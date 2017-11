UD Almería Hacer méritos ante Lucas Alcaraz Bajo vigilancia. Lucas Alcaraz seguirá el rendimiento de los jugadores desde la grada antes de tomar el mando. / MATARÍN El preparador granadino es el nuevo técnico de la UDA y verá a lo suyos ante el Real Zaragoza esta noche (21 horas) JORDI FOLQUÉ Viernes, 17 noviembre 2017, 00:31

El Almería ejerce de anfitrión en el inicio de la nueva jornada en la Liga 1|2|3. Después de ocho encuentros sin lograr la victoria, el Estadio de los Juegos Mediterráneos abre sus puertas para intentar revertir una situación tan negativa que supuso la destitución de Luis Miguel Ramis al frente del banquillo rojiblanco tras caer, el pasado fin de semana, en Albacete. Hoy se sentará en su lugar Fran Fernández. Pero sabe el almeriense que es 'flor de un día'. Porque en el palco estará el que tomará las riendas de la plantilla desde el primer entrenamiento tras jugar ante el Real Zaragoza. Y no es otro que Lucas Alcaraz. El granadino vivirá desde hoy su segunda etapa al frente de la UDA, y la tercera si se le une la que tuvo, en los comienzos de su carrera, en el CF. Porque es el elegido para lograr salir de los puestos de descenso a Segunda B.

Tras haber estudiado otras propuestas, al final la que ha ganado a todas ha sido la de Lucas Alcaraz. Un experimentado entrenador que conoce muy bien la categoría, como ha demostrado en otros equipos. También en la propia UDA, a la que cogió tras el primer descenso de Primera (2011) y le volvió a dar el poder competitivo. Pero no fue suficiente para Alfonso García, dado que el presidente de la entidad decidió, en la Semana Santa de 2012, despedirlo para que el equipo no perdiese su condición de equipo de play off, una vez que el ascenso directo se puso muy complicado. Llegó en su puesto Esteban Vigo y el bloque no solamente no subió de manera directa, es que ni tan siquiera mantuvo su plaza entre los seis primeros. Por tanto, bajó su rendimiento una vez que el granadino se marchó del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

FICAL 'provocó' que Lucas Alcaraz tuviera que compartir hotel anoche con el Zaragoza

Ahora llega también con una dinámica negativa. Peor que la de hace seis años. Porque lo que peligra en estos momentos, por tercera campaña seguida, es la permanencia en la Liga de Fútbol Profesional. Acepta el reto con una plantilla hecha de 'recortes' durante el pasado verano. Con graves problemas de juego. Habiendo marcado un gol en las últimas ocho jornadas. Sin dar ninguna sensación de poder salir del pozo al que cayeron hace dos fines de semana. Eso sí, asumiendo los jugadores que son los máximos responsables de la situación actual y, por tanto, los causantes de que Luis Miguel Ramis no esté ya al frente del banquillo rojiblanco.

De palabras a los hechos

Todas esas palabras que han ido diciendo en la etapa del catalán, que no se han ido trasladando al terreno de juego, tienen, desde hoy, la posibilidad de que la realidad sea otra distinta. Demostrarle a Lucas Alcaraz que tiene mimbres para no tener que ir al mercado de enero para contratar a más de seis futbolistas.

Porque si Lucas Alcaraz ha firmado por el actual Almería es bajo tres premisas fundamentales. La primera es que el granadino asume el reto de coger a un equipo en descenso de la Liga 1|2|3 porque es la UDA, como hace unos meses asumió el cargo en el Granada. Como segundo aspecto, el que habrá una profunda remodelación en el mercado de invierno para reforzar el plantel. Como tercera, porque los 'aprietos' que ha tenido que asumir Ramis el pasado verano con el fichaje de algunos futbolistas no los tendrá en los próximos meses. Sin estos puntos encima de la mesa, el veterano entrenador no ficharía por la entidad todavía presidida por Alfonso García. Un primer paso para la época de cambios que se prevén para el seno del club.

Y hay partido

Y todo en un día que finalizará con un partido de fútbol. El que medirá a los rojiblancos ante un Real Zaragoza en alza y que quiere 'pescar' en Almería. De muy poco se ha hablado de un choque que está como un 'kit-kat'. En mitad de una época y otra. Con tres puntos en juego, que valen lo mismo que otros, pero de los que nadie ha reparado.

Que si se va Ramis, que si los jugadores asumen la culpa, que si nadie de la cúpula institucional (presidente o vicepresidente ejecutivo) ni deportiva (Miguel Ángel Corona) ha hablado estos días. Que si se negocia con varios entrenadores. Que si... de todo menos de fútbol.

De lo que propondrá Fran Fernández, en el único partido de su segunda etapa al frente del primer equipo, ya si eso se habla en otro momento. Porque los que salten al campo querrán agradar más al que esté en el palco que al del banquillo. No en vano saben que su nuevo jefe los estará viendo desde las alturas. Antes ya lo habrán saludado.