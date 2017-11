UD Almería A rey muerto... rey puesto Hola. Fran Fernández explica a sus jugadores algunos de los aspectos que quiere llevar a cabo. / J. J. A. El ya extécnico charló con la plantilla media hora y después esta empezó a trabajar pensando en salir del pozo | Fran Fernández se hace cargo de la UDA, tras la despedida de Ramis JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 14 noviembre 2017, 00:31

Antes de entrar dejen salir. Es una norma de urbanidad, que ya no se suele realizar en la actual sociedad, pero en el fútbol es obligado llevarlo a cabo, por normas, más que por otra cosa. El domingo por la noche, la UD Almería cerró la etapa de Luis Miguel Ramis como técnico rojiblanco, un 'camino' de 27 jornadas, dividido en una primera fase 'alentadora' -el equipo ganó 22 puntos y logró la permanencia- y otra, atendiendo sólo a los números, decepcionante -sumando sólo 12 puntos de 42 posibles- que sitúa al Almería en puestos de descenso y con serio peligro, por sensaciones, de no 'resucitar' de la actual situación.

El club unionista concedió el 'honor' -si se puede hablar así del 'marrón' encomendado- de dirigir al equipo, hasta Dios sabe cuándo, a Fran Fernández. El técnico que tan bien ha llevado las dos últimas temporadas al filial -el curso pasado lo metió en el playoff de ascenso a Segunda División B y la presente lo tiene mirando a 20 de los 21 'enemigos' desde arriba de la tabla- es el elegido para sacar a la plantilla de esa monotonía que se ha hecho dueña de la situación por lo que sucede cada fin de semana y que no tiene nada que ver con los que se hace en cada entrenamiento, donde se corrigen los males para un 'aquí paz y después gloria'.

Ramis abandona el Estadio tras una emocionada charla y convencido de que el equipo se salvará

El caso es que el nuevo inquilino, si aguanta hasta el próxmio viernes -porque lo es en condición de interinidad hasta la contratación del nuevo 'domador'-, tiene la obligación de restablecer la paz, inexistente entre equipo y afición, por un bien común que es el de la salvación, ni más ni menos. No hay otro objetivo. Fran Fernández llega dispuesto a hacer lo que hizo la pasada temporada en la que el equipo no reaccionaba. Llevaba sólo una victoria y un empate en los últimos nueve partidos, con Soriano como técnico. Por inercia, por trabajo, o por lo que sea, el equipo ganó a domicilio, donde no lo hacía desde casi una campaña antes, y puede que el empate ante el Huesca cortara la racha que permitió la llegada de Ramis. Ahora, toca lo mismo. Hacer reaccionar al equipo, más allá de con fútbol, con resultados.

Adiós

El equipo trabajó ayer después de un acto cargado de la emoción que depara una despedida. Luis Miguel Ramis dijo adiós a su etapa de 27 jornadas con la UD Almería. Lo hizo durante aproximadamente una media hora en la que Ramis estuvo acompañado de los integrantes de su cuadro técnico, mientras el cuerpo técnico 'interino', comandado por Fran Fernández esperaba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El hasta el domingo entrenador del Almería salió del vestuario visiblemente emocionado, como también lo hicieron sus colaboradores, el segundo entrenador José Manuel Gil, el analista Iván Madroño y el preparador físico Miguel Ángel Fernández.

El propio técnico no se guardó nada. En su cuenta de Twitter expresó en pocas palabras lo que sentía en su despedida como técnico rojiblanco. «Gracias Almería. Cuando un cuerpo técnico se va con un nudo en la garganta es que algo bueno ha pasado. Satisfechos y emocionados. Eternamente agradecidos»,

En el pasillo de vestuarios estuvo dialogando con el director deportivo, Miguel Ángel Corona, que le acompañó hasta montarse en el coche en el que los cuatro emprendieron la marcha; con el secretario técnico Iban Andrés, con el delegado Jorge Díaz y con el consejero del primer equipo, Luis Guillén. Posteriormente se trasladaron a la sede de la entidad para despedirse, de igual forma, de los empleados del club rojiblanco. En UDA Radio, el técnico no dudaba en decir que le habían tratado «como en casa». Lo hacía «tranquilo y triste porque siempre el mensaje que hemos lanzado era sincero y, con las limitaciones y virtudes, veíamos que éramos capaces de seguir ilusionándolos y revertir una situación incómoda cuanto antes».

En sus palabras no dudó en hablar de que la situación es «una responsabilidad de todos», que es «perfectamente salvable porque ganando un partido o haciendo un gol les va a espolear y espero que todo vaya a mejor y logren pasar los apuros de las dos últimas temporadas». Los que están pasando ahora son fruto de «un juego, que está rodeado de un montón de factores, unos se controlan más, otros menos, cuando controlas por un lado se te puede ir por el otro».

De nuevo, hola

Poco antes de que el cuerpo técnico destituido abandonara el Estadio, Fran Fernández ya ejercía como técnico. Subía la rampa de acceso por la que el mismo domingo subió y bajó para ejercer su labor como técnico del filial. Ayer lo hizo acompañado de Ángel Férez. Saludó antes de bajar al 'barro'. En el anexo, donde suele jugar los partidos con el Almería B, preparó su 'nueva' primera sesión en compañía de Ricardo Molina, Javi Fernández y Edu Frapolli, preparador físico, que fue el que dirigió los primeros movimientos de la plantilla.

Esta realizó ejercicios de activación física, de posesión y seguidamente los que fueron titulares en Albacete llevaron a cabo un trabajo de recuperación. Los demás hicieron partidos reducidos, con la participación de dos jugadores a los que bien conoce, como el cancerbero Albert Batalla y el defensa Javi Pérez, ambos del filial, que se ejercitaron con la primera plantilla.

Hoy volverá a trabajar en el anexo, desde las diez y media de la mañana, salvo que la entidad concluya las gestiones que lleva a cabo para la contratación del nuevo entrenador de la UD Almería. De todas forma, el partido frente al Real Zaragoza está muy cercano en el tiempo y hasta podría pasar como sucedió la pasada temporada, en la que el entrenador almeriense dirigió al equipo durante dos jornadas, hasta que tras el empate frente al Huesca se decidió contratar a Ramis.