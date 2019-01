UD Almería Miguel Ángel Corona: «Quedan 23 jornadas y eso en Segunda es un mundo» El director deportivo de la UD Almería, satisfecho por el rendimiento de la plantilla, apuesta por que «cada día el equipo sea mejor» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Jueves, 3 enero 2019, 00:45

Está contento. La verdad es que la respuesta que está dando la UD Almería en las 19 primeras jornadas de esta, los pesimistas así lo creían, 'turbulenta' cuarta temporada consecutiva del equipo en Segunda A es verdaderamente interesante y para ponerle una nota alta. Miguel Ángel Corona, el director deportivo de la UD Almería, hizo ayer un repaso al pasado, al presente y al futuro. Este, en fútbol no existe. De hecho recordó, con ejemplos, lo sucedido en temporadas anteriores, no al Almería, sí a otros equipos, en una demostración de tener los pies en el suelo, una característica que debe confirmarse como la base para que no se produzcan sorpresas.

El talaverano habló del rendimiento y expuso, sin rubor, el sentimiento actual. «Estamos muy contentos», dijo para apuntar después que «tenemos una puntuación importante para este momento. Que se puede mejorar, siempre. Que estamos en una competición dificilísima, imaginaros, y queda un mundo, pero estamos en una línea buena». También, por las fechas en las que está la competición, habló de la ventana abierta durante el mes de enero para firmar. «Nosotros en este mercado pretendemos ser casi más espectadores que protagonistas». Fundamentó ese objetivo, explicando que «cuando acudes al mercado de enero es por necesidad. Ahora mismo, como necesidades, no existen. Tenemos una plantilla de dos jugadores por puestos, incluso en algunos puestos tres o cuatro, como con la aparición de Iván Martos, en el lateral izquierdo».

Pasado

Lo sucedido hasta ahora forma ya parte del pasado, pero es bueno resaltar que lo hecho hasta ahora da para sentirse orgulloso. «Estamos muy contentos». Recordó lo explicado en la primera toma de contacto con los medios antes del inicio de la temporada. «Cuando hablábamos que no íbamos a ser un Almería mejor que nadie, es cierto, pero cuando decíamos también que íbamos a competir con todos, es también muy cierto». Así, expuso que «el equipo se ha enfrentado ya a 19 rivales, creo que, salvo en Cádiz, que estamos todos de acuerdo que el equipo no había terminado de aterrizar en esta nueva campaña, fue como el aterrizaje forzoso, el equipo ha podido ganar, perder o empatar, pero nos ha transmitido competitividad, capacidad, alegría, buen fútbol en ocasiones» y los 25 puntos son «una puntuación importante para este momento. Que se puede mejorar, siempre. Que estamos en una competición dificilísima, imaginaros y queda un mundo, pero estamos en una línea buena. De todas formas, no se ha conseguido nada».

Se podría decir que, a día de hoy, da para pensar en metas mayores. Sin embargo, la cautela es una característica del manchego. «Creo que es evidente la capacidad de ciertos clubes este año. Había verdaderos miuras y de los que componemos esa otra probable Liga un poco más humilde y modesta, tan solo el Alcorcón está haciendo mejor competición que nosotros. Esa es la primera reflexión de la tabla, pero más allá de eso quedan 23 jornadas y 23 jornadas en Segunda es un mundo».

En ese sentido, se agarró a ejemplos recientes. «El año pasado, el Lugo a esta jornada estaba peleando por el ascenso e hizo 55 puntos al final, creo que sumó 20 o 22 puntos en la segunda vuelta. Si nosotros de aquí al final sumamos 20 o 22 puntos probablemente tengamos un problema muy serio y puede pasar. El Valladolid estaba sumido en una crisis importante, creo que con 25 o 26 puntos, igual que nosotros ahora, y acabó subiendo a Primera». Con ambas lecturas, su pensamiento va dirigido a seguir «por esta línea, partido a partido, día a día. Como objetivo, que cada día el equipo sea mejor, que es lo que nos marcamos desde el principio de temporada y que creo que se está cumpliendo». Lo que ve le gusta «cada día más. El día del Dépor me gustó más que contra Las Palmas, por ejemplo, a pesar de que el resultado fuera diferente, me gustó más en Elche que en Soria y en Soria ganamos... Estamos en una línea de mejora y si seguimos mejorando jornada a jornada y semana a semana seguiremos haciendo una buena campaña».

