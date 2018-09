UD Almería Necesidad, predisposición y convencimiento Fran Fernández atiende a las explicaciones de Víctor Fortes, durante el entrenamiento de ayer. / J. J. A. Fran Fernández advierte de que «necesitamos ganar, queremos ganar y vamos a ganar» | El técnico de la UD Almería valoró la «máxima complejidad» del Málaga, pero señaló que «estamos capacitados para ganar a cualquiera» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 2 septiembre 2018, 00:28

Fran Fernández expuso ayer todo en lo que su equipo está envuelto con vistas al importante partido de mañana frente al Málaga, el líder de la categoría y puede que el rival más indeseado en estos momentos cuando la presión por ganar existe. El rojiblanco habló de la necesidad, de la predisposición y del convencimiento. Tres estados necesarios con vistas a la cita en la que la UD Almería se las verá frente al líder de la categoría, que además ha ganado los dos partidos hasta ahora celebrados. «Necesitamos ganar, queremos ganar y vamos a ganar». De principio está la obligación, en la que se sujeta la UDA porque aún no ha conseguido la victoria; en segundo término, la predisposición, porque sin creer en la victoria, difícilmente se puede lograr la misma y, por último, el convencimiento en que ese triunfo será posible hacia las once de la noche, cuando acabe el duelo.

Lo principal es creer. «Creo que estamos capacitados para ganar a cualquiera». No será fácil, ni mucho menos, porque enfrente estará un rival complicado, que puede que no necesite mucho para ganar los partidos -lo ha demostrado en las dos citas-, pero que ahí estriba el principal problema. «Es un rival de máxima complejidad, pero nos tenemos que centrar en nuestro trabajo».

La primera victoria

El de mañana será el segundo partido en casa, tras la derrota en Cádiz y el empate frente al Tenerife. Las ganas de conseguir la primera victoria son notables. «Sí, muchísimas ganas. Estamos trabajando duro para ello. Necesitamos sumar de tres en tres, necesitamos la primera victoria y contra quién mejor que contra el líder, nuestro vecino, con nuestra afición. Pienso que el lunes puede ser un buen día», expuso Fran Fernández.

Lo cierto es que no le falta razón porque ante el Tenerife, el pasado domingo, el equipo enseñó la capacidad para ganar. «Totalmente de acuerdo. El equipo en Cádiz no dio su mejor versión, contra el Tenerife tampoco la dio, pero se vio un equipo valiente, con personalidad, que quería llegar a la portería contraria el máximo de veces posibles, que defendió con intensidad y sobre todo que estuvo muy ordenado, que es lo que siempre pretendemos».

El estratega rojiblanco, consciente de lo difícil de la competición, «es una competición durísima», no se arredra ante tal situación. «Nos encontramos rivales como estos tres primeros que son muy fuertes y si nos ponemos a mirar presupuestos y plantilla no nos presentamos. Tenemos que focalizar en el siguiente partido, es el Málaga, un rival igual que nosotros, son once contra once y lo podemos hacer bien».

Ese partido ha borrado las malas sensaciones del debut en el Carranza, consciente de que en este deporte «todo es resultados y sensaciones». En ese sentido, el rojiblanco tuvo claro, cuando acabó aquella cita, que la sensaciones después de Cádiz no fuesen buenas, que después del día de Tenerife sí fuesen buenas. Nosotros tenemos que mantenernos equilibrados, no ser tan resultadistas. Nos dejamos llevar por el resultado».

Sin embargo aboga por el equilibrio. «Nuestro trabajo está ahí sea cual sea el resultado y tenemos que mantenernos en ese equilibro. Que la afición se encuentre ilusionada, eso es lo que pretendemos con este proyecto, con 17 incorporaciones, con la segunda o tercera plantilla más joven de la categoría. Pretendemos avanzar, evolucionar y encontrarnos en un nuevo camino. No nos ponemos techo, queremos competir cada partido al máximo y para eso la afición es parte fundamental».

Complejo rival

Lo cierto es que no será una conquista fácil por el rival y sus virtudes. «Nosotros estamos afrontando el partido centrándonos en nosotros mismos. El Málaga es uno de los mayores presupuestos, es uno de los mejores equipos, va líder, lleva seis puntos de seis, es un rival de máxima complejidad, pero nos tenemos que centrar en nuestro trabajo».

El zapillense se mostró contento por cómo van las cosas. «Estoy muy contento. Estamos capacitados para ganar a cualquiera, tenemos que enfocar el partido como un partido muy importante, necesitamos ganar, queremos ganar y vamos a ganar».

De todas formas, las salidas que ha sufrido el equipo malaguista pueden afectar. «Nos centramos en nuestro trabajo, nuestros futbolistas, nuestro plan de partido. A partir de ahí, ellos han sufrido algunos cambios en los últimos días, nosotros también. El lunes veremos qué cambio ha sido el más positivo».

Del mismo modo, están las urgencias por jugar. El Almería lo hará después de jugar el pasado domingo y volverá el sábado. «Lo preferimos. Se no están haciendo las semanas demasiado largas. Las de ocho o diez días son larguísimas. La del Málaga más aún porque han tenido incluso dos días de descanso. La competición es lo que nos va a hacer crecer. Somos dos equipos que nos conocemos, a pesar de los cambios que se están produciendo en ambas plantillas, que son bastantes, y encantado de enfrentarnos a un gran equipo, a una gran institución como es el Málaga».

El problema de tener que hacerlo desde la grada no es tal, sí su forma de ver su expulsión, comparando con otras. «La experiencia es aprendizaje, yo es la primera vez que me sucede esto, solo me gustaría comentar también que lo veo exagerado, que por levantar los brazos sin decir absolutamente nada te caigan dos partidos y, sin embargo, hacer una entrada por detrás sin ánimo de jugar el balón te caiga uno nada más, no lo entiendo, pero la normativa es la que es. Estaremos dos partidos fuera, sufriendo en la grada, pero tanto cuerpo técnico como la plantilla están preparados y para nada se va a echar en falta mi baja».