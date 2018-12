UD Almería Notable global con notas para todos los gustos en la plantilla de la UD Almería El Almería ha logrado la mayoría de sus puntos jugando como local. / AGENCIA LOF Mientras que unos jugadores han estado a una gran altura, siendo la nota media alta, en otros casos su escasa participación ha hecho que pasen desapercibidos JORDI FOLQUÉ ALMERÍA. Jueves, 27 diciembre 2018, 23:12

Fran Fernández, entrenador de la UDA, ponía una nota de «notable» a lo realizado hasta la fecha por sus jugadores en una primera vuelta a la que le restan todavía dos jornadas para su final. Una calificación muy alta si se compara con las campañas anteriores en el primer equipo rojiblanco. Y es que en lo que se podría considerar como la primera evaluación del curso siempre, en los últimos ejercicios, se había llegado con un suspenso a Navidad. Así que todo lo que fuera algo más que un aprobado ya se consideraría como un éxito. Tal y como está pasando actualmente.

Pero dentro de esa globalidad, no todos los 'alumnos' han obtenido la misma nota. Algunos, directamente, no se han presentado. Varios de los componentes del plantel han estado lesionado durante los primeros meses de la competición. No han podido, por tanto, ni hacer ningún examen. Tampoco han realizado ningún control. Han podido asistir a clase, aunque sin poder ni tan siquiera preguntar. Gaspar Panadero, Samu de los Reyes y Fran Rodríguez se han perdido las 19 jornadas. Desde la primera tampoco juega, en la Liga 1|2|3, Nano González.

En el lado contrario, los que más minutos han disputado. Los que han conformado un bloque compacto y que permite recitar una alineación, casi, de memoria. No todos tienen la misma nota, pero sí que hay más sobresalientes que suspensos. Salvo René, todos nuevos en el presente ejercicio en la UDA. Un aspecto que ha hecho que, en la mayoría de los casos, para el público haya sido una sorpresa muy agradable el ver la evolución de unos futbolistas que eran, en un gran porcentaje, desconocidos para el público en general.

Álvaro y Juan Carlos

Eran de los que más experiencia tenían en la categoría. El ilicitano y el gallego debían ser los ejecutores del plan ideado por Fran Fernández ante el marco contrario. Pero había un problema en ambos, la falta de eficiencia goleadora. Nunca habían tenido una cifra importante y el Almería los colocaba como los más adelantados. De ellos dependería si se superaba lo hecho en otros años o seguía la búsqueda de un goleador y un media punta que también aumentara el haber.

En esta primera vuelta, se podría decir hasta que las expectativas se han superado. Porque Álvaro Giménez ya ha igualado los seis goles que consiguió la pasada campaña en el Alcorcón. La que fue su mejor cifra goleadora como profesional. Llevaba una media de un gol cada diez partidos jugados. Ahora lleva uno de cada tres. El cambio es muy destacado y el Almería lo nota.

Como también ocurre con Juan Carlos Real. Del gallego se había dicho que tenía técnica. Que era perfecto para el último pase. Pero que le costaba sumar goles. En esta campaña lleva ya cinco. Dos de falta directa y otro par desde la frontal del área. Un aspecto que no se recordaba para un jugador que actúe en la media punta, superando sus registros en media campaña a los de Pozo en tres años. Porque fue Rubén Alcaraz, el pasado curso, el que sí supo acertar en las faltas y desde lejos de la portería contraria.

Corpas y Eteki

Un escalón inferior podrían estar Corpas y Eteki. Ambos se han convertido en indiscutibles para Fran Fernández. Dando consistencia al esquema del zapillero y siendo piezas importantes para trasladar al terreno de juego el ideario del técnico de la UDA.

El primero comenzando algo tímido para hacerse un referente. Ha marcado goles, ha llevado peligro desde la banda, ha liderado los robos y contragolpes, ha puesto el trabajo al servicio del equipo y ha sido un comodín tanto para el extremo como para el lateral. Aprovechando su primera oportunidad de estar en el fútbol profesional. Se ha ganado con creces ser la sorpresa.

