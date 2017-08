UD Almería Nauzet Alemán, el nuevo Marco Motta Miguel Ángel Corona (izquierda) estrecha la mano de Nauzet Alemán, nuevo jugador rojiblanco. / UDA La UDA pone como ejemplo al lateral italiano para confiar en una similar respuesta del canario | En el club rojiblanco esperan que la inactividad de un año del extremo se traduzca en ganas de querer demostrar su calidad lo antes posible JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Martes, 15 agosto 2017, 00:16

No hay nada mejor que tener un ejemplo cercano al que agarrarse cuando se quiere reafirmar una idea. Una prueba palpable que aplicar a la teoría que se desea presentar. Sobre todo si en la mente del que la escucha esa realidad está cercana en el tiempo. Actual es lo más recomendable. Así no hay que decir mucho para que lo que puede ser una duda se convierta, de primeras, en una aceptación. O, como mínimo, en que la balanza pueda estar más cerca de lo positivo que de lo negativo. Más o menos lo que intenta el Almería al hablar de Nauzet Alemán. Para que nadie se fije, como principal argumento, en el tiempo que lleva parado, la entidad rojiblanca, por medio de su director deportivo, lo ha comparado con un jugador actual del plantel almeriense y que llegó en el pasado mercado de invierno y por el que, como en el caso del canario, también hubo muchas dudas sobre su rendimiento. No en vano, aterrizó en enero en Almería tras haber estado desde abril sin competir en un partido oficial.

Marco Motta fue el ejemplo puesto encima de la mesa por Miguel Ángel Corona para tener confianza en la llegada del extremo canario y que pueda dar similar rendimiento al del transalpino. «Motta también vino de una larga inactividad y todos estamos contentos con su rendimiento», señaló como primer mensaje. El talaverano se mostró confiado con la última incorporación. «Son muchas las variables del mercado, queremos hacer una apuesta por el talento. No creemos que la inactividad de Nauzet le afecte», apuntó.

-1 temporada Firma hasta el 30 de junio de 2018. Ni club ni jugador indicaron si hay alguna cláusula de renovación automática. -32 años Es un jugador veterano con casi 300 partidos en el fútbol profesional. Desde hace un año se encontraba sin equipo. -Plantilla no cerrada Corona dejó la puerta abierta para que pudiera haber alguna incorporación más antes del 31 de agosto.

Después de estar casi un año parado, tras su salida de Las Palmas no encontró en Estados Unidos el sitio apropiado que esperaba, a sus 32 años espera relanzar de nuevo su carrera. Casi 300 partidos oficiales en el fútbol profesional en España le hacen ser un perfecto conocedor de la categoría. Un Nauzet Alemán que la palabra que más pudo repetir en su presentación fue «trabajo». Porque sabe que con el nombre y con la calidad solamente no vale para jugar en una competición muy igualada.

Ahora debe ponerse en forma, perdida por el tiempo de inactividad, y es lo que tiene en mente para estar, lo antes posible, a las órdenes de Luis Miguel Ramis y ser un jugador más que pueda contar en los planes del preparador tarraconense que este martes ya volverá al trabajo con una cara nueva en su plantilla. El canario también ha querido agradecer la oportunidad dada por el club almeriense. «Me han trasladado confianza en mí, algo que se lo devolveré con mucho trabajo al Almería. Llevo dos horas y estoy como en casa», fueron sus palabras para resumir su mentalidad a la llegada al Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El fútbol no se le ha olvidado

Un trabajo que debe unir a una calidad contrastada en los campos de fútbol en España. «El fútbol no se me ha olvidado, lo daré todo por estar listo cuanto antes», dijo en relación a su forma de juego. Para las dos bandas y la mediapunta. Es decir, para cualquiera de las tres posiciones por detrás del delantero. En los últimos años ha caído más al centro al no tener ya su punta de velocidad que lo hacía ser un peligro tanto en la UD Las Palmas como en el Real Valladolid.

No es una apuesta de futuro de las que acostumbraba la UDA. Al menos, no para el club. Sí que lo puede ser para Nauzet. Porque, a sus 32 años, sabe que puede ser la última opción de seguir teniendo un nombre en el fútbol de elite en España. «Vengo a dar trabajo y sacrificio, quiero reivindicarme en el fútbol español y lo daré por ello». Un año ha firmado sabiendo que depende de lo que haga en Almería podrá renovar en el conjunto rojiblanco o tener su contrato final con un buen importe en lo económico. Algo que, por ejemplo, no tendrá este año en el Almería.

No es el único caso que ha venido con la intención de 'reivindicarse'. La gran mayoría de los fichajes llegan con esa vitola, tengan más o menos nombre. Pese a que todavía no ha podido entrenar con sus nuevos compañeros, algo que hará este martes, el canario pide paciencia a los seguidores y al entorno del Almería tras dos campañas rozando el descenso a Segunda B. «Hay que tener paciencia y fe en el equipo, a partir de ahí lucharemos de la mano de nuestra afición», insistió.

Por su parte, Miguel Ángel Corona, además de la comparación con Marco Motta en las condiciones que ambos han llegado a la UDA con unos meses de diferencia, quiso ser claro en relación a los que el canario puede traer consigo al vestuario que él dejó hace unas semanas. «Nauzet nos aporta talento, pero sobre todo ganas por demostrar y reivindicarse en el fútbol». Un mismo discurso sabiendo ambas partes lo que puede y debe ser este año.

En el aspecto deportivo, «Nauzet puede jugar por bandas e incluso por dentro en el centro del campo". El extremo polivalente que quería la dirección deportiva ya está aquí. Pero no implica que la plantilla, en cuanto a llegadas, esté cerrada. «Siempre estamos abiertos a mejorar la plantilla». Así será hasta el 31 de agosto, cuando acaba el mercado de fichajes.