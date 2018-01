UD ALMERÍA El Nástic se 'reactiva' para no sufrir Javi Márquez, ex del Espanyol, Elche y Granada, uno de los fichajes de invierno del Nástic. / IDEAL César Arzo, Matilla y Javi Márquez son las altas y Álvaro Bustos, Wilfried Zahibo, Dani Toscano y Carlos Blanco, las bajas Tres fichajes y cuatro salidas en los grana en lo que va del 'mercado de invierno' JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Jueves, 11 enero 2018, 01:25

La permanencia es el principal reto del Nástic en la presente temporada. El club grana no quiere repetir el 'sufrimiento' de la pasada, en la que esperaron a las últimas jornadas para respirar por el logro del ese objetivo. La entidad tarraconense, con un presupuesto de diez millones de euros, comenzó el actual curso con numerosas altas y bajas en la plantilla de jugadores.

Pero muy pronto, tras la cuarta jornada, llegaron los nervios y Lluis Carreras fue destituido como entrenador. Le sustituyó interinamente Rodri, que era el técnico del filial grana y el buen trabajo de este le hizo ser merecedor de la continuidad. En el actual 'mercado de invierno' más cambios, con los fichajes de César Arzo, Matilla y Javi Márquez, junto a las salidas de Álvaro Bustos, Wilfried Zahibo, Daniel Toscano y posiblemente Carlos Blanco.

Del relevo a la confianza

Con un presupuesto de diez millones de euros y el tope salarial para fichajes de 4,58, el Nástic comenzó la temporada mirando a la permanencia. El club que preside Josep María Andreu dejó claro que con ese reto iba el de no pasar los apuros de la temporada anterior, en la que el equipo acabó ocupando el décimo cuarto puesto, con 52 puntos.

Pero pronto aparecieron los 'nervios'. Ello quedó reflejado en el dato de que el primer relevo de entrenador en la categoría, acaeció en el Nástic. Llegó tras la cuarta jornada y Lluis Carreras, que ocupaba el cargo y había relevado a López Garai, fue destituido tras haber sumado el equipo un punto de doce.

La apuesta para el banquillo fue por Antonio Rodríguez Saravia, deportivamente conocido por Rodri, que venía ejerciendo en el filial. Antes, había entrenado al UE Olot, en Segunda División B y trabajado de segundo entrenador en el Girona FC, Cádiz CF y Real Zaragoza. Los resultados del equipo hicieron dejar a un lado la interinidad de su trabajo y la directiva le confirmó como responsable de la primera plantilla.

Continuidad y altas

El club tarraconense sigue contando con los servicios de diez de los jugadores que comenzaron la presente temporada figurando en el apartado de fichajes. Son los casos del guardameta Bernabé Barragán, procedente del At. de Madrid B; los defensas Abraham Minero, del Real Zaragoza; Javi Jiménez, del At. Malagueño y Carlos Blanco, del FC Lausanne, de Suiza. En el centro del campo, siguen Maikel Mesa, la pasada temporada en el CD Mirandés; Jon Gastañaga, de la Real Sociedad y Eddy Silvestre, nacido en la localidad almeriense de Roquetas de Mar y que jugó la pasada Liga en el Cádiz CF. Y en la delantera, Tete Morente, del At. Baleares; Omar Perdomo, cedido por el CD Tenerife y Dongou, del Real Zaragoza.

En cuanto a los jugadores que tenían contrato en vigor, son los guardametas Dimitrievski y Perales; los defensas Suzuki, Djetei, Perone, Kakabadze y los canteranos Pol Ballesté, Roger y De Nova; los centrocampistas Juan Muñiz, Sergio Tejera y Rayco, así como los delanteros Ikechukwu Uche, hermano del exrojiblanco Kalu Uche, el canterano Brugi, Stepfane Emaná, Manu Berreiro, Jean Luc y Juan Delgado.

Novedades en invierno

En cuanto a los cambios habidos en la plantilla en lo que va transcurrido del presente 'mercado' de invierno, son siete los movimientos que se reflejan en ese apartado. Tres han sido las incorporaciones. Una, la del defensa César Arzo, que estaba jugando en el Kairat Almaty, de Kazajistán y anteriormente había militado en el Villarreal CF - con el que jugó la Champions-, Recre, Real Murcia y Real Valladolid. Las dos restantes son refuerzos para el centro del campo. Uno, Javier Matilla, que militó la pasada Liga en el Elche CF y anteriormente en el Villarreal CF, Real Betis y Real Murcia. Actualmente estaba sin equipo y desde principios de diciembre, venía entrenando con el Nástic. Otro, el de Javi Márquez, que estaba jugando en el equipo estadounidense del New York Cosmos y en España había militado en el RCD Espanyol, Elche CF y en el Granada CF.

Las salidas han sido las de Daniel Toscano, cedido al CF Badalona; Wilfried Zahibo, sin equipo; Álvaro Bustos, que ha firmado compromiso con el RCD Mallorca y Carlos Blanco, a un paso de ser cedido al Betis Dvo.