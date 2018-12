UD Almería La mitad más uno Unidos. Fran Fernández quiere un equipo unido y centrado solo en el fútbol para ganar al Lugo. / J. J. A. El Almería, que lleva dos empates seguidos en casa, busca ante el Lugo los 26 puntos, que suponen uno más del 50% de los 'necesarios' para no descender JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 16 diciembre 2018, 00:02

En cualquier parte de España cobra fuerza, de un tiempo a esta parte, lo de la solución a los problemas sociales con la organización de un referéndum por cuyo resultado se tomen decisiones justas, con la consideración de que en 'la mitad más uno' estaría el secreto para resolver los más diversos problemas. En fútbol, quizás no valga, porque este recurso no permite esclarecer con exactitud la verdad o la justicia. En este deporte, las cosas son bastante más complejas. Incluso hay partidos en los que los dos se sienten merecedores del triunfo y resulta que o solo gana uno lo gana o a veces se acaba en tablas. Pasa como con la suma de puntos. No es una ley, pero siempre se ha dicho, en Segunda, que con el paso del tiempo las costumbres se hacen leyes y difícilmente la cifra de los 50 puntos condena a quien los obtenga al descenso cuando en la jornada 42. La permanencia, la única palabra que resuena con fuerza en el vestuario de la UDA -quien hable de otra cosa no tiene idea de cómo se mueve esto-, puede verse esta noche, con la conquista de mitad más uno de los puntos necesarios para lograrla.

Que el triunfo puede hacer cambiar el discurso, probablemente sea así, pero lo de plantar con firmeza los pies en el suelo no debe tener un procedimiento diferente al de ir partido a partido y el primero es el de hoy, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante un CD Lugo que seguramente pondrá pegas porque, con cuatro puntos de desventaja con respecto a los rojiblancos y tres por encima del descenso, buscará la misma meta que persiguen los rojiblancos, aunque la conquista no dé para tanto.

Todo, en un partido en el que la Federación de Peñas de la UDA y Cruz Roja organizan, con la colaboración del club, una recogida de alimentos para los más necesitados. Iniciativa respaldada por Aficiones Unida y por la LaLiga. Así, se pide que acudan al Estadio con productos de alimentación destinados a los niños.

Complicado, pero menos

Lo que sí es cierto es que el partido de esta noche puede que sea complicado, aunque tal vez en menor grado por ejemplo al de la pasada semana en Oviedo, siempre a tenor de los números, que ya se sabe que son solo 'decorativos'. Un cambio mínimo en cualquiera de los dos equipos, una actitud 'sobrada' del otro y la sorpresa estará servida. Así pasó, por ejemplo, en la temporada del último ascenso, en la que aquel Almería que iba 'disparado', también en fechas prenavideñas -el 8 de diciembre de 2012-, sucumbió con un gol de Óscar Díaz -luego jugaría en la UD Almería- para ser la primera de las tres derrotas consecutivas con las que cerró aquel año. El cuadro lucense de entonces, recién ascendido, tenía el mismo gol que el de ahora cuando le toca coger 'carretera y manta' -cuatro-, donde se ha quedado sin marcar en cinco de los ocho partidos que ha jugado, del mismo modo que también mantuvo la puerta a cero en tres, lo que también es a tener en cuenta para los rojiblancos, del mismo modo que los datos de los cuadro de Fran Fernández hablan de un equipo con gol, sobre todo en el Juegos Mediterráneos, donde, salvo el día del Málaga, siempre vio puerta para firmar, en el cómputo global, una buena renta de puntos.

De todas formas, siempre son pocos cuando no se quiere sufrir. Hay que tener en cuenta, en este aspecto, que últimamente sufre más de la cuenta porque la victoria en casa no llega. Los rojiblancos no han ganado sus dos últimos compromisos como locales, frente a Dépor y Extremadura. Su último 'alegrón' llegó tras superar al Sporting, el pasado 4 de noviembre, partido en el que se vio obligado a remontar, algo que ha sucedido también en sus últimos tres compromisos -Nàstic, Extremadura y Oviedo-, con los dos jugados a domicilio encajando casi 'antes' de que el árbitro anunciara el comienzo.

Para el técnico rojiblanco, el problema estriba en saber si podrá contar con todos sus jugadores. El Almería, cierto es, no cambia de actitud en su modo de interpretar el juego, ya sea en casa o a domicilio, aunque las cosas hayan salido mejor en el Juegos Mediterráneos que en la mayoría de estadios a los que visitó. La intensidad en este equipo no se negocia. Son palabras de su técnico en casi todas las comparecencias, lo asegura que suele suceder con el equipo de la Liga, aun cuando haya cambios.

Impaciencia medida

La semana ha prorrogado la 'impaciencia' sobre la disponibilidad o no de Andoni López y Juan Ibiza, pero ninguno estuvo en el partido del Carlos Tartiere y el equipo rindió. Podría preocupar la ausencia del lateral zurdo cedido por el Athletic Club y que es seguro que no estará, pero el rendimiento de Iván Martos fue lo suficientemente notable como para que no existan dudas, como tampoco las hay por el centro con la pareja 'eterna' que forman Owona y Saveljich. La composición del equipo, cuando falta una sesión de trabajo que tuvo lugar ayer por la mañana a puerta cerrada, y con el desconocimiento sobre la convocatoria -si estarán todos disponibles o no-, que saldrá a la luz horas antes del encuentro, lo más normal es que los once sean los mismos que jugaron en el Principado de Asturias el pasado sábado.

Así, René estará bajo palos, con Romera e Iván Martos, en los laterales, con Owona y Saveljich, como centrales. En el centro del campo, todo apunta a que la pareja será la formada por Yan Eteki y César de la Hoz, con el camerunés amenazado de suspensión, como también lo está Andoni López. De ahí en adelante, los cuatro habituales, con José Corpas y Luis Rioja, por las bandas; Juan Carlos Real, como enganche, y Álvaro Giménez, como hombre en punta. Es lo que responde a la 'meritocracia' de la que habló el viernes Fran Fernández. No hay fórmula mejor que repetir la que ha salido bien, la cual difiere en la ausencia del lateral zurdo y la presencia del media punta gallego con la del último partido en casa, donde el once será inédito para recibir al CD Lugo.

Con alternativas

Enfrente un equipo que puede jugar, según ha asegurado su técnico Alberto Monteagudo, a tener el balón como a esperar agazapado, que le gusta ser vertical y robar en campo contrario, por lo que puede verse un partido entre dos rivales con una misma propuesta. Acude a Almería sin poder disponer ni de Lekuo ni de Pita, un jugador importantísimo, cuya ausencia le da galones al exrojiblanco Azeez, para acompañar a Seoane.

La lista de Monteagudo ofrece novedades por las ausencias de Kravets e Iriome, lo que hará que Luis Ruiz y Campillo puedan ser sus sustitutos en un once parecido al que ganó a Las Palmas, con dos goles del exrojiblanco Cristian Herrera.