Los 50 puntos

El camino por recorrer, si responde al binomio que forman sensaciones y puntos conseguidos, puede aliviar el trance que supuso, años atrás, tener que trabajar contrarreloj sin saber en qué categoría se competiría un año después. «Somos un club que dependemos mucho de nuestra permanencia en la Liga de Fútbol Profesional para poder proyectar de cara al futuro, porque el aspecto económico es muy importante en ese apartado de las renovaciones».

La plantilla de la UD Almería para la próxima temporada tiene jugadores fijos. «Ahora mismo hay once jugadores con contrato en vigor para la temporada que viene, más un cedido que tenemos, más alguna aparición del filial como Iván Martos o alguna otra posible que pudiera surgir. No tenemos un equipo desmantelado para junio y dependemos mucho de certificar nuestra permanencia. A medida que la tengamos más cerca se verá si podemos empezar a dar esos pasos que estamos deseando».

En ese aspecto, se agarró a los 50 puntos. Para Corona «son más necesarios que para cualquier otra cosa. Para nuestro trabajo, cuando antes los consiguiéramos, nos facilita muchísimo la tarea, porque poder planificar con dos meses de antelación al 9 de junio, por ejemplo, sería una auténtica delicia. Necesitamos esos 50 puntos para poder planificar».

Existe, por tanto, una vocación de continuidad que repercutirá en un mejor rendimiento el próximo curso. «Por supuesto que sí porque lo ha demostrado. En el verano, cuando pensamos, planificamos y diseñamos este nuevo proyecto lo iniciamos imaginándonos que el segundo año sería mejor que el primero por esa experiencia de esos jugadores, por ese bagaje en la categoría, esa mejora que se tenía que producir y realmente está sucediendo».

Por ello, expuso que para la UDA «la mejor noticia sería darle continuidad a este equipo y que el mayor grueso de jugadores estuviera la temporada que viene. Eso sería, sin duda, algo muy beneficioso y que daría más continuidad a la idea y al proyecto. Ojalá que sigamos haciendo buena segunda parte del campeonato y podamos con tiempo armar el del próximo año, pero vamos a ir poquito a poco que queda un mundo de esta temporada todavía».

Enero

Hasta el próximo día 31, el Almería está abierto a las llegadas, aunque no es una obsesión la de fichar, y a las salidas. El rendimiento del equipo puede hacer que algunos se fijen en lo que hay en la UDA. Corona no dudó en lanzar «un mensaje de que en este mercado pretendemos ser casi más espectadores que protagonistas. El mercado de enero es muy peculiar porque responde a necesidades. Cuando acudes al mercado de enero es por necesidad. Ahora mismo, como necesidades, no existen. Tenemos una plantilla de dos jugadores por puesto, incluso en algunos tres o cuatro, como con la aparición de Iván Martos, en el lateral izquierdo». Sin embargo, el talaverano no se cerró en banda porque «nuestra obligación es estar preparados para si existe la posibilidad de mejorar la plantilla hacerlo. Tendríamos que hacer hueco, pero serán análisis puntuales, momentáneos».

Así, avisó de que en la UDA hay una plantilla larga, «pero muchas veces pretendes acortarla y a la postre tienes problemas porque existen lesiones y otras cosas y vamos a ir muy particularmente a cada caso a medida que avance el mes de enero y analizando puntualmente que de manera generalizada y de manera como grandes sentencias de decir queremos hacer esto o lo otro».

La intención de ser mero espectador, tiene mucho que ver con las salidas. «En agosto, los últimos días estábamos preocupados de cómo terminábamos de completar la plantilla y el día 28 se nos puso en liza el tema de Joaquín y fue un caos esos tres días, porque te genera una situación nueva que es difícil de gestionar quedando tres días. En este mercado de enero si tenemos una situación de este tipo, no la queremos y la intentaremos por todos los medios no escuchar. Estamos en ello porque somos un club que está despertando muchos comentarios de lo bien que lo está haciendo nuestro técnico, nuestros jugadores que no conocían ese mercado de Segunda o de Primera y esperemos que no haya ninguna llamada».