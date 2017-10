UD Almería Morcillo y Gaspar, novedades en la lista de la UDA Morcillo durante un partido de UD Almería. / AGENCIA LOF El central regresa tras un partido de sanción y el extremo vuelve tras algunas semanas de ausencia por decisión técnica JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 11 octubre 2017, 14:50

Finalmente Tino Costa no se ha recuperado y se queda fuera por lesión, al igual que Hicham. En el lado positivo, Luis Miguel Ramis ha llamado para la cita de este jueves en Vallecas a Jorge Morcillo y Gaspar Panadero. Ambos entran en lugar de Ángel Trujillo y Javi Álamo, descartados por decisión técnica. El preparador rojiblanco, tras no poder disponer del central ante el Huesca por sanción, recupera a uno de sus fijos en los esquemas en este comienzo de ejercicio. Por su parte, el joven con ficha del filial retorna a una convocatoria tras unas semanas fuera de los planes de Ramis por creer el tarraconense que Javi Álamo se merecía estar en la lista, aunque sin contar con participación alguna en esta campaña. No en vano, el canario es, junto a Trujillo y el guardameta Fernando, el único que no ha disputado por ahora de ningún minuto en la actual Liga 1|2|3.

Los convocados se marcharán este mismo jueves, día del partido, a la capital de España en vuelo regular para jugar, desde las 21.00 horas, frente al Rayo Vallecano.