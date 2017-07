La UDA niega la venta del club Imagen de archivo / IDEAL IDEAL sostiene que hay un principio de acuerdo JORDI FOLQUÉ Domingo, 30 julio 2017, 18:54

La información publicada por IDEAL sobre la venta de la UDA a un grupo inversor suizo ha provocado la reacción inmediata de todo el entorno de la entidad rojiblanca. En ella se afirma que el acuerdo es total y que se anunciará de forma oficial a lo largo de la próxima semana. El club, en esta ocasión, ha emitido un comunicado al respecto. Algo que no suele hacer cuando se han publicado otras informaciones de distintos tipos. Y lo ha hecho para negar la venta, recordando palabras de Alfonso García, presidente de la entidad, en semanas pasadas en las que decía que “en el momento que pudiera producirse la venta del club”, que no es el caso actualmente, “yo sería el primero en comunicarlo públicamente”. La puntualización de "actualmente" por parte del Almería no desmiente que haya contactos para el cambio de propietarios del club rojiblanco.

En su comunicado, "la UD Almería niega que el club haya sido vendido a un grupo inversor o empresarial alguno como se ha afirmado este domingo en un periódico almeriense, y como también se había publicado, semanas anteriores, en otros medios de comunicación".

Admiten desde el Almería que, en este caso, han hecho una excepción en su manera de trabajo en cuanto a las informaciones que salen publicadas por parte de la prensa. "La UD Almería, por su política de comunicación, no suele desmentir informaciones publicadas y se ciñe a sus medios oficiales para dar a conocer de manera oficial las noticias que genera la propia entidad, salvo que considere lo contrario, como en esta ocasión, al haberse informado, literalmente, que “Alfonso García ha vendido el club a un grupo empresarial suizo”, una afirmación que desmiente taxativamente".

Diversas fuentes consultadas por IDEAL mantienen que negociación ha habido entre ambas partes. Que el acuerdo para la venta es cierto y que, hasta que no se haga oficial por ambas partes, nadie puede confirmar ningún aspecto por un acuerdo de confidencialidad. Una circunstancia habitual en este tipo de operaciones con un montante superior a los 20 millones de euros.