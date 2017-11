UD Almería Niño, deja de jugar con la pelota Concentración. Los jugadores del Almería atienden a las explicaciones que da Lucas Alcaraz durante el entrenamiento. / JUANJO AGUILERA El Almería se las ve con la versión 'mini' de un Barça con jugadores con desparpajo y llamados a estar en el mejor club del mundo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 26 noviembre 2017, 00:35

Serrat decía algo parecido, pero no es de extrañar que cuando la compuso lo mismo se refería a ese grupo de traviesos niños que hoy vestirán de blaugrana con el segundo equipo del que es uno de los mejores, sino el mejor, equipo del mundo. Y si no era por ellos, seguro que sí que se le asemejan. Claro que pasa como a los niños de la plaza del pueblo, que alguna vez han roto un cristal. Este FC Barcelona B comenzó el campeonato con soltura y apuntando a los primeros puestos, recordando a aquel filial azulgrana que hace años, en la 2013/14, acabó la Liga en tercera posición, pero pronto comenzó a titubear hasta estar ahora con sólo un punto de ventaja sobre la zona de descenso, que precisamente ocupa la UD Almería.

El cuadro rojiblanco quiere hacer hoy de aquel policía municipal de los años 70 que, navaja en mano, destrozaba los balones de aquellos niños, talentosos o no, que se divertían a pelotazo limpio, con pelota de goma -no como hoy en día que se utilizan los de cuero de mas de 100 euros de coste-, en las calles de tierra o embarradas, cuando llovía, de cualquier pueblo.

Los nuevos tiempos

El fútbol de antes no es como el de ahora, aunque sí hay cosas comunes y es que siempre acaban triunfando los que tienen talento. De todas formas, el fútbol no es hacerlo bonito. Es más, quienes pretenden hacerlo así, si las prisas por sumar para no caer al pozo existen, casi siempre sucumben en el intento. O, cuando menos hoy, debería ser así, que el talento del fútbol que suele practicar una de las canteras más portentosas del mundo no sea capaz de superar a un equipo también con talento, pero tal vez más necesitado. De hecho, ahora mismo necesitaría un punto más que el Barça B para llegar a los 50 puntos que, dicen, suelen ser los necesarios para tocar tierra firme cuando se llegue a los 42 partidos de Liga marcados por sus organizadores.

Metidos en el partido del Mini Estadi, se ven las caras dos equipos que andan pasándolo mal. El Barça B que dirige Gerard López acumula seis semanas sin ganar, pero sin olvidar que son sólo dos derrotas en ese espacio de tiempo que dura desde el 14 de octubre, fecha en la que superó al Lorca Deportiva. El Almería salió de ese periodo de 'letargo' que duró ocho jornadas, en las que sumó dos puntos. Ganarle al Real Zaragoza el día que Lucas Alcaraz tomaba aposento en la entidad -su fichaje había sido anunciado el día antes- rompió de golpe, como por arte de magia, tantos días de infortunio, algunos, o de no hacer las cosas bien, los otros, con ausencia de la actitud necesaria para doblegar a cualquiera de los rivales que se cruzaron en el camino. El caso es que lo de hoy deber ser el comienzo de una nueva 'vida', el día perfecto para que un equipo con experiencia trate de imponerla a un rival seis años menor, en media, y dicen que la experiencia es un grado.

La UDA, a seguir la racha iniciada ante el Zaragoza frente a un Barça que no gana en cinco jornadas

El modo de jugarle se basa en el rigor y un argumento basado en la paciencia. Los equipos de fútbol, con Alcaraz o con quien sea, deben ser pacientes y con el granadino es una de esas premisas. Ya dijo el pasado viernes, cuando se le preguntó por el Barça B, que errores pocos, lo que significa que tomar riesgos no será precisamente lo que se observe. Como cambios, que tampoco serán muchos. Aunque aseguró que habrá algún cambio, este puede que se circunscriba al sustituto de Jorge Morcillo. El valenciano no estará por sanción y Joaquín Fernández, que vuelve, está llamado a sustituirle. Si hay más podrían ser en el centro del campo, aunque también es cierto que ni Mandi, ni tampoco Rubén Alcaraz dieron motivos, frente al Real Zaragoza, para salir del once. Lo cierto es que los once de inicio dieron motivos para seguir jugando, por más que la pareja de centrales que forman el huercalense y Lucien Owona no haya tenido el refrendo del triunfo -válido para los supersticiosos- y solamente el empate ante el Real Valladolid, en casa.

El once

Lo lógico es que por delante de René, que sale a paradón por partido, estén Marco Motta, por la derecha, y Nano, por la izquierda, con una pareja de centrales formada por Joaquín Fernández y Lucien Owona. Mandi y Rubén Alcaraz ocuparían la zona de mediocentros, con Fran Rodríguez y Gaspar Panadero en las bandas, Pozo en la mediapunta y Juan Muñoz en la punta de ataque.

El Barça B acude con el problema que supone la intranquilidad que atenaza a los jóvenes por querer hacer las cosas pronto. Cierto es que no todos los jugadores son sub-23 que son los que pueden alternar con el primer equipo y el filial. Una demostración de que el club no quiere perder la categoría y de ahí la presencia de otros expertos.

De momento, el equipo de Gerard López no engancha victorias desde que ganó al Lorca, pero tiene jugadores de gran valía como Carles Aleñá o José Arnáiz, arriba, así como otros como el 'Choco' Lozano o la 'tranquilidad' y clase que aporta en el centro del campo Iñigo Ruiz de Galarreta. Carlos Aleñá o Cucurella ya han debutado con el primer equipo, además de que otros ya han sido convocados.

Lo cierto es que el técnico blaugrana tiene muchos problemas de efectivos. Sin David Costas, que estará en Valencia con el primer equipo, Gerard López tendrá otras bajas importantes, estas por lesión, como son los casos de Santi Bueno, o Ferrán Sarsanedas, que tiene una lesión completa de tendón directo del recto femoral del muslo derecho que se hizo durante el entrenamiento del viernes y que es un fijo en el once y que se une a otros jugadores como Rodrigo Tarín o Rafa Mújica, lo que hace que los juveniles Chumi y Sergio Gómez debuten en una convocatoria con el Barça B.