UD ALMERÍA En el nombre del gol Ese es el modo. Juan Muñoz ensaya el remate de cabeza, en un entrenamiento. / UDA Se ven las caras UD Almería y Reus, dos de los equipos con menos gol de la categoría JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 22 octubre 2017, 02:40

Cuando aún no se han apagado los ecos del último enfrentamiento entre UD Almería y Reus Deportiu, sobre todo por lo que supuso el resultado de aquella cita del pasado mes de junio -unos lo querrán olvidar cuanto antes y otros lo recuerdan para que no vuelva a repetirse-, vuelven a verse las caras dos equipos que tienen una 'pelea' continua con el gol. Es cierto que pasan por ser de los que menos goles encajan, con cifras sólo al alcance de los que luchan por el ascenso, pero también que su disputa se refiere más al hecho de hacer gol que al de encajarlo. Esa ausencia de 'celebraciones' en área ajena -que nadie olvide que el fútbol se resuelve cuando se dominan ambas áreas- es lo que impide a ambos ocupar una mejor posición en la tabla.

Por eso, ambos equipos invocan al gol. No 'preguntan' por Leo Messi o por Ronaldo, sino por lo que ambos hacen y que permite sumar puntos. Es hora de hablar 'en el nombre del gol'. Curiosamente, el Almería no lo tiene porque el único delantero que ha encontrado el camino, aunque sólo una vez, es un Caballero que hoy no puede estar. En el Reus, la ausencia es también importante porque su pichichi, el portugués Luis Gustavo Ledes, un centrocampista que ha marcado tres de los seis goles de su equipo, no está para la cita de hoy por sanción, pues vio el pasado domingo la quinta amarilla.

La obligación de marcar

Es el claro ejemplo de que el 'DNI' del futbolista, en su profesión, sólo pone eso y no goleador, por lo que esa función no está prohibida para el resto de los que conforman el equipo. Es a lo que hay que aferrarse o a lo que se agarran ambos equipos para la cita de esta noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un partido que, visto lo sucedido en las diez jornadas que se llevan celebradas, se acoge a lo que ya vaticinó Luis Miguel Ramis el pasado viernes y requiere de paciencia y precisión. Lo primero será importantísimo para encontrar lo segundo. Ambos crean pocas ocasiones, pero sí es verdad que cada gol vale más de un punto, sobre todo para el conjunto tarraconense, que por cada tanto que ha conseguido en este campeonato ha sumado dos puntos. La precisión viene precisamente por la obligación de hacer buenas las pocas ocasiones.

Y dan igual las ausencias, notables en el equipo almeriense, aunque algunas se arrastren ya desde semanas anteriores como son los casos de Tino Costa o de Hicham. Sin embargo, son las últimas las que más 'duelen' porque son jugadores de posiciones claves como el centro del campo o la punta de ataque. Verza, que estará ausente por un tiempo próximo al mes, marcó el último gol rojiblanco, la pasada semana ante el Real Valladolid, y su presencia en el centro del campo da un poso de buen fútbol del que se nutre el equipo. Lógicamente, su ausencia ojalá no se deje notar. La de Caballero también es importante, porque deja al equipo con la única disponibilidad de un jugador específico de área como es el caso de Juan Muñoz. Pero el argentino, que ha tenido más minutos entre los dos, puede que no tenga suerte cara al gol, pero sí ha aportado un gran trabajo defensivo.

Ramis puede alinear el mismo doble pivote de inicios de temporada, con Mandi y Alcaraz

El caso es que con los lesionados en su época de 'bonanza' o sin ellos, el Almería está privado de triunfos desde aquel partido ganado con más solvencia que fútbol frente al Sevilla Atlético. Tres goles que dieron a los rojiblancos un triunfo que despertó las ilusiones, desterradas por las rachas, que las hay siempre en este deporte. Tras aquella noche de acierto, el cuadro unionista se ha visto perjudicado por la ausencia de victorias y casi de gol, con sólo uno en 360 minutos de juego, y sobre todo con las malas sensaciones que han ido, por fortuna, de más a menos en las tres últimas jornadas, con dos derrotas rodeadas de las circunstancias. Ante el Huesca por un pésimo partido; ante el Rayo por una expulsión que, justa o no, impidió jugar con la tranquilidad que supone hacerlo con once jugadores sobre el terreno de juego, y el pasado domingo, frente al Real Valladolid, por un penalti demasiado riguroso que cambió el desarrollo del encuentro. Puede que de no pitarlo, lo mismo el partido hubiese acabado peor, pero el tanto hizo que el partido no fuese igual desde entonces.

Olvidar, una obligación

Todos esos recuerdos son necesario olvidarlos. El recuerdo sólo debe influir a la hora de encarar el partido con necesidad de que no se enquisten las derrotas y puede que haya que ir más allá para recordar que ese escudo, que está por encima de quienes lo defienden -esos sólo deben pelear por su defensa-, ha vivido días de gloria, pero también, y últimamente en el tiempo, ha sufrido demasiado. ¿O nadie se acuerda de que la pasada temporada se salvó en la última jornada al ganar a un Reus que no fue el de la primera vuelta liguera?

Con lo que Ramis tiene tendrá que formar un equipo al que vuelve seguro José Ángel Pozo. Su ubicación es el quid de la cuestión. Lo más seguro es que actúe de enganche, aunque también podría hacerlo por la izquierda, ante la baja de Fidel. Lo más normal es que se mantenga en 'su' posición y que las bandas sean para Nauzet Alemán y puede que Gaspar, en lugar de Pervis.

La defensa aparece con René bajo palos, y los cuatro que actuaron la pasada semana, con Fran, Owona, Joaquín y Nano. El centro del campo lo formarían los dos que iniciaron el campeonato, con Mandi y Rubén Alcaraz, con Juan Muñoz en punta.

Un equipo sólido

Enfrente estará un equipo sólido que no podrá contar ni con Luis Gustavo Ledes ni con Óscar Máyor, pero sí con jugadores como el excentrocampista del Dépor Juan Domínguez y el delantero serbio Dejan Lekic. Además, de tener jugadores como Borja Fernández, procedente del Celta, o los jugadores de la cantera del Barça Álex Carbonell o Juan Cámara.

El Reus es un rival complicado que apuesta por jugadores con veteranía como pueden ser Tito, el lesionado Máyor, Juan Domínguez o el meta suplente Santamaría, titular en algún partido. Además, Fran Carbià y Ricardo Vaz son las principales armas en ataque del equipo de López Garai, distinto al 'desmantelado' por la salida de Natxo González a Zaragoza. No marca, como queda dicho, pero sí saca rendimiento a sus goles. De hecho, siempre que ha marcado ha sido para puntuar y a domicilio, salvo en Oviedo, siempre obtuvo beneficios.