El segundo, por su parte, logró la titularidad en Málaga. En una Copa del Rey en la que mostró sus credenciales. Ahí puso una nota muy alta. La que ha mantenido en la gran mayoría de las ocasiones que ha jugado. El lunar, las diez amarillas que ha visto y que han obligado a que se pierda ya dos partidos por sanción. Su extraordinario nivel, siendo el mejor del equipo en la parte central de la primera vuelta, ha descendido un tanto en el último mes y medio. De ahí que su nota no pueda ser tan alta como la de Álvaro y Juan Carlos.

Teniendo también picos altos de nivel, en esta primera vuelta, se pueden incluir a prácticamente todos los que han jugado. Pero sin la regularidad de los cuatro anteriores. Narváez y Luis Rioja han tenido grandes minutos. Sobre todo el primero. Por ejemplo, ante el Elche en el último partido de 2018. Salió y forzó las dos faltas que acabaron siendo los goles de la UDA. Pero ninguno de los dos extremos han tenido una línea que les haga ser titular por méritos muy por encima de la 'competencia'.

Una sensación que también se puede tener con los centrales. Saveljich y Owona son los que más han jugado. Asentados en las últimas jornadas, les está costando dejar la puerta a cero. Pero son indiscutibles. Eso sí, aprovechando la lesión de Juan Ibiza. Los percances físicos ha sido una constante para los tres. Casi siempre con alguno en el dique seco. Lo que ha permitido que Ángel Trujillo fuera titular en cuatro jornadas de este campeonato liguero, siendo el cuarto zaguero.

Romera y De la Hoz

Son de los que no se nota cuando hacen un buen partido, pero sí que el equipo sufre cuando no están a su nivel habitual. No serán de un 10, pero es muy raro que sean los peores del equipo en un encuentro. Regularidad para sumar minutos estando siempre en la pizarra de Fran Fernández. Romera ha sido el único que ha jugado de inicio los 19 choques. De la Hoz solamente se perdió uno por sanción, mientras que el que comenzó en el banquillo lo terminó dentro del terreno de juego. Nota bastante alta.

Lateral izquierdo

Andoni López llegó tras la primera jornada y se hizo el dueño. Como en el caso de Corpas, dando cada vez más en todos los aspectos. Incluso, con un gol en su haber. Pero se lesionó y el lateral izquierdo ha pasado a Iván Martos. Si Andoni recupera la titularidad será porque Fran Fernández no haya perdido la confianza en el vasco, no porque el que tiene ficha del filial lo haya hecho mal.

René

Y de los que tienen una gran nota con regularidad, apartado para René. Cierto es que no está al nivel del pasado ejercicio. Sería imposible. Fue el responsable de que la UDA mantuviera la categoría, haciendo milagros en la mayoría de los partidos. En esta campaña es 'mortal'. Lo que le permite tener una nota alta, pero sin la matrícula de honor de hace unos meses.

A la sombra

Pero la nota global no puede hacerse solamente con un equipo inicial. También con unos suplentes que han tenido minutos de calidad, pero siempre a la sombra de los que se han hecho fuertes en el equipo de Fran Fernández. El ejemplo más claro, Chema. El media punta ha sido clave en algunas victorias del equipo para lograr lo que el equipo necesitaba en cada momento. Tal y como ocurrió ante Las Palmas. Pero le ha sido imposible quitar de la titularidad a Juan Carlos.

Otros sí que han estado en esa sombra sin dar sensación de poder salir. Adri Montoro marcó en Copa. No le valió de mucho en Liga. Solamente un minuto y para perder tiempo y reforzar la zaga. Como Sergio Aguza. Lesiones al margen, no juega desde octubre, el catalán no consiguió hacerse en ningún momento con el puesto de titular en el esquema de Fran Fernández. Nota baja para los componentes que no han logrado ser más importantes. Los que no superaron algunos exámenes y vieron que la 'oposición' fue aprobada por otro compañero.