una presencia intermitente y sin gran fortuna ante el marco contrario. Años después pudo regresar. Se negoció con él como entrenador. Pero no se llegó a un acuerdo y no pudo ser el sustituto de Sergi Barjuan el pasado curso.

Porque si de nombres de entrenadores se habla, el 'mercado de invierno' también ha sido intenso con Alfonso García. Hugo Sánchez, Juanma Lillo o Néstor Gorosito han aterrizado en Almería en estas fechas. Y ya se sabe que si hay nuevo entrenador, lo primero que hace es pedir nuevos jugadores para 'lavar' la imagen que el equipo estaba dando hasta ese momento. Por ahora, en este próximo enero solamente se moverá el mercado para fichar futbolistas.