UD Almería Nano: «Yo soy partidario de que tienes que ir a lo efectivo» Nano, que vuela en el entrenamiento, habla de ser eficaces. / J. J. A. El lateral zurdo de la UD Almería asegura que, pese a no tener la posesión, los rojiblancos «tenemos una manera más clara de recuperar balón» J. J. A. ALMERÍA Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:24

El decorado parece haber cambiado un poco en la UD Almería. El equipo rojiblanco, con esta nueva etapa que se inició con la victoria frente al Real Zaragoza, el equipo se ha agarrado a un patrón que habla de poca posesión, pero mucha efectividad. Nano, titular en la época de Luis Miguel Ramis y también en la presente, no pone en duda la idoneidad de jugar como se hacía antes, pero considera que ahora «tenemos una manera más clara de recuperar el balón y, tras pérdida, para lanzar a los bandas y al delantero. En este caso, en los últimos partidos parece que está saliendo bastante bien y la reacción del equipo es la correcta».

Si hay que hablar de corrección, el malagueño consideraba ayer como idóneo mantener la puerta a cero en el Municipal de Santo Domingo porque, a la contra, «alguna vamos a tener» en un duelo que considera será «duro, de muchos balones aéreos, largos, ellos intentan sobre todo buscar la espalda porque tienen también jugadores muy rápidos arriba».

Si hay que hablar de rapidez, uno de los jugadores con verticalidad de la UD Almería es José Ángel Pozo. Ayer dijo encontrarse con la noticia y esta no beneficiará a la entidad porque «a nivel egoísta, que te quiten a Pozo y más ahora, si se confirma, como ponía en el mercado de invierno, sería muy jodido, tanto como porque lo considero un hermano pequeño».

Nano González explicó que la relación con su paisano es muy buena desde que ambos coinciden en la entidad rojiblanca. «Estamos juntos en las concentraciones, llevamos ya este año y pico juntos, tengo muy buena conexión con él y nos jodería también por el tema deportivo porque es un referente para nosotros entre líneas y está en un grandísimo momento que seguramente nos afectaría, pero a nivel como amigo y compañero seguramente le desearía todo lo mejor. No es seguro todavía que salga porque no tengo mucho conocimiento de la noticia, no es mi tema y tampoco puedo opinar mucho».

«Yo lo veo normal»

Sí es cierto que el rumor no ha afectado al rendimiento de José Ángel Pozo. «Yo lo veo normal, entrenando al cien por cien. Lo veo que entrena como si no pasara nada y yo creo que eso es parte de la profesionalidad de cada uno que, llegue o no el momento de lo que tenga que pasar, lo deja todo hasta el último día», señalaba el lateral zurdo del conjunto rojiblanco.

Este ahora piensa en la cita que el viernes tendrá su equipo frente a la AD Alcorcón, donde una victoria sería excelente de cara al futuro del equipo. «Sí, la verdad que es lo que quisiéramos todos, irnos con un buen cierre al año, sobre todo por esa buena dinámica que venimos mostrando. Lo más importante es intentar mantener la portería a cero. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, de mucha brega, de mucha dureza, pero yo creo que el equipo está preparado para este tipo de partidos».

Al respecto del rival, el rojiblanco coincidía en la apreciación que el pasado lunes expuso su compañero de zaga, el camerunés Lucien Owona. «He tenido la oportunidad de jugar varios partidos contra el Alcorcón y es eso, un partido duro, de muchos balones aéreos, largos, que intentan sobre todo buscar la espalda porque tienen también jugadores muy rápidos arriba y va a ser eso», reconocía.

Apuntaba a llevar a cabo una estrategia que habla de no cometer fallos en el envite del próximo viernes. «Va a ser un partido de estar muy atentos y de intentar no cometer los mínimos fallos porque seguramente ellos van a intentar con su baza, que es esa de apretar en su campo, si consiguen ponerse por delante intentarán amarrar el resultado. Nosotros tenemos que intentar mantener la puerta a cero que alguna vamos a tener».

Mejoría

No olvidaba que de este modo como se están resolviendo los partidos desde la llegada de Lucas Alcaraz al banquillo de la UD Almería. «Antes era al revés, mucha posesión. Con Lucas ahora es más efectividad, sobre todo por tener a lo mejor menos riesgos en la parte defensiva, que antes teníamos muchos problemas y gracias a Dios parece que la cosa ha cambiado. Intentaremos mantener todo lo que sea y que siga esa eficacia sobre todo en las entradas por banda». En ese sentido, destacaba el cambio que el equipo ha experimentado en otro aspecto importante. «Ahora también parece ser que en estrategia estamos un poco más metidos y, quieras o no, la concentración hace mucho», recordó.

Si explicó el malagueño, referente a lo de la posesión que el equipo ha perdido en estos cinco últimos partidos son sólo «estadísticas». El lateral zurdo de la UD Almería lo tiene claro. «Yo soy partidario de que te tienes que ir a lo efectivo. No quiero decir que de la forma que jugábamos con Ramis no era buena, a mí me parecía muy correcta. El equipo mantenía la posesión, pero no tenía esa claridad sobre todo arriba y con la facilidad que nos hacía goles y ahora es totalmente lo contrario», expuso.

Las cosas, como queda dicho, son diferentes desde el partido en el que Fran Fernández dirigió al equipo como también en los cuatro en los que ha estado el granadino en el banquillo. «Tanto con Fran como con Lucas parece como que le dejamos un poco la posesión a ellos, que no quiere decir que no intentemos jugar, pero sí que tenemos una manera más clara de recuperar balón y, tras pérdida, para lanzar a los bandas y al delantero. En este caso, en los últimos partidos parece que está saliendo bastante bien y la reacción del equipo es la correcta. Si tenemos que jugar así en Alcorcón, que va a ser un partido de ida y vuelta y de balones largos, yo veo al equipo preparado».