UD Almería «Mis minutos más importantes» JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Domingo, 20 enero 2019, 00:12

El empate de la UDA ante el Cádiz tuvo dos nombres propios en el seno del equipo rojiblanco. René Román y Gaspar Panadero centraron la atención por lo que representaron sobre el terreno de juego. Por un lado, el que permitió que el marcador no se moviera y que sumó su tercera jornada con la portería sin ser perforada de manera consecutiva. Por otro, el que regresó a los terrenos de juego tras nueve meses sin poder hacerlo por culpa de una lesión que le llegó en el que estaba siendo su mejor momento como jugador de la primera plantilla unionista. Dos caras positivas de un choque en el que el punto fue valorado de forma distinta por los componentes del plantel del Almería, aunque destacando, en el caso de los dos, que sirve para «alcanzar los 30 puntos y que nos falte menos para lograr el objetivo de los 50 y conseguir la permanencia».

Ninguno de los dos quiere pensar en asaltar los puestos de playoff de ascenso. «Para eso ya se verá si podemos conseguirlo. Estamos peleando ante presupuestos más altos que el nuestro y no podemos perder de vista que nuestro objetivo es meterle distancia a las posiciones de abajo. Palabra del más veterano y del que tiene experiencia pese a ser uno de los más jóvenes.

Gaspar Panadero

Su vuelta a los terrenos de juego supuso el fin a nueve meses de calvario. Desde que se lesionara en un entrenamiento a su regreso han pasado demasiadas semanas en las que no había podido lucir, todavía, el dorsal '7' que se ganó este pasado verano para formar parte, de manera oficial, de la primera plantilla. Su sonrisa reflejaba que la pesadilla había finalizado y ya era jugador de fútbol. En el momento que Fran Fernández le dijo de salir, «se te pasa todo un poco por la cabeza. Es mucho tiempo. Al final también he trabajado mucho y estaba preparado para cuando llegara esa oportunidad. Espero que sean muchos minutos más», apuntó.

Fueron «los diez minutos más importantes de mi carrera», como reconoció. El manchego intentó lo que ha hecho siempre. «El míster me dijo que buscara los desmarques y es lo que hice. Salí con muchísimas ganas, porque después de nueve meses sin jugar quería darlo todo».

En cuanto al partido, el internacional en categorías inferiores de la selección española se quería quedar con «haber sumado». Para él, «el Cádiz también ha tenido sus oportunidades, como un penalti en el primer tiempo. Hay que dar por bueno el empate».

Lo que sí le faltó al equipo fue «el gol». Porque «hemos tenido llegada y dimos la cara en todo momento ante un muy buen equipo. Ellos están muy bien trabajados defensivamente y son increíbles. Ha sido un partido atascado en el que parecía que el gol no llegaría nunca», destacó el albaceteño.

Sabe que ya queda 'menos' para alcanzar el objetivo marcado por el club el pasado verano. «Nos tenemos que centrar en conseguir los 50 puntos. A todos nos gusta soñar con conseguir otras cosas, pero por ahora tenemos 30 y nos queda para lograr el objetivo».

René Román

Fue el responsable de que el partido acabara sin goles. Porque en el disparo a puerta más claro del encuentro, casi el único, detuvo el penalti lanzado por Álex Fernández. El cancerbero gaditano de la UDA fue, otra vez más, protagonista. Tres jornadas seguidas dejando su marco sin recibir gol en contra. Desde que empezó este 2019 con Saveljich y Juan Ibiza como pareja de centrales.

No se llevó ninguna sorpresa por el desarrollo del encuentro. «Era lo que se preveía. Un partido muy igualado, muy apretado y sin muchas ocasiones de gol. Hemos sumado un punto y seguimos sumando otra jornada más sin perder (nueve)», señaló. Al tiempo que quería hacer «una lectura positiva del partido». Que no era otra que «llevar un punto más que en la primera vuelta», cuando el Almería perdió en el estreno liguero, en el Ramón de Carranza, ante el Cádiz.

Sobre la jugada decisiva del choque declaró que «es un trabajo de todos. Le he adivinado el lado por el que lanzó y no le pegó muy fuerte. En esta categoría todo se estudia y cada vez es menos difícil ver que un portero para un penalti. Ya me tocaba hacerlo, porque los tres anteriores no pude pararlos». En global es el tercero consecutivo que se para en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, después de que en el último partido Manolo Reina, cancerbero del Mallorca, parara los dos últimos, de los tres que le lanzaron, por parte de jugadores de la UDA.

El no haber encajado en la primera parte fue clave para poder sumar un punto. «Si este equipo (Cádiz) se pone por delante, es muy complicado remontarle un marcador», tanto como que considera al plantel de Álvaro Cervera como «el mejor equipo de la categoría defendiendo delante de su área. No hay que quitar mérito a lo que están haciendo».

Palo por el Reus

Lejos del choque entre almerienses y gaditanos, la atención en la Liga 1|2|3 ha estado centrada, en este fin de semana, en la prohibición al Reus de jugar su partido de esta jornada ante la UD Las Palmas. Un paso previo, salvo que haya cambio de propietario en la entidad tarraconense, para su expulsión total. René fue muy claro al respecto y señaló a los que considera responsables de haber llegado a este punto de (casi) no retorno. «Tanto que muchos se dan golpes de pecho cuando resuelven algún tema de los jugadores, como LaLiga o la AFE, creo que ahora deberían hacer autocrítica. Porque todos tienen su parte de culpa. Es inadmisible que ene l fútbol profesional pase esto. Los perjudicados somos los futbolistas y los aficionados. Espero que se tomen medidas y se aprenda. Las Palmas no puede viajar para luego no jugar».